Буде навіть налипання мокрого снігу: синоптики здивували новим прогнозом

Погода в Луцьку буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / фото: pexels

Якою буде погода вночі 28 жовтня

Де температура повітря опуститься до 0 градусів

Коли повернуться дощі та сніг

Погода в Україні 28 жовтня буде місцями дощовою та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності у Карпатах через сильні пориви вітру - 17-22 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 28 жовтня буде дощова погода, а в Карпатах очікується сніг. На заході та півночі очікуються сильні пориви вітру.

Температура повітря в Україні підвищиться до +9+12 градусів. Лише на південному сході буде тепліше - +11+16 градусів. Із 30-го жовтня в Україні потепліє.

Погода 28 жовтня

В Україні 28 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами в Україні, крім східних областей. У Карпатах буде сніг з налипанням. Вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні та південному сході країни 11-16°. В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 28 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+15 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до +9...+15 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / фото: meteoprog

Погода 28 жовтня у Києві

У Києві 28 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / фото: meteoprog

Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.

Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.

