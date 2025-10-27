"Гарний чоловік узяв мене за руку": Білик зробила зізнання про нове весілля

Ірина Білик відверто заговорила про особисте.

Особисте життя Ірини Білик - тема трохи менш обговорювана, ніж її блискуча творчість. Співачка була чотири рази одружена, і ледь не щороку вона отримує нові пропозиції руки та серця.

Тим часом із квітня 2021 року серце зірки офіційно вільне. Але досить імовірно, що скоро все зміниться: на проєкті "Бути зіркою" Білик зізналася, що не може бути довго самотньою, і не заперечуватиме, якщо в її житті з'явиться новий чоловік.

"У моєму житті щось дивне і дуже красиве ще обов'язково відбудеться. Я настільки вірю в долю і думаю: як це знімемо фільм, а не буде ще одного мого весілля. Як це? Колись мені мій один друг каже: "Іро, ти не справжня зірка. В Елізабет Тейлор було шість чоловіків, а в тебе тільки чотири". Треба ще працювати й працювати над цим питанням. Можливо, я трішки жартую, але в цьому є правда, бо я думаю, що я довго не можу залишатися одна і хочу, щоб гарний чоловік взяв мене за руку", - поділилася Ірина Білик.

