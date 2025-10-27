'Там найбільше ударних сил': Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

Зеленський повідомив про найбільше скупчення сил окупанта в районі Покровська.

Зеленський розповів про бої в місті та скупчення сил окупанта / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, УНІАН "Суспільне"

Коротко:

Найбільше зосередження сил окупантів – у районі Покровська

Бої тривають у самому місті та сусідніх районах

Покровськ – головна ціль ударних сил окупанта

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільше зосередження російських загарбників спостерігається в районі Покровська, де тривають активні бойові дії, зокрема і в самому місті. Про це повідомив глава держави у своєму вечірньому зверненні до українців.

"Говорив з військовими. Особлива увагу Покровську. Також сусіднім районам. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають. Тривають і в місті. Це для них головна ціль - саме Покровськ", – зазначив Зеленський. відео дня

Президент підкреслив, що кожен успіх українських військових на Покровському напрямку має значення для всієї держави.

Окремо Зеленський звернув увагу на підтримку вітчизняних виробників далекобійної зброї, яким надають трирічні контракти:

"Ми збільшуємо такий підхід - довгих контрактів, - щоб і для виробників було більше впевненості, і для нашої армії. Кожної Ставки я перевірятиму темп щодо контрактів: це має бути реалізовано. За будь-якого сценарію Україна завжди має бути - і буде! - достатньо далекобійною. Зараз, у час війни, та не менше після війни - як частина гарантій безпеки для майбутнього, для наших дітей".

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація в Покровську – оцінка експерта

Як писав Главред, за оцінкою офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, наразі близько 200–250 російських загарбників намагаються закріпитися в Покровську.

"Вони шукають проходи, вони їх, на жаль, знаходять і вони просочуються в місто. За різними оцінками, 200–250 окупантів зараз перебувають у Покровську", – зазначив Цехоцький.

Експерт відзначає, що точну чисельність ворога визначити складно через несприятливі погодні умови та щільну міську забудову, що ускладнює моніторинг і оборону.

Цехоцький також підкреслив активну роль російської пропаганди, спрямованої на створення ілюзії успіхів на фронті:

"Ворог веде пропагандистську війну дуже активно, вони постійно оголошують те, чого насправді немає, і це дає їм короткочасну перевагу, що ми там захопили, ганчірку вивісили і так далі", – пояснив офіцер.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, армія країни-агресорки Росії все частіше використовує просочування між українськими позиціями для неправдивих заяв про наступ та успіхи.

Нагадаєм, що моніторингова група DeepState заявляла, що Сили оборони України змогли просунутись вперед на Добропільському напрямку та звільнити від російських окупаційних військ одразу три населені пункти.

Крім того, українські десантники звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області. В бою захисники ліквідували більшість окупантів, а решту взяли в полон.

Про персону: Сергій Цехоцький Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

