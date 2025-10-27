Рус
В Україні стрімко подешевшав популярний осінній фрукт - ціни впали майже на 50%

Руслана Заклінська
27 жовтня 2025, 21:19
Новий урожай яблук надійшов на прилавки України.
В Україні подешевшали яблука / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • Ціни яблука за перший тиждень жовтня впали майже на 50%
  • Падіння цін пов'язане з надходженням нового врожаю
  • Експортні ціни на яблука наразі складають 30-35 грн/кг

Популярні сорти яблук в Україні за першй тиждень жовтня подешевшали майже на 50% - з 40-45 грн за кілограм до 20-35 грн за кілограм. Така динаміка є цілком природною, адже новий урожай тільки почав надходити на ринок. Про це пише Agro Times.

Аналітики зазначають, що безпрецедентно високі ціни на яблука спостерігалися наприкінці минулого сезону, коли запаси на ринку майже вичерпалися до початку нового збору врожаю. Наразі надходження нового врожаю призводить до коригування цін.

"В принципі, я думаю, що нинішня ціна 20-35 грн за кілограмє цілком справедливою, робочою і досить привабливою для садівника. Вона навіть вища, ніж могла б бути в рамках нинішнього ринку", - зазначив керівник компанії USPA Fruit Володимир Гуржій.

Останні два сезони підтверджують закономірність - як тільки яблука з’являються на прилавках після періоду дефіциту, ціна різко знижується. Падіння цін на 50% підтверджує цю тенденцію.

Для порівняння, на експорт яблука наразі коштують 30-35 грн/кг. За умови належної якості продукції ця ціна практично збігається з внутрішнім ринком.

Зниження цін не є критичним для виробників. Нинішні ціни дозволяють садівникам отримати справедливу винагороду за свій урожай, а споживачі отримують можливість купувати яблука за доступнішою вартістю.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Чому в Україні ростуть ціни на овочі - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів в коментарі Главреду, що нинішній дефіцит овочевої продукції в Україні оцінюється приблизно у 400 мільйонів доларів. За його словами, країні бракує сучасних овочевих сховищ, які дозволяли б тривалий час зберігати врожай.

"Тому під час піку збору з городів і полів ціни на овочі низькі, але щойно продукція починає закладатися на зберігання, ціна одразу зростає", - зазначив Марчук.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські удари по енергетиці України можуть підняти ціни на продукти, особливо ті, що потребують постійного холоду - молоко, м’ясо, яйця та хліб. Залежно від тривалості відключень електрики, подорожчання може скласти від 10% до 30%.

Також аналітики EastFruit повідомляють про стрімке подорожчання овочів борщового набору. Морква та столові буряки вже коштують 9-10 грн/кг та 8-10 грн/кг, цибуля – 8-12 грн/кг.

Крім цього, через удари Росії по енергетичній інфраструктурі в Україні зростають ціни на продукти, зокрема огірки. Економіст Олег Пендзин пояснив, що подорожчання пов’язане не лише із сезонністю, а й із критичною залежністю овочів від електроенергії.

Про джерело: AgroTimes

AgroTimes — це українське галузеве медіа, яке спеціалізується на висвітленні тем, пов’язаних із аграрним сектором, сільським господарством та харчовою промисловістю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

фрукти продукти харчування ціни на продукти новини України
