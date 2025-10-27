Як 28 жовтня вимикатимуть світло: в 'Укренерго' оновили дані

Причиною введення обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

У вівторок, 28 жовтня, в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання. Про це повідомила пресслужба "Укренерго" в понеділок, 27 жовтня.

Графіки погодинних відключень діятимуть у період з 8:00 до 22:00 обсягом від 1 до 2 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть із 7:00 до 22:00. В "Укренерго" нагадали, що причиною введення обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Слідкуйте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її економно!" - наголосили в компанії.

Наскільки складною для українців буде зима 2025-2026 років

Нещодавно в інтерв'ю Главреду військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що цього року зимовий період буде на 20-25% складнішим і важчим, ніж у попередні роки.

"Без зайвої паніки і без "рожевих окулярів" слід зазначити, що цієї зими Україні буде непросто, але в нас є генератори, батареї і досвід виживання під час регулярних атак на енергетику. Але чогось критичного я не чекаю", - зазначив Ступак.

Він зазначив, що складно буде, наприклад, жителям Харкова та Києва, тоді як в Ужгороді, ймовірно, і не розумітимуть, що відбувається.

Як писав Главред, у понеділок, 27 жовтня, світло українцям вимикати не стали. Тільки для промисловості діятимуть графіки обмеження електроенергії.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак попередив, що Росія знову готується завдати ударів по енергосистемі України цієї зими, намагаючись залишити українців без світла і тепла. За його словами, у Сполучених Штатах усвідомлюють загрози з боку РФ і запевняють у підтримці України в проходженні опалювального сезону.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путін прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими, атакуючи енергетичну інфраструктуру.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

