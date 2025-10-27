Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

НБУ опублікував офіційний курс валют на вівторок, 28 жовтня.

Курс валют в Україні на 28 жовтня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 28 жовтня

На скільки подорожчав курс євро

Яким буде курс злотого 28 жовтня

Національний банк України підвищив офіційний курс євро, долара та злотого на 28 жовтня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

На вівторок, 28 жовтня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,02 грн/дол., що на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Як змінювася курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс євро значно впав. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 48,97 грн/євро, що на 21 копійку більше, ніж 27 жовтня. Щодо євро гривня послабила свої позиції.

Курс злотого на 28 жовтня

27 жовтня НБУ встановив курс польського злотого на рівні 11,49 грн/злот. 28 жовтня курс трохи змінився - 11,56. Таким чином гривня подешевшала на 6 копійок.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий говорив, що в останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою і стабільності.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков заявив, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

Водночас у прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital йдеться про те, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

