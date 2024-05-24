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"Мирний план" без двох найважливіших пунктів: що пропонують КНРі Бразилія Києву

Андрій Ганчук
24 травня 2024, 16:40
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Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку б визнали як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація.
Китай, Бразилія, Путін
Ініціатива КНР і Бразилії грає на руку Путіну / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Китай із Бразилією пропонують провести мирну конференцію, яку потенційно могли б визнати як Росія, так і Україна. Китайці та бразильці погодили так званий документ із шести пунктів "для врегулювання української кризи". Засудження злочинів Москви та виведення російських військ з України там немає.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Китаю, очільник відомства Ван Ї провів зустріч із головним радником із закордонних справ президента Бразилії Селсо Аморімом.

Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

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"Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, визнану як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням усіх мирних планів", - зазначено в заяві.

Як виглядає "мирний план" Китаю і Бразилії

1) Обидві сторони закликають усі відповідні сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: відсутності розширення поля бою, відсутності ескалації бойових дій і відсутності провокацій з боку будь-якої сторони.

2) Обидві сторони вважають, що діалог і перемовини є єдиним життєздатним рішенням української кризи. Усі сторони повинні створити умови для відновлення прямого діалогу і добиватися деескалації ситуації до досягнення всеосяжного припинення вогню. Китай і Бразилія підтримують проведення міжнародної мирної конференції у відповідний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін і справедливим обговоренням усіх мирних планів.

3) Необхідні зусилля зі збільшення гуманітарної допомоги відповідним регіонам і запобігання гуманітарній кризі в ширшому масштабі. Слід уникати нападів на цивільних осіб або цивільні об'єкти, а цивільне населення, включно з жінками, дітьми та військовополоненими (військовополоненими), повинно бути захищене. Обидві сторони підтримують обмін військовополоненими між сторонами конфлікту.

4) Необхідно протидіяти використанню зброї масового ураження, особливо ядерної, хімічної та біологічної зброї. Необхідно докласти всіх можливих зусиль для запобігання поширенню ядерної зброї та запобігання ядерній кризі.

5) Необхідно протидіяти атакам на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти. Усі сторони повинні дотримуватися міжнародного права, включно з Конвенцією про ядерну безпеку, і рішуче запобігати техногенним ядерним аваріям.

6) Необхідно протидіяти поділу світу на ізольовані політичні або економічні групи. Обидві сторони закликають до зусиль з розширення міжнародного співробітництва в галузі енергетики, валюти, фінансів, торгівлі, продовольчої безпеки та безпеки критично важливої інфраструктури, включно з нафто- і газопроводами, підводними оптичними кабелями, електроенергетичними об'єктами та оптоволоконними мережами. Для захисту стабільності глобальних промислових і ланцюжків постачань.

'Мирний план' без двох найважливіших пунктів: що пропонують КНРі Бразилія Києву
Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Саміт миру у Швейцарії - головні новини за темою:

Перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва та Москви.

Президент України Володимир Зеленський назвав основні пункти Саміту миру у Швейцарії: мають бути розглянуті питання повернення полонених у форматі всіх на всіх, цивільних українців, утримуваних незаконно Росією, а також аспекти ядерної та продовольчої безпеки.

Росія планує зірвати "саміт миру", говорив Зеленський. Згідно з даними розвідки, у Москви є план, як не допустити проведення заходу і зробити так, щоб якомога менше країн узяли участь у саміті.

Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне

Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах.

Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет.

Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

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