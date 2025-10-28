Рус
Напруження на фронті зростає: у Генштабі розповіли, які напрямки під загрозою

Руслан Іваненко
28 жовтня 2025, 01:58
Українські війська відбивають численні атаки окупантів на ключових фронтових напрямках і завдають значних втрат противнику.
Сили оборони стримують наступи росіян / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 27 жовтня від початку доби на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень. Найактивніші атаки російських окупантів відбувалися на Покровському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, "від початку доби загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2635 дронів-камікадзе та здійснили 3065 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів".

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські війська відбили сім штурмових дій ворога, два боєзіткнення тривають. Ворог завдав ще десять авіаударів, скинув 24 керовані авіабомби та здійснив 149 обстрілів, з яких три – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках загарбники також намагалися прорвати оборону

  • Південно-Слобожанський: дев’ять атак у районах Вовчанська, Бологівки та Бочкового;
  • Куп’янський: дев’ять штурмових дій біля Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та Піщаного;
  • Лиманський: дев’ять атак у Середньому, Мирному, Шандриголовому, Надії та Зарічному, бої тривають у двох локаціях;
  • Слов’янський: шість спроб прориву у Ямполі, Серебрянці, Виїмці, Федорівці та Званівці;
  • Краматорський: одне бойове зіткнення біля Оріхово-Василівки;
  • Костянтинівський: 25 атак у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру;
  • Покровський: 57 атак у районах Никанорівки, Панківки, Сухецького, Родинського, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Покровська, Звірового, Молодецького, Котлиного, Удачного, Новоукраїнки та Горіхового, частина боїв триває.

Сили оборони завдають значних втрат противнику:

"сьогодні на цьому (Покровському-ред.) напрямку знешкоджено 97 окупантів, з яких 68 – безповоротно. Наші захисники знищили дві одиниці автомобільної техніки, БТР та засіб РЕБ окупантів. Також пошкоджено дві РСЗВ, дві бойові броньовані машини, одиницю автомобільної техніки та засіб РЕБ, уражено п’ять укриттів особового складу".

Напруження на фронті зростає: у Генштабі розповіли, які напрямки під загрозою
Покровськ / Інфографіка: Главред

На Олександрівському напрямку українські війська відбили 14 атак у районах Зеленого Гаю, Філії, Піддубного, Олександрограда, Новоселівки, Вербового, Олексіївки, Новогригорівки та Успенівки, ще шість боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили три спроби просування ворога у районах Малинівки та Новомиколаївки. На Оріхівському напрямку противник чотири рази намагався просунутися в Кам’янському, Приморському та Новоандріївці. На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири безрезультатні спроби наступу та зазнав втрат.

Експерт прогнозує загострення

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак припускає, що російські війська можуть активізувати бойові дії на фронті, прагнучи досягти стратегічних результатів. За його словами, Москва здатна витримувати певну паузу до грудня, після чого під час різдвяних свят може спробувати прорвати оборону.

"До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", – зазначає Ступак, підкреслюючи ризики для оборонних позицій України у найближчі місяці.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нагадаємо, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький повідомив, що близько 200–250 окупантів наразі проникли до Покровська і намагаються закріпитися в місті. Він підкреслив, що визначити точну чисельність ворога складно через несприятливі погодні умови та особливості міської забудови, що ускладнюють моніторинг та оборону.

Крім того, російські окупанти спробують захопити Покровськ до середини листопада. Такий наказ віддало керівництво РФ. Про це повідомив український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

Нагадаємо, що Російські війська, незважаючи на втрати, продовжують атаки на Добропільському напрямку Донецької області, де задіяні підрозділи морської піхоти. Про це заявив військовий експерт і представник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі "Київ24".

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

