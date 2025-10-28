Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Чудові люди": Трамп назвав найкращих кандидатів у президенти США у 2028 році

Віталій Кірсанов
28 жовтня 2025, 00:24
15
Дональд Трамп зізнався, кого вважає найкращими після себе кандидатами в президенти США у 2028 році.
Трамп назвав найкращих кандидатів у президенти США у 2028 році
Трамп назвав найкращих кандидатів у президенти США у 2028 році / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Трамп оцінив профякості держсекретаря США Марко Рубіо
  • Трамп похвалив віцепрезидента США Джей Ді Венса

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти балотуватися в президенти 2028 року, але, з огляду на неконституційність свого третього терміну, вважає головними претендентами на цю посаду віцепрезидента Джей Ді Венса і держсекретаря Марко Рубіо. Про це він заявив журналістам на борту Air Force One, повідомляє Politico.

Представники преси запитали Трампа про його позицію щодо ідеї балотуватися на третій термін, яку нещодавно висунув колишній стратег Білого дому Стів Беннон.

відео дня

"Я б із задоволенням це зробив. У мене найкращі показники за всю історію", - сказав Трамп.

Президент США заявив, що "насправді не думав про це" і що "у США є хороші люди". Коли його попросили назвати імена, він вказав на держсекретаря Рубіо, який повернувся в прес-кабіну.

"У нас чудові люди - мені не потрібно вдаватися в подробиці. Один стоїть просто тут", - сказав він.

Також Трамп похвалив віцепрезидента США Венса.

"Очевидно, що Джей Ді чудовий. Чудовий віцепрезидент. Я не впевнений, що хтось буде висуватися проти цих двох", - сказав президент.

Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Вибори-2028 у США

Як повідомляв Главред, Дональд Трампа не відкинув сценарію, за якого він балотуватиметься на третій президентський термін. Також він підтвердив, що дійсно існує спосіб, як це реалізувати.

Кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах у 2028 році може стати нинішній віцепрезидент Джей Ді Венс. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу Fox News.

США вперше за другу каденцію Дональда Трампа ввели масштабні санкції проти Росії. Це рішення стало можливим завдяки державному секретарю Марко Рубіо, який узяв на себе роль головного переговірника з Кремлем.

Вам може бути цікаво:

Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп Марко Рубіо Вибори у США новини України новини України та світу президентські вибори в США мирні переговори Джей Ді Венс
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

22:26Війна
"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

21:54Фронт
"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

20:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

Останні новини

00:51

Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминати

00:24

"Чудові люди": Трамп назвав найкращих кандидатів у президенти США у 2028 році

27 жовтня, понеділок
23:50

Зірка Кварталу 95 висловився про вагітність дружини: "Була історія"

23:47

Деякі українці отримають "спеціальні" зарплати: кого зачеплять зміни

23:22

10 снів, що віщують багатство й удачу

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – ГорбачРосія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач
23:14

Санкції в дії: російський "Лукойл" розпродає активи

22:54

"Гарний чоловік узяв мене за руку": Білик зробила зізнання про нове весілля

22:50

Honda "воскрешає" легенду: експерти назвали п’ятірку фаворитів 2026 року

22:26

Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

Реклама
22:17

Медіавороги України озолотилися: ЗМІ назвали колосальні доходи топ-пропагандистів РФ

22:14

"Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

22:11

В Росії придумали свою систему визначення часу - в чому відмінність від світовоїВідео

22:01

Що буде, якщо людина ненароком стала в труну - відповідь священникаВідео

21:54

"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

21:27

Для Києва особлива загроза - розкрито нову стратегію Росії у війні, чого чекатиВідео

21:19

В Україні стрімко подешевшав популярний осінній фрукт - ціни впали майже на 50%

20:58

"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

20:57

Як 28 жовтня вимикатимуть світло: в "Укренерго" оновили дані

20:47

Мовчала майже чотири роки: співачка-зрадниця Йолка висловилася про війну в УкраїніВідео

20:21

У РФ є чотири слабкі місця, які призведуть до поразки Путіна - La Stampa

Реклама
19:54

Скандал у ЗСУ: полковника Манька звинувачують у зливі секретних карт – що кажуть військовіВідео

19:47

"Голландська хитрість": садівник показав ефективний спосіб посадки тюльпанівВідео

19:41

Найкращі дати для весілля у 2026 році - астрологи визначили сприятливі дні

19:30

"Можемо підтвердити": розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника"

19:10

Чи справді Путін готовий прийняти мирну концепцію Білого дому?Погляд

18:49

Натхнення зі стрітстайлу: найкращі осінні образи з модних столиць новини компанії

18:48

Що означають проблискові маячки поліції - три важливі сигнали для водіївВідео

18:43

Ярмоленко вперше прокоментував ситуацію з Шовковським: що сказав футболістВідео

18:40

Буде навіть налипання мокрого снігу: синоптики здивували новим прогнозом

18:33

"Я русскоязычный!", - в День української мови ЗМІ пригадали Порошенку його загравання з "русским миром"

18:18

Зеленський анонсував погані новини для Кремля за підсумками Ставки - що готують

18:15

Прорив Бєлгородської дамби: в ЗСУ розповіли, як підтоплення впливає на фронт

18:14

Що не можна робити у свято цього дня: суворі прикмети 28 жовтня

17:53

Популярний український співак вчетверте повертається на Нацвідбір на ЄвробаченняВідео

17:49

Вчені закликали не виливати каву в унітаз - в чому причина і яка альтернативаВідео

17:36

Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

17:36

ТЦК з 1 листопада більше не прийматимуть документи на відстрочку: що робити громадянам

17:30

Чому телефон нагрівається під час заряджання - причини і способи охолодженняВідео

17:20

Чи накриють Україну морози у листопаді: синоптик попередила українців

17:18

"То був реп": Наталія Сумська "зачитала" Радіодиктант і підірвала мережу

Реклама
17:14

"Ворог намагається атакувати": РФ перекидає в Донецьку область морпіхів - Братчук

17:13

Нових "прильотів" не було але світло вимкнули: чому насправді ввели графіки

17:02

"Іншого виходу немає": названо найреалістичніший сценарій закінчення війниВідео

16:53

"Місія 077": Київстар та "Повернись живим" запустили збір на зв’язок для військових новини компанії

16:35

Принц Вільям розповів про "єдиний правильний спосіб", яким він їсть булочки

16:31

Не просто декор: для чого козаки вішали зброю над порогом або іконами

16:26

Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

16:15

Справжнє диво: салат "Не Олів'є" здивує навіть досвідчених господиньВідео

16:12

Гетманцев посилює тиск на Мінцифру: причиною може бути конфлікт інтересів навколо лотереї "М.С.Л." — ЗМІ

16:10

Продажі Sister’s Aroma в росії: Бренд готовий заплатити 1 000 000 гривень за реальні докази постачання продукції новини компанії

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти