Зеленський анонсував погані новини для Кремля за підсумками Ставки - що готують

Зеленський оцінив ефективність далекобійних ударів по РФ, окреслив нові оборонні завдання та наголосив на посиленні співпраці для зміцнення ППО.

Зеленський анонсував погані новини для Кремля за підсумками Ставки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача

Прийнято рішення розширити географію ударів по Росії

РФ вже платить відчутну ціну за війну

Президент України Володимир Зеленський за підсумками Ставки Верховного головнокомандувача повідомив про розширення географії далекобійних ударів по Росії. Відповідну заяву він опублікував в Telegram.

Зеленський наголосив, що основною темою Ставки стали можливості України для здійснення далекобійних ударів по Росії. У нараді взяли участь виробники зброї та всі, хто відповідає за її використання.

"Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності", - вказав він.

Президент повідомив, що триває активна робота з виробниками щодо укладання довгострокових контрактів — терміном на три роки, що дає змогу ефективніше планувати ресурси та збільшувати масштаби постачання у війська. Кількість таких угод надалі зростатиме.

Також, президент додав, що було розглянуто питання щодо російських атак на українську інфраструктуру та енергетичні об’єкти.

Зеленський повідомив, що за підсумками Ставки було визначено нові потреби у сфері захисту й поставлено завдання щодо взаємодії з міжнародними партнерами для отримання додаткових систем ППО, які наразі є у наявності за кордоном.

Розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чи реально зробили блекаут в регіонах РФ - думка експерта

Як писав Главред, блекаути в прикордонних регіонах РФ - у Бєлгородській, Брянській, Курській, Волгоградській областях та Краснодарському краї цілком реалістичні, тоді як влаштувати відключення світла в Москві значно важче. Головна мета таких ударів не просто знеструмити регіони, а вивести з ладу оборонні підприємства Росії, наголосив військовий експерт Іван Ступак.

"Для України набагато важливіше знеструмити російські підприємства оборонного комплексу. Якщо росіяни посидять без світла і тепла, це буде супутній ефект, але головне - удар по виробництву пороху, палива, зброї, хімічних речовин, необхідних для військової промисловості тощо. І зусилля України зосереджені насамперед на цьому, і це правильно. А блекаут у Бєлгороді нам особливо не цікавий", - пояснив Ступак.

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна повністю змінила стратегію ведення війни, і нова тактика глибоких ударів по території Росії вже демонструє відчутні результати. Про це повідомив начальник ГУР Кирило Буданов.

У неділю ввечері Москва зазнала атаки українських безпілотників. Мер російської столиці Сергій Собянін підтвердив факт інциденту, заявивши, що сили ППО нібито відбивають удари.

Водночас командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, більш відомий під позивним "Мадяр", підтвердив, що українські військові атакували дамбу Бєлгородського водосховища. За його словами, наразі гребля більше не стримує воду.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ? Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

