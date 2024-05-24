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Байден пропустить саміт миру щодо України заради вечірки із зірками в Голлівуді - Bloomberg

Анна Ярославська
24 травня 2024, 08:15
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Саміт миру заплановано після зустрічі "Великої сімки" в Італії. Ані президент Джо Байден, ані віцепрезидентка Камала Гарріс не планують бути присутніми там.
Джо Байден, Джулія Робертс, Джордж Клуні
Джо Байден замість Швейцарії поїде до Каліфорнії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден, ймовірно, пропустить саміт миру в Швейцарії, який відбудеться в червні, глава Білого дому буде на заході, присвяченому передвиборчому збору коштів у Каліфорнії. Там Байден буде присутній на разом із зірками Голлівуду Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими. Про це пише видання Bloomberg.

Саміт миру заплановано на 15-16 червня після зустрічі "Великої сімки" в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися, але ні Байден, ні віцепрезидентка Камала Гарріс не планують бути присутніми там. Про це повідомили джерела видання, які побажали зберегти анонімність.

Байден має вилетіти із зустрічі G7 на півдні Італії в Лос-Анджелес для збору коштів 15 червня. Разом із Клуні та Робертс до нього збираються приєднатися колишній президент Барак Обама і ведучий нічного телебачення Джиммі Кіммел.

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"Це рішення підкреслює, як Байден продовжує переходити в режим передвиборчої кампанії, прагнучи перевершити лідерство колишнього президента Дональда Трампа. Крім того, минулого місяця Трамп уперше затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів у поточному виборчому циклі, зібравши 76 мільйонів доларів проти 51 мільйона доларів у Байдена", - ідеться в повідомленні.

"Це також відображає більш широкий песимізм з приводу конференції, яку Швейцарія погодилася організувати, коли президент Володимир Зеленський відвідав країну в січні", - зазначає Bloomberg.

Проте близько 70 країн візьмуть участь у саміті на тому чи іншому рівні, включно з такими лідерами, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, ймовірно, теж візьме участь.

"Однак відсутність Китаю, найімовірніше, розчарує Зеленського. Пекін тривалий час вважався ключовою фігурою в цьому процесі з огляду на його тісні відносини з Москвою, але досі він пропускав більшість зустрічей, що передували саміту", - ідеться в статті.

Китай і низка інших країн так званого Глобального Півдня наполягають на участі країни-агресора Росії в цьому процесі. Україна та її союзники не хочуть взаємодіяти з Москвою доти, доки не буде широко узгоджено набір принципів, які визначатимуть будь-яке майбутнє мирне врегулювання. Швейцарський саміт спочатку замислювався як перший крок до цієї мети.

Як повідомляв Главред, речник Білого дому Джейк Салліван 23 травня заявив, що Сполучені Штати Америки не можуть підтвердити безпосередню участь президента Америки Джо Байдена в Глобальному саміті миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Також раніше ЗМІ писали, що Байден не акцентуватиме увагу на питанні підтримки України у своїй передвиборчій риториці. Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив, що, "тепер, коли Конгрес ухвалив додатковий закон, це, природно, не є таким актуальним питанням".

Саміт миру у Швейцарії - останні новини

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Прессекретар президента Сергій Нікіфоров зазначив, що країни-учасники Глобального саміту миру планують узгодити спільну переговорну позицію щодо війни в Україні та передати її Росії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін спробує завадити проведенню Глобального саміту миру у Швейцарії.

Також Зеленський сказав, що Україну не підштовхують до переговорів із Росією, однак шлейф такої атмосфери у світі присутній. Київ планує за підсумками Саміту миру отримати механізм, спрямований на розв'язання безпекових, гуманітарних, енергетичних та судноплавних питань. За словами президента, перед тим, як говорити з Москвою, потрібно створити детальний план, узгоджений зі світовим співтовариством, і опрацювати його.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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новини США Джо Байден війна Росії та України Саміт миру
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