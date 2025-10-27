Чи накриють Україну морози у листопаді: синоптик попередила українців

Якою буде погода у листопаді в Україні розповіла Наталія Птуха.

Погода на листопад в Україні прогноз / Колаж Главред

Погода до кінця жовтня буде дуже контрастною. Від сильного вітру з дощами, до потепління.

В інтерв'ю Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якої погоди чекати до кінця жовтня, як розпочнеться листопад в Україні, та чи будуть морози в останній місяць осені.

Якої погоди очікувати українцям до кінця жовтня та як розпочнеться листопад?

Останній тиждень жовтня буде мінливий, тому що 28-29 числа через територію України будуть проходити атмосферні фронти із заходу на схід. Вони зумовлять чергування дощів. Найбільше опадів очікуємо на сході та південному сході, особливо найближчі ночі по Луганщині, Донеччині, місцями значні опади.

Починаючи з 30 жовтня вже буде формуватися поле підвищеного атмосферного тиску, тому буде практично погода без опадів у більшості регіонів нашої країни.

Зауважу, під час проходження фронтів найближчі дві доби очікуємо посилення вітру, особливо це вдень.

Завтра у західних областях можуть бути пориви місцями 15-20 м/с в денні години.

А ось по Карпатах там 17-22 м/с. Про Карпати треба окремо сказати, тому що 28-29 жовтня можуть бути опади змішаної фази, тобто мокрий сніг і дощ, деколи налипання мокрого снігу. Але температура вночі близько нуля, а вдень +1 +6.

Коли опади в Україні припиняться?

Починаючи з 30 жовтня, по всіх областях вже буде поступове припинення опадів і відповідно підвищення денної температури. Саме з 30 жовтня в Україні будуть вищі значення температури. Починаючи з четверга, нічна температура особливо не зміниться, а ось денна підвищиться на 2-4 градуси у порівнянні з попередньою градацією. Тобто буде вже трошки тепліше.

Де буде найтепліше в кінці жовтня?

На Закарпатті, Прикарпатті, також південь країни 30, 31 жовтня можна очікувати до +18 градусів.

Тобто закінчується жовтень в Україні і починається листопад з досить комфортними погодними умовами.

Більшість областей буде без опадів, лише 31 жовтня північний схід країни, а 1 листопада подекуди по північних областях дощі. Опади будуть локальні, але на фоні досить комфортної температури, як для листопада і для кінця жовтня.

Якої погоди очікувати у листопаді?

В загальному, то звичайний температурний фон повинен поступово змінюватися та знижуватися з наближенням до зими, але поки що там середньомісячна температура передбачається в межах +1 - +7 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище за норму.

Перша декада листопада може бути теплішою. Східні області залишаються близькими до норми. Місячна кількість опадів передбачається в межах норми, тобто, в принципі, по опадах поки що нічого такого надзвичайного не очікуємо.

Нам можна очікувати більше сонячних днів у листопаді?

Тут складно сказати з приводу сонячних чи не сонячних днів, але листопад завжди в нас не сонячний. Більшість днів може бути з хмарністю, навіть на фоні повітряних потоків, які з півдня надходять, але все ж таки хмарність за рахунок вологості високої вже може бути.

Звичайно, прояснення періодично також можуть бути, але це вже в таких прогнозах більш короткострокових будемо уточнювати.

Чи чекати найближчим часом на нічні морози?

Поки ні. Навіть на початку листопада. Сподіваємося, що перша декада листопада все ж таки буде ще без морозів, але це за розрахунками, які на сьогодні. Надалі будемо уточнювати прогноз, тому що зараз про це говорити складно. В принципі, листопад такий місяць, коли вже можуть бути і морози, але поки бачимо, що його початок буде більш комфортний.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

