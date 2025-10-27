Прорив Бєлгородської дамби: в ЗСУ розповіли, як підтоплення впливає на фронт

У самому Вовчанську ситуація складна, росіяни намагаються прориватися із заходу на південь і кидають на це великі сили.

Що сказав Віктор Трегубов:

Ворогу довелося змінити свої плани

Під загрозу підтоплення потрапили 128-та, 116-та, 68-та і 136-та бригади росіян

Після пошкодження дамби Білгородського водосховища в Росії вода вийшла на заплаву Сіверського Дінця. Частина російських підрозділів біля Вовчанська Харківської області опинилася під загрозою підтоплення, що ускладнило їхню логістику і змусило змінити плани наступу в регіоні. Про це в ефірі "Суспільного" сказав начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Деяким бригадам стало трохи важче, тому що підтопило фактично райони їхнього висування і райони накопичення сили. Очевидно, що це так чи інакше позначилося на їхній загальній боєздатності, деякі плани їм потім довелося змінити. Це, безумовно, позитив для нас, позитив для захисників насамперед південно-слобожанського напрямку. Тут деякі бригади, скажімо так, не тільки повністю виведені з ладу, а й мають тепер очевидні проблеми з логістикою, які так чи інакше вимагатимуть від них як змінити плани, так і зменшити загальну активність", - розповів він. відео дня

За його словами, у самому Вовчанську ситуація складна, росіяни намагаються прориватися із заходу на південь і кидають на це великі сили.

Трегубов уточнив, що під загрозу підтоплення потрапили 128-та, 116-та, 68-та і 136-та бригади росіян, про що вони самі й повідомляють.

"Це якраз ті, які були по сусідству на відповідних напрямках. А також ще кілька сусідніх підрозділів, які стояли безпосередньо неподалік. Треба зазначити, що місце там дійсно доволі важливе - там якраз і відбувалися ці накопичення. Тому, знову-таки, згадаймо, що відбувалося з росіянами, коли на Київщині прорвало дамбу, коли частина росіян після цього виявилася відрізаною від своїх. Звісно, тут про таке зараз не йдеться, але йдеться про те, що дещо складно організовувати свої дії, коли в тебе просто вже вода під ногами. І потрібно зазначити, що зараз не літо", - наголосив спікер.

Прогноз активності російських військ - експерт

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що російські війська можуть посилити активність на фронті, намагаючись досягти значних результатів. За його словами, Москва може витримувати паузу до грудня, а потім під час різдвяних свят зробити спробу прориву.

"До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", - зазначає Ступак.

Удари вглиб Росії - останні новини

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий як "Мадяр", підтвердив, що українські війська завдали удару по дамбі Білгородського водосховища. Зараз очевидно, що гребля більше не утримує воду.

Раніше Главред писав, що під удар дронів у Росії зокрема потрапило місто Новошахтинськ, що в Ростовській області. Там зафіксували масштабні пожежі, після чого у населення зникло світло.

Крім того, у неділю, 26 жовтня, військові аеродроми країни-агресора Росії опинилися під атакою. Звуки вибухів лунають у Московській області.

