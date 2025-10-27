Рус
Деякі українці отримають "спеціальні" зарплати: кого зачеплять зміни

Руслан Іваненко
27 жовтня 2025, 23:47
Підприємства мають враховувати всі виплати, включно з преміями та лікарняними для підрахунку зарплати.
Державна податкова служба пояснює, як розраховується середня зарплата

Коротко:

  • З 1 жовтня бізнес із ліцензією на алкоголь і тютюн має платити 12–16 тис. грн
  • Розмір зарплати залежить від місця торгівлі та площі залу
  • Вимоги стосуються всіх працівників, навіть тих, хто у відпустці чи на півставки

В Україні з 1 жовтня 2025 року діє нова вимога для підприємств, що мають ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет або пальним. Такі суб’єкти господарювання повинні забезпечити середню заробітну плату працівників не нижче 12–16 тис. грн.

Хто потрапляє під нові правила

Як пояснили в Державній податковій службі України (ДПС), вимога стосується всіх працівників підприємства, незалежно від підрозділу чи місця роботи.

"Така вимога стосується середньої зарплати не лише працівників торгових точок, а всіх працівників такого суб’єкта, незалежно від підрозділу чи місцезнаходження", – йдеться в повідомленні ДПС.

Рівень середньої зарплати

Таким чином, щоб зберегти ліцензію, компанії, які продають алкоголь або тютюн, повинні забезпечити середню зарплату на рівні 1,5–2 мінімальних заробітних плат.

Розмір середньої зарплати визначається за даними податкової звітності, з урахуванням:

  • заробітної плати, надбавок і премій;
  • оплати перших п’яти днів лікарняного (за рахунок роботодавця);
  • допомоги по тимчасовій непрацездатності (за рахунок Пенсійного фонду України).

Отриману суму ділять на кількість застрахованих осіб, яким нараховано зарплату у звітному періоді. Враховуються всі працівники, навіть ті, хто перебував у відпустці без збереження заробітку, працював неповний день або за сумісництвом.

Залежно від розташування торгових точок та площі залів, діють такі норми:

  • 1,5 мінімальні зарплати (12 тис. грн) – якщо всі торгові точки розташовані поза межами обласних центрів, Києва і Севастополя, на відстані понад 50 км від них, а площа торговельного залу не перевищує 500 кв. м;
  • 2 мінімальні зарплати (16 тис. грн) – якщо хоча б одна точка працює у межах зазначених міст або ближче ніж за 50 км від них, або має площу понад 500 кв. м.

Відстань до адміністративного центру визначає Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру.

Вимоги для ФОП без найманих працівників

Для фізичних осіб-підприємців без найманих працівників діють аналогічні вимоги: їхній загальний місячний оподатковуваний дохід має бути не нижчим за 1,5–2 мінімальні зарплати, залежно від розташування торгової точки та її площі.

Як уточнює ДПС, загальним місячним оподатковуваним доходом вважається фактично отримана протягом календарного місяця сума доходу від усіх видів господарської діяльності з урахуванням обраної системи оподаткування.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко говорила, що ціни на електроенергію для населення залишаються незмінними цієї зими через те, що уряд продовжив дію ПСО на електроенергію до 30 квітня 2026 року.

Також відомо, що вже з 1 січня 2026 року українці отримають оновлені платіжки за доставку газу. Попри те, що тариф найімовірніше залишиться незмінним, загальна сума у квитанції може змінитися.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявляв, що зростання тарифів фактично неминуче. За його словами, ціни зростатимуть на 20% щорічно.

Про джерело: Державна податкова служба України

Державна податкова служба України — центральний орган виконавчої влади у сфері податків в Україні, повідомляє "Вікіпедія".

Служба реалізує:

  • державну податкову політику;
  • державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
  • державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску.
