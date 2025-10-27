Скандал у ЗСУ: полковника Манька звинувачують у зливі секретних карт – що кажуть військові

Скандал навколо публікації полковником ЗСУ Маньком військових карт із грифом "Таємно" викликав резонанс серед активістів, аналітиків і військових.

https://glavred.net/ukraine/skandal-v-vsu-polkovnika-manko-obvinyayut-v-slive-sekretnyh-kart-chto-govoryat-voennye-10710047.html Посилання скопійоване

В ЗСУ скандал через злив секретних карт - чому волонтери та військові звинувачують полковника ЗСУ Манька / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що відомо про скандал із "злитими картами" Валентина Манька - що показано на "злитих картах"

Чи дійсно карти, опубліковані Маньком мали гриф секретності

Як реагують військові на "злив"

В Україні розгорівся гучний скандал навколо полковника і очільник управління штурмових військ ЗСУ Валентина Манька, який опублікував у своєму TikTok-акаунті фото та відео, на яких, як зазначають військові та волонтери, були зображені секретні карти бойових операцій із позначеннями українських позицій.

Главред зібрав все, що відомо про скандал.

відео дня

Що відомо про скандал із "злитими картами"

Активіст і волонтер Сергій Стерненко звинуватив Героя України полковника Валентина Манька, який раніше опинився в центрі скандалу через пости під російську музику, у публікації у соцмережах світлин із мапами під грифом "Таємно". Про це Стерненко повідомив 27 жовтня на своїй сторінці в Телеграмі.

Він оприлюднив фото з серпневого допису Манька в TikTok, де військовий сидить за столом із собакою, на яких видно мапи та приміщення без розмиття, що нібито містить секретну інформацію. Точна дата знімків залишається невідомою.

"Полковник Манько у TikTok опублікував фото, на яких видно мапи із грифом "Таємно". Публікація таких фото може допомогти ворогу", – написав Стерненко.

Що показано на "злитих картах"

OSINT-проєкт "КіберБорошно" зазначив, що карти, опубліковані вже у відео в Facebook Валентином Маньком 26 жовтня, не збігаються з аналітичними даними DeepState — зокрема, на Дніпропетровщині в районі між Вербовим і Березовим зафіксовано розбіжність до 9 кілометрів.

У проєкті також нагадали, що нещодавно головнокомандувач ЗСУ Сирський підкреслив недопустимість спотворення або приховування інформації у звітах про реальний стан справ на фронті.

"А ще якщо придивитися, то вгорі посилання на Дельту. Тобто це Дельта на якій намальовані ось ці позначки. Наскільки відомо, то показувати Дельту в публічний простір - не можна. Як мінімум військових нижче за званням за це муштрують. І додати нічого", - вказують в OSINT-проєкті.

Дивіться відео, опубліковане Валентином Маньком в Facebook, де нібито видно програму Delta:

Чи дійсно карти, опубліковані Маньком мали гриф секретності – DeepState

Аналітики моніторингової групи DeepState відзначають, що ситуацію зі скандалом навколо публікації мап Валентина Манька складно оцінювати.

На відео за полковником ЗСУ справді видно систему ситуаційної обізнаності Delta, яка має гриф ДСК (для службового користування), що означає обмежений доступ і заборону розголошення без відповідного дозволу.

"Інформація на мапі полковника сильно відрізняється від тієї, яка відображена на deepstatemap.live. Це може бути як свідоме викривлення реальної обстановки перед Головнокомандувачем, так і реальні позиції Сил Оборони, які часто виставляють для паперового утримання села. В більшості наказ на відхід з таких позицій не дають, або дають коли вже запізно", - йдеться у повідомленні.

У DeepState додали, що завдяки взаємодії їхньої команди з військовими вдалося забезпечити відхід дев’яти солдат із Білогорівки, яких раніше тримали в селі, щоб не фіксувати як втрати, і висловили подяку генералу, який допоміг ухвалити це рішення.

Аналітики також нагадали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно підкреслив неприпустимість спотворення реального стану справ і заявив, що командири, які приховують правду у доповідях, не можуть залишатися на посадах.

Вони зазначають, що аналіз фронту стає дедалі складнішим, адже поняття крайньої лінії вже розмите, і навіть наявність лінії не гарантує відсутності ділянок, де відбуваються запеклі бої з участю піхоти, мінометників, евакуаційних і інженерних підрозділів.

Як на скандал відреагував сам Манько

Сам полковник ЗСУ Манько, відповідаючи на критику в соцмережах, оприлюднив у коментарі до свого відео ще одне фото карти в кращій якості з проханням уважніше її розглянути.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Пізніше у Facebook він пояснив, що опубліковані ним знімки проходять ретельну перевірку.

"Все що я публікую проходить перевірку - це раз. Це звичайна карта Гугл мап, де я позначив які села за нами, а які ні", - зазначив він у дописі.

Як реагують військові на скандал

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" у своєму Telegram зазначив, що навколо нового командувача штурмових військ розгортається справжня медійна епопея — щодня з’являються нові подробиці та оновлення про нього, а його сторінки в соцмережах стали одними з найпопулярніших і найобговорюваніших в українському інформаційному просторі.

"Проте мене не сильно цікавлять ті факапами чи інші крінжові моменти, більше хочу дочекатися того, що буде далі: адекватна реакція з наслідками чи просто будемо (неценз. спостерігати, - ред.) далі. Сумно, що таких ситуацій та персонажів на всі СОУ доволі чимало, проте дізнаємося про одиниці і то тільки після суспільного розголосу", - наголосив він.

Військовий з позивним "Алекс" зауважив, що уявляє, як би різко відреагували на подібне, якби будь-який боєць опублікував таке навіть на приватній сторінці з невеликою аудиторією, і додав, що, на його думку, ніхто не став би перевіряти, наскільки актуальна чи важлива інформація на карті.

Командир 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов також розкритикував відеодоповідь Валентина Манька.

"Не можу усвідомити, що цю людину розглядають як кандидата на посаду командувача штурмових військ. Боюся, що ГК (головнокомандувач ЗСУ, - ред.) сприймає ситуацію, описану в цій доповіді, як реальну", - написав він в X.

Подивився відеодоповідь про обстановку на фронті від полковника Манька.

Не можу усвідомити, що цю людину розглядають як кандидата на посаду командувача штурмових військ.

Боюся, що ГК сприймає ситуацію, описану в цій доповіді, як реальну. pic.twitter.com/uqIVPpK9NK — Serhii Filimonov (@DzevelinB) October 26, 2025

Зокрема, офіцер ЗСУ та колишній бойовий медик Станіслав зазначив, що публікація фото з польового штабу, де видно карти, "Кропиву" або місцевість, є грубим порушенням правил безпеки.

"Дії таких недалекоглядних створюють реальну загрозу, дають ворогу можливість ідентифікувати місцевість, позиції й підрозділи. Людина, яка дозволяє собі таке, не має морального чи професійного права називатися офіцером. Вона має бути негайно відсторонена від посади й понижена у званні", – вважає військовий.

Публікація фото з польового штабу, де видно карти, "Кропиву" чи місцевість, - це грубе порушення правил безпеки.

Дії таких недалекоглядних створюють реальну загрозу, дають ворогу можливість ідентифікувати місцевість, позиції та підрозділи.



Людина, яка дозволяє собі таке, не має… https://t.co/PURamLKP5q — Стассек (@Stassek_) October 26, 2025

Військовий із позивним "Юнкер" додав, що в його роті бійці знають про заборону публікувати незамазані пристрої, а тут командувач показує приклад, але, "на щастя, посада для них не є критерієм авторитету".

В мене в РОТІ бійці знають, що публікувати пристрої не заблюреними не можна, а тут цілий командувач подає єбейший приклад)))



Слава Богу, що для нас сама посада ніколи не є показником авторитету )) pic.twitter.com/nVuvnfjn9M — Юнкер (@junker_ukr) October 27, 2025

Чи є таємна ціль у викладенні таких даних

Аналітик Inform Napalm Антон Павлушко заявив, що полковник і керівник Управління штурмових військ ЗСУ Валентин Манько не мав публікувати військові карти з грифом "таємно" у TikTok, адже такі карти не повинні потрапляти до широкого загалу навіть після закінчення певного часу з моменту їхнього оновлення.

"Ворог може побачити якісь відмітки чи задатись питанням, чому очільник цього роду військ взагалі дивиться саме на цю ділянку фронту. Лінія фронту в нас не така динамічна, щоб навіть за тижні-місяці щось глобально мінялось", - наголосив Павлушко в коментарі Еспресо.

Павлушко також звернув увагу на підлогу в кабінеті на відео, яка може допомогти визначити локацію, де його знімали. За його словами, специфічна плитка чи лінолеум дозволяють досвідченим людям навіть встановити точне місце, особливо якщо це прифронтова зона чи незвичне приміщення. Він додав, що через цей факт сумнівається, що відео було навмисно опубліковане для введення ворога в оману.

"Навіть якщо це якась складна спецоперація, багатоходівка, то за таких кадрів в таке віриться важко", - підсумував Павлушко.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Валентин Манько Валентин Манько — це український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, начальник Управління штурмових підрозділів (Штурмових військ) ЗСУ. Герой України (2024). Народився 29 січня 1981 року в селі Григорівка (нині — Бунчужне), Дніпропетровської області. З початком російсько-української війни у 2014 році добровільно пішов на фронт, командував підрозділом у складі ДУК "Правий сектор", а згодом створив власний добровольчий загін. У подальшому Манько став командиром 33-го окремого штурмового полку ЗСУ, який відзначився на фронтах Донеччини та Харківщини. У 2025 році призначений начальником новоствореного Управління штурмових підрозділів Збройних сил України. Відомий як ініціатор розбудови штурмових військ — нового роду сил, що спеціалізуються на прориві оборони противника та веденні ближніх боїв. Нагороджений орденом "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм у боях проти російських окупантів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред