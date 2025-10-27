Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

Юрій Берендій
27 жовтня 2025, 22:26оновлено 27 жовтня, 23:06
516
У Москві другу ніч поспіль лунають вибухи — місцева влада заявляє про атаку безпілотників.
Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів
Москву вже другу ніч поспіль атакують дрони / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Невідомі дрони атакують Росію
  • В Москві пролунали вибухи

В столиці країни-агресорки Росії вже другу ніч поспіль лунають вибухи. Влада Москви та ще кількох регіонів РФ повідомляє про атаку невідомих БпЛА. Про це повідомив мер столиці Росії Сергій Собянін.

Він повідомив, що сили ППО Міністерства оборони нібито знищили два безпілотники, які прямували в напрямку Москви, а на місцях падіння їхніх уламків наразі працюють рятувальні служби.

відео дня

Глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко у своєму Telegram також підтвердив інформацію про вибухи у Москві.

"Москва знову чує вибухи", - написав він.

Волонтер і активіст Сергій Стерненко зазначив, що у низці російських регіонів, зокрема Московській, Волгоградській, Ростовській, Тульській, Нижньогородській, Владимирській, Івановській, Калузькій, Брянській, Рязанській, Липецькій, Смоленській, Орловській областях та на Кубані, оголошено дронову небезпеку.

Чи реально зробити блекаут у Москві - думка експерта

Як писав Главред, блекаут у Москві є цілком можливим, хоча й не найближчим часом. Якщо Україна правильно визначить пріоритети, накопичить необхідні ресурси та проведе системну кампанію проти енергетичної й паливної інфраструктури РФ, то технічно здатна змусити російську столицю перейти на графіки відключення світла або навіть повністю залишити її без електрики. Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт із міжнародної енергетики та безпеки Михайло Гончар.

"З технічної точки зору це завдання ми точно можемо вирішити. Так, звичайно, Москва завжди мала і має більш серйозний захист – як з точки зору ППО, так і з точки зору резервування джерел постачання електроенергії. Так чи інакше все це прораховується, і при належному підході блекауту в Москві можна досягти. Але це не може бути швидким ефектом – треба йти шляхом накопичення, як і щодо нафтопереробки", - вказує він.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч проти 26 жовтня на території країни-агресорки Росії пролунали потужні вибухи — під ударом опинилися вісім областей, серед яких і Московська. Про це повідомило Міноборони РФ.

Крім того, у ніч на 27 жовтня невідомі дрони атакували Москву, і, за даними російського оборонного відомства, над столицею нібито було збито або перехоплено 34 дрони. Російські медіа називають цю атаку однією з наймасштабніших по російській столиці.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що ввечері 26 жовтня Москва зазнала чергової атаки українських безпілотників.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Москва новини Москви Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

22:26Війна
"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

21:54Фронт
"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

20:58Війна
Реклама

Популярне

Більше
З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

Останні новини

00:51

Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминати

00:24

"Чудові люди": Трамп назвав найкращих кандидатів у президенти США у 2028 році

27 жовтня, понеділок
23:50

Зірка Кварталу 95 висловився про вагітність дружини: "Була історія"

23:47

Деякі українці отримають "спеціальні" зарплати: кого зачеплять зміни

23:22

10 снів, що віщують багатство й удачу

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – ГорбачРосія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач
23:14

Санкції в дії: російський "Лукойл" розпродає активи

22:54

"Гарний чоловік узяв мене за руку": Білик зробила зізнання про нове весілля

22:50

Honda "воскрешає" легенду: експерти назвали п’ятірку фаворитів 2026 року

22:26

Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

Реклама
22:17

Медіавороги України озолотилися: ЗМІ назвали колосальні доходи топ-пропагандистів РФ

22:14

"Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

22:11

В Росії придумали свою систему визначення часу - в чому відмінність від світовоїВідео

22:01

Що буде, якщо людина ненароком стала в труну - відповідь священникаВідео

21:54

"Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

21:27

Для Києва особлива загроза - розкрито нову стратегію Росії у війні, чого чекатиВідео

21:19

В Україні стрімко подешевшав популярний осінній фрукт - ціни впали майже на 50%

20:58

"Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

20:57

Як 28 жовтня вимикатимуть світло: в "Укренерго" оновили дані

20:47

Мовчала майже чотири роки: співачка-зрадниця Йолка висловилася про війну в УкраїніВідео

20:21

У РФ є чотири слабкі місця, які призведуть до поразки Путіна - La Stampa

Реклама
19:54

Скандал у ЗСУ: полковника Манька звинувачують у зливі секретних карт – що кажуть військовіВідео

19:47

"Голландська хитрість": садівник показав ефективний спосіб посадки тюльпанівВідео

19:41

Найкращі дати для весілля у 2026 році - астрологи визначили сприятливі дні

19:30

"Можемо підтвердити": розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника"

19:10

Чи справді Путін готовий прийняти мирну концепцію Білого дому?Погляд

18:49

Натхнення зі стрітстайлу: найкращі осінні образи з модних столиць новини компанії

18:48

Що означають проблискові маячки поліції - три важливі сигнали для водіївВідео

18:43

Ярмоленко вперше прокоментував ситуацію з Шовковським: що сказав футболістВідео

18:40

Буде навіть налипання мокрого снігу: синоптики здивували новим прогнозом

18:33

"Я русскоязычный!", - в День української мови ЗМІ пригадали Порошенку його загравання з "русским миром"

18:18

Зеленський анонсував погані новини для Кремля за підсумками Ставки - що готують

18:15

Прорив Бєлгородської дамби: в ЗСУ розповіли, як підтоплення впливає на фронт

18:14

Що не можна робити у свято цього дня: суворі прикмети 28 жовтня

17:53

Популярний український співак вчетверте повертається на Нацвідбір на ЄвробаченняВідео

17:49

Вчені закликали не виливати каву в унітаз - в чому причина і яка альтернативаВідео

17:36

Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

17:36

ТЦК з 1 листопада більше не прийматимуть документи на відстрочку: що робити громадянам

17:30

Чому телефон нагрівається під час заряджання - причини і способи охолодженняВідео

17:20

Чи накриють Україну морози у листопаді: синоптик попередила українців

17:18

"То був реп": Наталія Сумська "зачитала" Радіодиктант і підірвала мережу

Реклама
17:14

"Ворог намагається атакувати": РФ перекидає в Донецьку область морпіхів - Братчук

17:13

Нових "прильотів" не було але світло вимкнули: чому насправді ввели графіки

17:02

"Іншого виходу немає": названо найреалістичніший сценарій закінчення війниВідео

16:53

"Місія 077": Київстар та "Повернись живим" запустили збір на зв’язок для військових новини компанії

16:35

Принц Вільям розповів про "єдиний правильний спосіб", яким він їсть булочки

16:31

Не просто декор: для чого козаки вішали зброю над порогом або іконами

16:26

Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

16:15

Справжнє диво: салат "Не Олів'є" здивує навіть досвідчених господиньВідео

16:12

Гетманцев посилює тиск на Мінцифру: причиною може бути конфлікт інтересів навколо лотереї "М.С.Л." — ЗМІ

16:10

Продажі Sister’s Aroma в росії: Бренд готовий заплатити 1 000 000 гривень за реальні докази постачання продукції новини компанії

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти