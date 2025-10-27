Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

У Москві другу ніч поспіль лунають вибухи — місцева влада заявляє про атаку безпілотників.

https://glavred.net/war/moskva-uzhe-vtoruyu-noch-podryad-sodrogaetsya-ot-vzryvov-stolica-rf-pod-atakoy-dronov-10710089.html Посилання скопійоване

Москву вже другу ніч поспіль атакують дрони / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Невідомі дрони атакують Росію

В Москві пролунали вибухи

В столиці країни-агресорки Росії вже другу ніч поспіль лунають вибухи. Влада Москви та ще кількох регіонів РФ повідомляє про атаку невідомих БпЛА. Про це повідомив мер столиці Росії Сергій Собянін.

Він повідомив, що сили ППО Міністерства оборони нібито знищили два безпілотники, які прямували в напрямку Москви, а на місцях падіння їхніх уламків наразі працюють рятувальні служби.

відео дня

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у своєму Telegram також підтвердив інформацію про вибухи у Москві.

"Москва знову чує вибухи", - написав він.

Волонтер і активіст Сергій Стерненко зазначив, що у низці російських регіонів, зокрема Московській, Волгоградській, Ростовській, Тульській, Нижньогородській, Владимирській, Івановській, Калузькій, Брянській, Рязанській, Липецькій, Смоленській, Орловській областях та на Кубані, оголошено дронову небезпеку.

Чи реально зробити блекаут у Москві - думка експерта

Як писав Главред, блекаут у Москві є цілком можливим, хоча й не найближчим часом. Якщо Україна правильно визначить пріоритети, накопичить необхідні ресурси та проведе системну кампанію проти енергетичної й паливної інфраструктури РФ, то технічно здатна змусити російську столицю перейти на графіки відключення світла або навіть повністю залишити її без електрики. Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародної енергетики та безпеки Михайло Гончар.

"З технічної точки зору це завдання ми точно можемо вирішити. Так, звичайно, Москва завжди мала і має більш серйозний захист – як з точки зору ППО, так і з точки зору резервування джерел постачання електроенергії. Так чи інакше все це прораховується, і при належному підході блекауту в Москві можна досягти. Але це не може бути швидким ефектом – треба йти шляхом накопичення, як і щодо нафтопереробки", - вказує він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч проти 26 жовтня на території країни-агресорки Росії пролунали потужні вибухи — під ударом опинилися вісім областей, серед яких і Московська. Про це повідомило Міноборони РФ.

Крім того, у ніч на 27 жовтня невідомі дрони атакували Москву, і, за даними російського оборонного відомства, над столицею нібито було збито або перехоплено 34 дрони. Російські медіа називають цю атаку однією з наймасштабніших по російській столиці.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що ввечері 26 жовтня Москва зазнала чергової атаки українських безпілотників.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред