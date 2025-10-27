У РФ є чотири слабкі місця, які призведуть до поразки Путіна - La Stampa

Путін вірить у те, що Росія впевнено перемагає Україну, хоча в реальності для Москви все набагато плачевніше.

У Росії є чотири слабкі місця / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Що написано в матеріалі La Stampa

У Росії є чотири слабкі місця

Дональд Трамп про них обізнаний

Економічні проблеми РФ є досить відчутними

Російський диктатор Володимир Путін не здатний перемогти Україну на полі бою одразу з кількох причин. Про це пише La Stampa з посиланням на двох високопоставлених джерел в американській розвідці.

Зазначається, що у Росії є чотири слабкі місця. Джерела підкреслили, що президент США Дональд Трамп про це обізнаний.

За словами джерел, слабкими місцями РФ є: масове залучення резервістів, складна економічна ситуація в країні, технологічно-військові можливості України і повільне просування російських військових в Україні.

Джерела розповіли, що в першому кварталі 2025 року в РФ рекрутували 90 000 осіб, після чого цей показник пішов на спад. За весь 2025 рік Кремлю вдалося рекрутувати 292 000 цивільних резервістів.

За словами джерел, економічні проблеми РФ також є досить відчутними. Міжнародний валютний фонд оцінив зростання економіки Росії в 0,6%, що значно нижче за 4% 2024 року, а скорочення доходів від експорту нафти і газу тільки погіршать становище Кремля.

Ба більше, Путін вірить у те, що Росія впевнено перемагає Україну, хоча в реальності для Москви все набагато плачевніше, додали у виданні. Джерела поділилися, що росіяни регулярно втрачають багато техніки і несуть величезні втрати.

У виданні визнали, що Росія дійсно зробила свої ударні дрони типу "Шахед" смертоноснішими. Проте Україна також досягла величезних успіхів у виробництві безпілотників.

Журналісти нагадали, що Україна подвоїла виробничі потужності БПЛА з 1,5 млн до 3 млн одиниць. Крім того, у виданні додали, що Україна почала виробляти ракети "Фламінго", які дадуть змогу українським військовим завдавати ударів углиб РФ.

Коли може закінчитися війна - думка експерта

Війна могла б завершитися в період від двох місяців до року, цілком можливо, що з 2026 року Росія продовжить війну вже в ситуації, коли виникнуть проблеми з живою силою та озброєннями, сказав в інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, завершенню війни заважає підтримка Кремля з боку Китаю. Багато що залежить від того, чи відбудуться переговори президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна.

"Якщо пазл складеться правильно, то це можливо - і за два місяці, і за рік. Але для цього потрібна політична воля західного світу (насамперед США) і відсутність зовнішньої допомоги для Росії. Тобто все реалістично, проте "але" дуже і дуже багато", - додав експерт.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війна в Україні може завершитися протягом кількох місяців або максимум за рік, і ключову роль у цьому може зіграти позиція Китаю. Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

Передача Україні ракет Tomahawk здатна змінити стратегію Путіна, однак, за словами глави представництва США при НАТО Меттью Вітакера, російський диктатор поки що не готовий до перемовин, бо боїться виглядати слабким.

У Вашингтоні ще не ухвалили остаточного рішення про надання Україні далекобійних ракет типу Tomahawk. Про потенційну кількість таких ракет, які може отримати Україна, йдеться в матеріалі аналітичного видання Defense Express.

Інші новини:

