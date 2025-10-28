Ведучий Женя Фешак залишився один - що трапилося

Коротко:
- Женя Фешак і Наталі Ділайс розлучилися
- Ведучий прокоментував розрив
Український ведучий, шоумен і продюсер Люкс ФМ Євген Фешак повідомив, що розлучився з дружиною, співачкою Наталі Ділайс. Цю подробицю свого особистого життя він віртуозно приховував цілий рік.
Фешак у коментарі для "Тур зірками" підтвердив чутки, які ходили раніше: він і Наталія більше не разом. Щоправда, деталі розставання шоумен розкривати не став.
"Я не вважаю за потрібне, щоб ми цю тему дуже сильно обговорювали: які були причини, що, куди, як і так далі. Так, я підтверджую, що цей факт відбувся", - каже Євген Фешак.
Євген Фешак і Наталі Ділайс (Наталія Клім) були разом із 2010 року. Що ж стосується особистого життя шоумена зараз, то його серце після розлучення переповнене коханням. Щоправда, до себе. Нині він зосереджений на розвитку власного бренду та проєктів, які раніше були поставлені на паузу.
