ТЦК з 1 листопада більше не прийматимуть документи на відстрочку: що робити громадянам

Тепер документи на відстрочку можна буде подати лише через ЦНАП.

У Міноборони дали розʼяснення про порядок надання відстрочок з листопада / Колаж: Главред, фото: Рівненська обласна держадміністрація, facebook.com OOTCKSP

З 1 листопада заяви на відстрочку від мобілізації військовозобов’язані подаватимуть через ЦНАП

Процедура розгляду документів та ухвалення рішення комісією залишається незмінною

Документи також можна надсилати поштою або кур’єром

Починаючи з 1 листопада, територіальні центри комплектування більше не прийматимуть заяви на відстрочку від служби для військовозобов’язаних. Відтепер ці документи слід подавати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це повідомив Олег Байдалюк, представник Київського обласного ТЦК та СП, під час ефіру на телеканалі "Київ 24".

Він пояснив, що зміни стосуються виключно процедури прийому документів. При цьому процес надання відстрочок, який раніше здійснювався у ТЦК, залишається без змін. Відстрочку до мобілізації, як і раніше, надає спеціальна комісія, до складу якої входять представники військової адміністрації, ТЦК, медичні працівники та представники освітніх установ - у випадку, якщо йдеться про студентів.

Байдалюк зазначив, що рішення ця комісія ухвалює на основі документів, що надходять від ТЦК. Єдиним нововведенням стане те, що громадяни подаватимуть документи не до ТЦК, а через ЦНАПи.

Речник Київського ОТЦК та СП повідомив, що документи, які надійдуть, працівники ЦНАП передадуть до територіального центру комплектування. Звідти їх скерують до профільної комісії, яка й визначатиме, чи надавати особі відстрочку.

"ТЦК на основі рішення комісії вноситиме данні про відстрочку, якщо вона надана, в "Оберіг". Тобто все лишається незмінним, за вийнятком цього першого кроку подачі документів", - зауважив він.

Крім того, за словами Байдалюка, військовозобов’язані й надалі матимуть змогу надсилати документи для отримання відстрочки через пошту.

"Якщо людина не може чи не хоче прийти сама, принести. Та й у цьому немає сенсу, якщо можна надіслати з іншого міста, їй не треба їхати безпосередньо. Можна поштою надіслати, можна це зробити курʼєром. Тобто жодних обмежень, як було раніше, так це й працює і зараз", - зазначив представник Міноборони.

Чи знизять мобілізаційний вік в Україні - думка військового

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков раніше висловлював переконання, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що нинішні реалії роблять неминучою мобілізацію осіб цього віку до ЗСУ. Крім того, Куртков додав, що "добровільно-примусову" мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни.

"Але, скоріш за все, як показує практика, ми почнемо мобілізувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", - зазначив командир в інтерв'ю Слідству.Інфо.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 жовтня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Восени 2025 року Україна проходить черговий етап оновлення системи мобілізації. Експерти прогнозують, що процес може стати інтенсивнішим через ситуацію на фронті. Крім того, до роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) уже починають залучати бойові підрозділи. Главред розібрався, як саме зміниться мобілізаційна система і які нові дані про громадян отримає ТЦК і СП.

Крім того, набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше добровільно проходити військову службу за контрактом. Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов пояснив, на які саме спеціальності планують мобілізувати чоловіків цієї вікової категорії.

