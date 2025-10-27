Нових 'прильотів' не було але світло вимкнули: чому насправді ввели графіки

Графіки для промислових споживачів виявились недієвими.

В Україні ввели графіки вимкнення світла

В Укренерго пояснили навіщо вводити графіки, якщо "прильотів" не було

Україні 27 жовтня ввели нові графіки вимкнення світла, хоча раніше вони не були анонсовані. До того ж не було нових масованих обстрілів та ударів по енергетиці. В Укренерго пояснили, з чим пов'язані нові відключення світла.

В ефірі телемарафону глава Укренерго Віталій Зайченко зазначив, що введення нових графіків було вимушеним через підвищення споживання та хмарну погоду. Графіки обмеження потужності для промисловості виявились неефективними, тому їх ввели і для споживачів.

"Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні, щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло", — пояснив Зайченко.

Він наголосив на тому, що обмеження діятимуть у пікові години - з 10:00 до 12:00 та з 15:00 до 19:00.

"Ми не плануємо обмежувати споживачів протягом усієї доби. Є лише періоди дефіциту потужності системи. В інші години ми сподіваємося забезпечити всіх споживачів електроенергією без обмежень", - додав глава "Укренерго".

Удари по енергетиці України

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Росія намагається створити дисбаланс в енергетичній системі України.

За його словами, Росія намагається створити нестачу електрики в східних регіонах, щоб її потрібно було перерозподіляти із західних областей.

"Росія робить ставку на сезон 2025-2026, щоб остаточно вивести з ладу енергосистему нашої країни", - наголосив він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, в пресслужбі Укренерго говорили, що у періоди з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 19:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що тривалі відключення електроенергії взимку можуть стати реальністю. Якщо зима буде холодною, то без світла українці можуть бути близько 20 годин.

