Санкції в дії: російський "Лукойл" розпродає активи

Компанія "Лукойл" оголошує про намір продати свої закордонні активи.

Акції "Лукойлу" впали на 6,5%

Розпочато розгляд заявок потенційних покупців

Акції "Лукойлу" впали на 6,5%

Російська нафтова компанія "Лукойл", яка через продовження Москвою війни проти України потрапила до списку санкцій США, оголосила 27 жовтня про намір продати іноземні активи.

"Лукойл" повідомляє, що у зв'язку із запровадженням обмежувальних заходів щодо компанії та її дочірніх товариств низкою держав компанія оголошує про намір продати свої закордонні активи. Розпочато розгляд заявок потенційних покупців", - ідеться в повідомленні. відео дня

Російська компанія зазначає, що активи продає відповідно до ліцензії американського Управління з контролю за іноземними активами мінфіну США (OFAC).

Для "безперебійної роботи" своїх зарубіжних активів "Лукойл" не відкинув подання заявки на продовження ліцензії.

27 жовтня Daily Express повідомила, що акції "Лукойлу" впали на 6,5%, їхня вартість ненадовго сягнула 5242 руб. (приблизно 2787 грн), що є найнижчою з липня 2023 року.

Санкції США проти РФ

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач сказав, що нещодавні санкції США торкнулися двох найбільших російських нафтових компаній - "Роснефть" і "Лукойл".

На його думку, Трамп залишив простір для посилення цих санкцій і поширення їх на інші російські компанії.

Зокрема, вважає експерт, можливий фінансовий тиск і вторинні санкції проти тих компаній і держав, які торгують із Росією чимось іншим.

Як повідомляв Главред, 23 жовтня міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій проти Російської Федерації. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Диктатор Володимир Путін охарактеризував нові санкції США як спробу тиску на Росію, що шкодить двостороннім відносинам, але, за його словами, не вплинуть на економіку країни.

Водночас, видання Reuters нещодавно писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала додаткові санкції щодо Росії. Нові обмеження можуть торкнутися інших ключових сфер російської економіки.

