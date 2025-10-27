Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

28 жовтня не слід лаятися, ображати близьких - сварка могла "втягнути" в дім холод і нещастя.

Яке церковне свято 28 жовтня

Що не можна робити 28 жовтня

Народні прикмети і традиції

У вівторок, 28 жовтня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Терентія і Неоніли. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 28 жовтня

Святі Терентій і Неоніла жили в III столітті за часів, коли Римська імперія переслідувала християн. Вони були ревними послідовниками Христа, виховали своїх сімох дітей у вірі та любові до Бога. Імена дітей, за передачею, - Сарвілл, Фотій, Тимон, Віталій, Домна, Теодул і Евнікія.

Коли правитель однієї з областей дізнався, що вся ця сім'я сповідує християнство і не бере участі в язичницьких жертвоприношеннях, їх заарештували. Терентій і Неоніла разом із дітьми твердо відмовилися поклонитися ідолам, заявивши, що визнають тільки єдиного істинного Бога Ісуса Христа.

За це їх жорстоко катували: били, морили голодом, кидали в темницю. Незважаючи на муки, святі не втратили мужності - вони молилися і підбадьорювали одне одного. Їхня віра була настільки сильною, що навіть деякі язичники, бачачи їхню непохитність, наверталися до Христа.

Зрештою, всіх їх стратили - за одними джерелами, мечем, за іншими - після тривалих тортур. Таким чином, вони прийняли мученицьку смерть і знайшли вінець нетління в Царстві Небесному.

Що не можна робити 28 жовтня

Не слід лаятися, ображати близьких - сварка могла "втягнути" в дім холод і нещастя.

Забороняється грубо поводитися з худобою - до тварин цього дня ставилися з особливою повагою.

Не варто віддавати або позичати гроші - існувало повір'я: хто цього дня дає гроші з дому, той "віддає благополуччя" на всю зиму.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і теплий день - до м'якої та пізньої зими;

вранці іній - чекайте сніг через тиждень;

холодний і сильний вітер - буде люта зима з хуртовинами;

похмурий день, дощ - до довгої та сніжної зими;

птахи ще не полетіли - зима затримається.

У народі 28 жовтня носило назву Терентій день. Говорили просто: "Прийшов Терентій - зима на плечі сидить".

Іменини 28 жовтня

Які завтра іменини: Арсен, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Микола, Степан, Анна, Параска.

Талісманом людини, народженої 28 жовтня, є опал. Дорогоцінний камінь, чия незбагненна гра кольорів здавна полонить людську уяву. Йому приписували особливу силу - здатність привертати успіх, відкривати шлях до визнання і сприяти зростанню в кар'єрі.

