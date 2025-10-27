Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

Руслан Іваненко
27 жовтня 2025, 21:54
133
Зеленський повідомив про найбільше скупчення сил окупанта в районі Покровська.
Зеленский, ВСУ, Покровск
Зеленський розповів про бої в місті та скупчення сил окупанта / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, УНІАН "Суспільне"

Коротко:

  • Найбільше зосередження сил окупантів – у районі Покровська
  • Бої тривають у самому місті та сусідніх районах
  • Покровськ – головна ціль ударних сил окупанта

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найбільше зосередження російських загарбників спостерігається в районі Покровська, де тривають активні бойові дії, зокрема і в самому місті. Про це повідомив глава держави у своєму вечірньому зверненні до українців.

"Говорив з військовими. Особлива увагу Покровську. Також сусіднім районам. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта і значна штурмова активність. Бої тривають. Тривають і в місті. Це для них головна ціль - саме Покровськ", – зазначив Зеленський.

відео дня

Президент підкреслив, що кожен успіх українських військових на Покровському напрямку має значення для всієї держави.

Окремо Зеленський звернув увагу на підтримку вітчизняних виробників далекобійної зброї, яким надають трирічні контракти:

"Ми збільшуємо такий підхід - довгих контрактів, - щоб і для виробників було більше впевненості, і для нашої армії. Кожної Ставки я перевірятиму темп щодо контрактів: це має бути реалізовано. За будь-якого сценарію Україна завжди має бути - і буде! - достатньо далекобійною. Зараз, у час війни, та не менше після війни - як частина гарантій безпеки для майбутнього, для наших дітей".

'Там найбільше ударних сил': Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація в Покровську – оцінка експерта

Як писав Главред, за оцінкою офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, наразі близько 200–250 російських загарбників намагаються закріпитися в Покровську.

"Вони шукають проходи, вони їх, на жаль, знаходять і вони просочуються в місто. За різними оцінками, 200–250 окупантів зараз перебувають у Покровську", – зазначив Цехоцький.

Експерт відзначає, що точну чисельність ворога визначити складно через несприятливі погодні умови та щільну міську забудову, що ускладнює моніторинг і оборону.

Цехоцький також підкреслив активну роль російської пропаганди, спрямованої на створення ілюзії успіхів на фронті:

"Ворог веде пропагандистську війну дуже активно, вони постійно оголошують те, чого насправді немає, і це дає їм короткочасну перевагу, що ми там захопили, ганчірку вивісили і так далі", – пояснив офіцер.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, армія країни-агресорки Росії все частіше використовує просочування між українськими позиціями для неправдивих заяв про наступ та успіхи.

Нагадаєм, що моніторингова група DeepState заявляла, що Сили оборони України змогли просунутись вперед на Добропільському напрямку та звільнити від російських окупаційних військ одразу три населені пункти.

Крім того, українські десантники звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області. В бою захисники ліквідували більшість окупантів, а решту взяли в полон.

Читайте також:

Про персону: Сергій Цехоцький

Сергій Цехоцький - військовослужбовець 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, офіцер Збройних Сил України. Регулярно в етерах розповідає про бої бригади в найгарячіших точках фронту, зокрема Авдіївському, Новопавлівському та Покровському напрямках.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Покровськ Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

22:26Війна
"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

21:54Фронт
"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

20:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

Останні новини

00:51

Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминати

00:24

"Чудові люди": Трамп назвав найкращих кандидатів у президенти США у 2028 році

27 жовтня, понеділок
23:50

Зірка Кварталу 95 висловився про вагітність дружини: "Була історія"

23:47

Деякі українці отримають "спеціальні" зарплати: кого зачеплять зміни

23:22

10 снів, що віщують багатство й удачу

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – ГорбачРосія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач
23:14

Санкції в дії: російський "Лукойл" розпродає активи

22:54

"Гарний чоловік узяв мене за руку": Білик зробила зізнання про нове весілля

22:50

Honda "воскрешає" легенду: експерти назвали п’ятірку фаворитів 2026 року

22:26

Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

Реклама
22:17

Медіавороги України озолотилися: ЗМІ назвали колосальні доходи топ-пропагандистів РФ

22:14

"Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

22:11

В Росії придумали свою систему визначення часу - в чому відмінність від світовоїВідео

22:01

Що буде, якщо людина ненароком стала в труну - відповідь священникаВідео

21:54

"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

21:27

Для Києва особлива загроза - розкрито нову стратегію Росії у війні, чого чекатиВідео

21:19

В Україні стрімко подешевшав популярний осінній фрукт - ціни впали майже на 50%

20:58

"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

20:57

Як 28 жовтня вимикатимуть світло: в "Укренерго" оновили дані

20:47

Мовчала майже чотири роки: співачка-зрадниця Йолка висловилася про війну в УкраїніВідео

20:21

У РФ є чотири слабкі місця, які призведуть до поразки Путіна - La Stampa

Реклама
19:54

Скандал у ЗСУ: полковника Манька звинувачують у зливі секретних карт – що кажуть військовіВідео

19:47

"Голландська хитрість": садівник показав ефективний спосіб посадки тюльпанівВідео

19:41

Найкращі дати для весілля у 2026 році - астрологи визначили сприятливі дні

19:30

"Можемо підтвердити": розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника"

19:10

Чи справді Путін готовий прийняти мирну концепцію Білого дому?Погляд

18:49

Натхнення зі стрітстайлу: найкращі осінні образи з модних столиць новини компанії

18:48

Що означають проблискові маячки поліції - три важливі сигнали для водіївВідео

18:43

Ярмоленко вперше прокоментував ситуацію з Шовковським: що сказав футболістВідео

18:40

Буде навіть налипання мокрого снігу: синоптики здивували новим прогнозом

18:33

"Я русскоязычный!", - в День української мови ЗМІ пригадали Порошенку його загравання з "русским миром"

18:18

Зеленський анонсував погані новини для Кремля за підсумками Ставки - що готують

18:15

Прорив Бєлгородської дамби: в ЗСУ розповіли, як підтоплення впливає на фронт

18:14

Що не можна робити у свято цього дня: суворі прикмети 28 жовтня

17:53

Популярний український співак вчетверте повертається на Нацвідбір на ЄвробаченняВідео

17:49

Вчені закликали не виливати каву в унітаз - в чому причина і яка альтернативаВідео

17:36

Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

17:36

ТЦК з 1 листопада більше не прийматимуть документи на відстрочку: що робити громадянам

17:30

Чому телефон нагрівається під час заряджання - причини і способи охолодженняВідео

17:20

Чи накриють Україну морози у листопаді: синоптик попередила українців

17:18

"То був реп": Наталія Сумська "зачитала" Радіодиктант і підірвала мережу

Реклама
17:14

"Ворог намагається атакувати": РФ перекидає в Донецьку область морпіхів - Братчук

17:13

Нових "прильотів" не було але світло вимкнули: чому насправді ввели графіки

17:02

"Іншого виходу немає": названо найреалістичніший сценарій закінчення війниВідео

16:53

"Місія 077": Київстар та "Повернись живим" запустили збір на зв’язок для військових новини компанії

16:35

Принц Вільям розповів про "єдиний правильний спосіб", яким він їсть булочки

16:31

Не просто декор: для чого козаки вішали зброю над порогом або іконами

16:26

Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

16:15

Справжнє диво: салат "Не Олів'є" здивує навіть досвідчених господиньВідео

16:12

Гетманцев посилює тиск на Мінцифру: причиною може бути конфлікт інтересів навколо лотереї "М.С.Л." — ЗМІ

16:10

Продажі Sister’s Aroma в росії: Бренд готовий заплатити 1 000 000 гривень за реальні докази постачання продукції новини компанії

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти