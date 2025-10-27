"Можемо підтвердити": розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника"

Сайт Defense Express пояснив, що означає підтвердження Норвегією успішного запуску РФ ядерного "Буревісника".

Розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

26 жовтня Путін заявив про успішний запуск "Буревісника"

Росія провела пуск крилатої ракети на Новій Землі

Росія провела випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" з архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на главу норвезької розвідки Нільса Андреаса Стенсенеса.

Нагадаємо, 26 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про успішний запуск ракети, званої "летючий Чорнобиль". Головнокомандувач Збройних сил РФ Валерій Герасимов зазначив, що ракета подолала 14 тис. км, але не повідомив, де саме відбулися випробування.

"Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний пуск крилатої ракети великої дальності Skyfall (назва "Буревісника" за класифікацією НАТО - ред.) на Новій Землі", - зазначив Стенсенес.

Більш детальних подробиць віце-адмірал не розкрив.

Зі свого боку сайт Defense Express пояснив, що означає підтвердження Норвегією успішного запуску РФ ядерного "Буревісника".

Ракета, як запевняють у Кремлі, 21 жовтня загалом пролетіла 14 тисяч кілометрів за 15 годин. Але до цієї заяви був певний скепсис, зазначають у Defense Express.

Річ у тім, що прямоточний повітряно-реактивний ядерний двигун зазвичай передбачає проходження повітря через активну зону реактора. Якраз за рахунок цього й утворюється реактивна тяга, бо повітря нагрівається більш ніж на 1000 градусів. А разом з тим утворюється "радіоактивний вихлоп".

Такі двигуни не є новими, і в США їх випробовували в рамках проєкту Pluto для ракети SLAM, яка мала бути покрита золотом.

Водночас у Норвегії, яка дуже точно відстежує будь-які дії РФ у регіоні в атомній та ядерній сфері та фіксує навіть незначні перевищення, про підвищення радіоактивного фону не повідомляється.

На думку експертів Defense Express, це може бути пов'язано з тим, що поки що радіоактивні частинки в повітрі не долетіли до самої Норвегії. Або те, що в РФ було використано іншу конструкцію повітряно-реактивного ядерного двигуна із закритим контуром. У ньому повітря нагрівається за рахунок теплообмінників реактора з рідкометалевим носієм.

Що відомо про ядерну ракету "Буревісник"

9М730 "Буревісник" - це крилата ракета наземного базування. Вона не тільки здатна нести ядерну боєголовку, а й має ядерний двигун, йдеться в матеріалі Reuters.

Уперше Путін повідомив про цей проект у березні 2018 року.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, "Буревісник" матиме номінальну дальність до 20 000 км, що дасть йому змогу базуватися в будь-якій точці Росії і вражати цілі в США.

При цьому стверджується, що передбачувана висота польоту ракети становить лише 50-100 метрів.

Деякі західні експерти стверджують, що дозвукова швидкість "Буревісника" зробить його помітним, і що довше він перебуватиме в польоті, тим вразливішим він стане.

У Росії заявили, що під час випробування 21 жовтня ракета подолала 14 000 км і перебувала в повітрі близько 15 годин.

Як писав Главред, Міністерство оборони Росії замовило 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр". Вони мають бути оснащені ядерною боєголовкою.

Нагадаємо, раніше колишній президент РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяву Дональда Трампа, що у Росії нібито залишилося не 50, а всього 10-12 днів на мирне врегулювання з Україною. Він пригрозив США війною.

Після цих слів Трамп порадив Медведєву "стежити за словами". Однак Медведєв не став стриманішим і пригрозив американському лідеру російською ядерною зброєю.

Нова Земля Архіпелаг Нова Земля - це віддалений і стратегічно важливий регіон Росії, розташований у Північному Льодовитому океані між Баренцевим і Карським морями. Він включає два великих острови - Північний і Південний, розділених протокою Маточкін Шар, а також безліч малих островів. Загальна площа архіпелагу становить понад 83 000 квадратних км, а його довжина з південного заходу на північний схід сягає 925 км. Архіпелаг адміністративно входить до складу Архангельської області Росії і є закритим адміністративно-територіальним утворенням. Його адміністративний центр - селище Білуша Губа. У радянський період архіпелаг використовувався для проведення ядерних випробувань, що залишило слід в екологічній ситуації регіону. Росіяни стверджують, що там проводяться роботи з очищення території від радіоактивних забруднень, зокрема затоплених твердих радіоактивних відходів.

