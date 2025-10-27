Популярний український співак вчетверте повертається на Нацвідбір на Євробачення

Khayat не полишає спроб представити нашу країну на міжнародній арені Євробачення.

https://glavred.net/stars/populyarnyy-ukrainskiy-pevec-vozvrashchaetsya-na-nacotbor-na-evrovidenie-v-chetvertyy-raz-10710008.html Посилання скопійоване

Khayat Євробачення - Хаят подав заявку на Нацвідбір-2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com/ado.khayat

Коротко:

Khayat подав заявку на участь у Національному відборі на Євробачення-2026

Це четверта спроба артиста пробитися на конкурс

На початку вересня відкрився набір заявок на участь у Національному відборі на Євробачення-2026. Цього року на конкурс планує повернутися співак Khayat (Андрій Хаят).

Про своє рішення артист повідомив у TikTok. "Радий вам повідомити, що день Х настав", - сказав Хаят. Також він поділився, що цілих "дві його ластівки полетіли назустріч Євробаченню", тобто він підготував одразу дві пісні.

відео дня

Варто зазначити, що для Khayat це буде четверта спроба представити Україну на Євробаченні. У 2019 році співак потрапив до півфіналу Нацвідбору, а у 2020 і 2025 вже був у фіналі.

Khayat Євробачення - Хаят подав заявку на Нацвідбір-2026 / Скриншот TikTok

Примітно, що торік журі Національного відбору на Євробачення віддали артистові максимальні 10 балів, однак за результатами голосування глядачів він мав лише 6. Таким чином Хаят посів четверте місце у фіналі після гурту Ziferblat, дуету Molodi і Маші Кондратенко.

Дивіться відео виступу Khayat у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025:

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українська акторка Наталія Сумська потрапила в скандал через сина. Артистку обурили слова однієї журналістки про таланти В'ячеслава Хостікоєва.

Також Олександр Терен, ветеран і головний герой 13 сезону "Холостяк", потрапив у пікантну ситуацію з учасницею нового сезону романтичного реаліті-шоу, яка прийшла на проєкт до Тараса Цимбалюка.

Читайте також:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред