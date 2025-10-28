"Чудові люди": Трамп назвав найкращих кандидатів у президенти США у 2028 році

Дональд Трамп зізнався, кого вважає найкращими після себе кандидатами в президенти США у 2028 році.

Трамп назвав найкращих кандидатів у президенти США у 2028 році / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Трамп оцінив профякості держсекретаря США Марко Рубіо

Трамп похвалив віцепрезидента США Джей Ді Венса

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти балотуватися в президенти 2028 року, але, з огляду на неконституційність свого третього терміну, вважає головними претендентами на цю посаду віцепрезидента Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо. Про це він заявив журналістам на борту Air Force One, повідомляє Politico.

Представники преси запитали Трампа про його позицію щодо ідеї балотуватися на третій термін, яку нещодавно висунув колишній стратег Білого дому Стів Беннон.

"Я б із задоволенням це зробив. У мене найкращі показники за всю історію", - сказав Трамп.

Президент США заявив, що "насправді не думав про це" і що "у США є хороші люди". Коли його попросили назвати імена, він вказав на держсекретаря Рубіо, який повернувся в прес-кабіну.

"У нас чудові люди - мені не потрібно вдаватися в подробиці. Один стоїть просто тут", - сказав він.

Також Трамп похвалив віцепрезидента США Венса.

"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Чудовий віцепрезидент. Я не впевнений, що хтось буде висуватися проти цих двох", - сказав президент.

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Вибори-2028 у США

Як повідомляв Главред, Дональд Трампа не відкинув сценарію, за якого він балотуватиметься на третій президентський термін. Також він підтвердив, що дійсно існує спосіб, як це реалізувати.

Кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році може стати нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

США вперше за другу каденцію Дональда Трампа ввели масштабні санкції проти Росії. Це рішення стало можливим завдяки державному секретарю Марко Рубіо, який узяв на себе роль головного переговірника з Кремлем.

Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

