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Зеленський про Саміт миру: "15-16 червня - перший етап відновлення миру"

Ангеліна Підвисоцька
2 травня 2024, 22:47
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У червні відбудеться Саміт миру у Швейцарії, який здатний примусити РФ до миру.
Зеленський про Саміт миру: '15-16 червня - перший етап відновлення миру'
Зеленський розказав про очікування від Саміту миру / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com ​

У червні відбудеться Саміт миру у Швейцарії. Президент України Володимир Зеленський сподівається, що це стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру в Україні. Про це він заявив у своєму відеозверненні.

Цей Саміт запланований вже на 15 та 16 червня.

"Є вже конкретний розподіл по урядовцях та інших представниках нашої держави, які працюватимуть на тих географічних напрямках, звідки ще треба залучити лідерів. Зараз, цими днями, ми разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Саміт ... Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до Саміту у Швейцарії та відповідної комунікації", - сказав Зеленський.

відео дня

Саміт миру - останні новини

28 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що шлях до мирного і справедливого завершення війни може розпочатися вже в червні. Україна готується до проведення глобального Саміту миру, в рамках якого обговорюватимуться механізми примусу агресора Росії до ухвалення мирних ініціатив.

Згідно з даними газети Neue Zürcher Zeitung, у заході може взяти участь президент США Джо Байден. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Журналісти Wall Street Journal раніше писали, що Саміт миру планували провести ще наприкінці 2023 року. Йшлося про зустріч світових лідерів і підписання документа, яким будуть встановлені механізми завершення війни та посилення України для майбутніх переговорів із РФ.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Формула миру Зеленського

Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.

Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.

Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії Саміт миру
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