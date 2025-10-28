Ведучий Женя Фешак залишився один - що трапилося

Фешак перестав приховувати, що завершив важливий життєвий етап.

Женя Фешак дружина - ведучий розлучився з Наталі Ділайс / колаж: Главред, фото: instagram.com/delice_natalie

Женя Фешак і Наталі Ділайс розлучилися

Ведучий прокоментував розрив

Український ведучий, шоумен і продюсер Люкс ФМ Євген Фешак повідомив, що розлучився з дружиною, співачкою Наталі Ділайс. Цю подробицю свого особистого життя він віртуозно приховував цілий рік.

Фешак у коментарі для "Тур зірками" підтвердив чутки, які ходили раніше: він і Наталія більше не разом. Щоправда, деталі розставання шоумен розкривати не став.

"Я не вважаю за потрібне, щоб ми цю тему дуже сильно обговорювали: які були причини, що, куди, як і так далі. Так, я підтверджую, що цей факт відбувся", - каже Євген Фешак.

Женя Фешак дружина - ведучий розлучився з Наталі Ділайс / Скриншот YouTube

Євген Фешак і Наталі Ділайс (Наталія Клім) були разом із 2010 року. Що ж стосується особистого життя шоумена зараз, то його серце після розлучення переповнене коханням. Щоправда, до себе. Нині він зосереджений на розвитку власного бренду та проєктів, які раніше були поставлені на паузу.

Євген Фешак та Наталі Ділайс / фото: instagram.com/delice_natalie

