Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

Руслан Іваненко
27 жовтня 2025, 20:58
130
Експерт розповів, чому дозвукова крилата ракета становить загрозу для української ППО.
Буревестник, ПВО
Експерт пояснює, чому навіть на низькій висоті ракета залишається вразливою / колаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/PvKPivden

Читайте в матеріалі:

  • Чи дійсно "Буревісник" небезпечний для ППО
  • Які системи України здатні збивати подібні крилаті ракети

Росія заявила про успішне випробування нової ядерної крилатої ракети "Буревісник", яку, за словами очільника Генштабу РФ Валерія Герасимова, нібито було запущено на дистанцію близько 14 000 км і яка перебувала в повітрі близько 15 годин.

Чи є ця ракета справді небезпечною й чи можна її збити — на питання відповів капітан 1-го рангу у запасі, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в коментарі УНІАН.

відео дня

Експерт зауважив, що "Буревісник" за профілем польоту дуже схожий на звичайні крилаті ракети типу Х-101 та "Калібр", які РФ регулярно застосовує.

"Так. ЗСУ збивають близько 80% крилатих ракет, які запускає РФ. Йдеться про Х-101 та "Калібр". Тобто ракети, подібні до цієї", — сказав Риженко, підкресливши, що багато характеристик польоту збігаються з відомими зразками.

Особливості польоту

Водночас Риженко звернув увагу на ключові особливості "Буревісника": вона летить на велику дистанцію, на невеликій висоті й є дозвуковою, через що, на думку російського керівництва, "обходить контур ППО".

Проте, за словами експерта, "може щось і обходить, але летить на дуже значну відстань. І на невеликій висоті. І, що також важливо, вона дозвукова. Тому проти неї може бути застосований фактично весь спектр зброї протиповітряної оборони. Починаючи з кулеметів, закінчуючи зенітно-ракетними системами".

Риженко також звернув увагу на відмінності між "Буревісником" і балістичними ракетами. На відміну від балістики, яка підіймається в космос і рухається значно швидше, "Буревісник" — дозвукова крилата ракета з іншою траєкторією і нижчою швидкістю, отже її "боротися проти таких ракет – не особлива проблема".

Чи можна її збити

За словами експерта, практично весь спектр ППО та навіть винищувачі вже демонстрували здатність знищувати подібні цілі: "Наші пілоти F-16 і Mirage це вже неодноразово показали. Є пілоти, які за один виліт збивають до 4 таких ракет з наявної у нас зброї".

Ракета Буревісник
Ракета Буревісник / Інфографіка: Главред

Що відомо про ракету "Буревісник"

9М730 "Буревісник" — це крилата ракета наземного базування, яка може нести ядерну боєголовку та оснащена ядерним двигуном, повідомляє Reuters. Проєкт був уперше оголошений Путіним у березні 2018 року.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, "Буревісник" може мати номінальну дальність до 20 000 км, що дозволяє запускати його практично з будь-якої точки Росії і уражати цілі в США. Передбачувана висота польоту ракети становить лише 50–100 метрів.

Деякі західні експерти відзначають, що через дозвукову швидкість ракета буде помітною, а тривалий час у повітрі робить її більш вразливою. Росія ж повідомляє, що під час випробування 21 жовтня ракета подолала 14 000 км і перебувала в повітрі близько 15 годин.

Ядерні загрози Росії - новини за темою

Як писав Главред, Міністерство оборони Росії замовило 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр". Вони мають бути оснащені ядерною боєголовкою.

Крім того, Росія провела випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" з архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на главу норвезької розвідки Нільса Андреаса Стенсенеса.

Нагадаємо, раніше колишній президент РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяву Дональда Трампа, що у Росії нібито залишилося не 50, а всього 10-12 днів на мирне врегулювання з Україною. Він пригрозив США війною.

Читайте також:

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ракета Ракета Буревісник
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

22:26Війна
"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

21:54Фронт
"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

20:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

Останні новини

22:26

Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

22:17

Медіавороги України озолотилися: ЗМІ назвали колосальні доходи топ-пропагандистів РФ

22:14

"Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

22:11

В Росії придумали свою систему визначення часу - в чому відмінність від світовоїВідео

22:01

Що буде, якщо людина ненароком стала в труну - відповідь священникаВідео

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – ГорбачРосія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач
21:54

"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

21:27

Для Києва особлива загроза - розкрито нову стратегію Росії у війні, чого чекатиВідео

21:19

В Україні стрімко подешевшав популярний осінній фрукт - ціни впали майже на 50%

20:58

"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

Реклама
20:57

Як 28 жовтня вимикатимуть світло: в "Укренерго" оновили дані

20:47

Мовчала майже чотири роки: співачка-зрадниця Йолка висловилася про війну в УкраїніВідео

20:21

У РФ є чотири слабкі місця, які призведуть до поразки Путіна - La Stampa

19:54

Скандал у ЗСУ: полковника Манька звинувачують у зливі секретних карт – що кажуть військовіВідео

19:47

"Голландська хитрість": садівник показав ефективний спосіб посадки тюльпанівВідео

19:41

Найкращі дати для весілля у 2026 році - астрологи визначили сприятливі дні

19:30

"Можемо підтвердити": розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника"

19:10

Чи справді Путін готовий прийняти мирну концепцію Білого дому?Погляд

18:49

Натхнення зі стрітстайлу: найкращі осінні образи з модних столиць новини компанії

18:48

Що означають проблискові маячки поліції - три важливі сигнали для водіївВідео

18:43

Ярмоленко вперше прокоментував ситуацію з Шовковським: що сказав футболістВідео

Реклама
18:40

Буде навіть налипання мокрого снігу: синоптики здивували новим прогнозом

18:33

"Я русскоязычный!", - в День української мови ЗМІ пригадали Порошенку його загравання з "русским миром"

18:18

Зеленський анонсував погані новини для Кремля за підсумками Ставки - що готують

18:15

Прорив Бєлгородської дамби: в ЗСУ розповіли, як підтоплення впливає на фронт

18:14

Що не можна робити у свято цього дня: суворі прикмети 28 жовтня

17:53

Популярний український співак вчетверте повертається на Нацвідбір на ЄвробаченняВідео

17:49

Вчені закликали не виливати каву в унітаз - в чому причина і яка альтернативаВідео

17:36

Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

17:36

ТЦК з 1 листопада більше не прийматимуть документи на відстрочку: що робити громадянам

17:30

Чому телефон нагрівається під час заряджання - причини і способи охолодженняВідео

17:20

Чи накриють Україну морози у листопаді: синоптик попередила українців

17:18

"То був реп": Наталія Сумська "зачитала" Радіодиктант і підірвала мережу

17:14

"Ворог намагається атакувати": РФ перекидає в Донецьку область морпіхів - Братчук

17:13

Нових "прильотів" не було але світло вимкнули: чому насправді ввели графіки

17:02

"Іншого виходу немає": названо найреалістичніший сценарій закінчення війниВідео

16:53

"Місія 077": Київстар та "Повернись живим" запустили збір на зв’язок для військових новини компанії

16:35

Принц Вільям розповів про "єдиний правильний спосіб", яким він їсть булочки

16:31

Не просто декор: для чого козаки вішали зброю над порогом або іконами

16:26

Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

16:15

Справжнє диво: салат "Не Олів'є" здивує навіть досвідчених господиньВідео

Реклама
16:12

Гетманцев посилює тиск на Мінцифру: причиною може бути конфлікт інтересів навколо лотереї "М.С.Л." — ЗМІ

16:10

Продажі Sister’s Aroma в росії: Бренд готовий заплатити 1 000 000 гривень за реальні докази постачання продукції новини компанії

15:54

Побачення з іншою: Мандзюк розірвала стосунки з "Холостяком" Тереном

15:52

Від звинувачень до примирення: Коломойський і генпрокурор близькі до мирного врегулювання, - адвокат

15:50

Завжди буде і чистими, і блищати: чим натерти дерев'яні меблі

15:44

План миру за 10 днів - на яку поступку пішла Україна та як відреагував Путін

15:36

Україну охопить рвучкий вітер та сніг: коли настане довгоочікуване потепління

15:19

Викликає опіки і навіть смерть: в Україні помітили надзвичайно отруйну комаху

14:57

"Звалив наповал": переможниця Радіодиктанту розкритикувала текст та СумськуВідео

14:43

Чотири знаки зодіаку подолають велике розчарування в листопаді

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти