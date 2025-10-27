"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

Експерт розповів, чому дозвукова крилата ракета становить загрозу для української ППО.

Експерт пояснює, чому навіть на низькій висоті ракета залишається вразливою / колаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/PvKPivden

Чи дійсно "Буревісник" небезпечний для ППО

Які системи України здатні збивати подібні крилаті ракети

Росія заявила про успішне випробування нової ядерної крилатої ракети "Буревісник", яку, за словами очільника Генштабу РФ Валерія Герасимова, нібито було запущено на дистанцію близько 14 000 км і яка перебувала в повітрі близько 15 годин.

Чи є ця ракета справді небезпечною й чи можна її збити — на питання відповів капітан 1-го рангу у запасі, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в коментарі УНІАН.

Експерт зауважив, що "Буревісник" за профілем польоту дуже схожий на звичайні крилаті ракети типу Х-101 та "Калібр", які РФ регулярно застосовує.

"Так. ЗСУ збивають близько 80% крилатих ракет, які запускає РФ. Йдеться про Х-101 та "Калібр". Тобто ракети, подібні до цієї", — сказав Риженко, підкресливши, що багато характеристик польоту збігаються з відомими зразками.

Особливості польоту

Водночас Риженко звернув увагу на ключові особливості "Буревісника": вона летить на велику дистанцію, на невеликій висоті й є дозвуковою, через що, на думку російського керівництва, "обходить контур ППО".

Проте, за словами експерта, "може щось і обходить, але летить на дуже значну відстань. І на невеликій висоті. І, що також важливо, вона дозвукова. Тому проти неї може бути застосований фактично весь спектр зброї протиповітряної оборони. Починаючи з кулеметів, закінчуючи зенітно-ракетними системами".

Риженко також звернув увагу на відмінності між "Буревісником" і балістичними ракетами. На відміну від балістики, яка підіймається в космос і рухається значно швидше, "Буревісник" — дозвукова крилата ракета з іншою траєкторією і нижчою швидкістю, отже її "боротися проти таких ракет – не особлива проблема".

Чи можна її збити

За словами експерта, практично весь спектр ППО та навіть винищувачі вже демонстрували здатність знищувати подібні цілі: "Наші пілоти F-16 і Mirage це вже неодноразово показали. Є пілоти, які за один виліт збивають до 4 таких ракет з наявної у нас зброї".

Ракета Буревісник / Інфографіка: Главред

Що відомо про ракету "Буревісник"

9М730 "Буревісник" — це крилата ракета наземного базування, яка може нести ядерну боєголовку та оснащена ядерним двигуном, повідомляє Reuters. Проєкт був уперше оголошений Путіним у березні 2018 року.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, "Буревісник" може мати номінальну дальність до 20 000 км, що дозволяє запускати його практично з будь-якої точки Росії і уражати цілі в США. Передбачувана висота польоту ракети становить лише 50–100 метрів.

Деякі західні експерти відзначають, що через дозвукову швидкість ракета буде помітною, а тривалий час у повітрі робить її більш вразливою. Росія ж повідомляє, що під час випробування 21 жовтня ракета подолала 14 000 км і перебувала в повітрі близько 15 годин.

Як писав Главред, Міністерство оборони Росії замовило 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр". Вони мають бути оснащені ядерною боєголовкою.

Крім того, Росія провела випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" з архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на главу норвезької розвідки Нільса Андреаса Стенсенеса.

Нагадаємо, раніше колишній президент РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяву Дональда Трампа, що у Росії нібито залишилося не 50, а всього 10-12 днів на мирне врегулювання з Україною. Він пригрозив США війною.

