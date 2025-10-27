Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Можемо підтвердити": розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника"

Віталій Кірсанов
27 жовтня 2025, 19:30
296
Сайт Defense Express пояснив, що означає підтвердження Норвегією успішного запуску РФ ядерного "Буревісника".
Розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника"
Розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • 26 жовтня Путін заявив про успішний запуск "Буревісника"
  • Росія провела пуск крилатої ракети на Новій Землі

Росія провела випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" з архіпелагу Нова Земля в Баренцевому морі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на главу норвезької розвідки Нільса Андреаса Стенсенеса.

Нагадаємо, 26 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про успішний запуск ракети, званої "летючий Чорнобиль". Головнокомандувач Збройних сил РФ Валерій Герасимов зазначив, що ракета подолала 14 тис. км, але не повідомив, де саме відбулися випробування.

відео дня

"Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний пуск крилатої ракети великої дальності Skyfall (назва "Буревісника" за класифікацією НАТО - ред.) на Новій Землі", - зазначив Стенсенес.

Більш детальних подробиць віце-адмірал не розкрив.

Зі свого боку сайт Defense Express пояснив, що означає підтвердження Норвегією успішного запуску РФ ядерного "Буревісника".

Ракета, як запевняють у Кремлі, 21 жовтня загалом пролетіла 14 тисяч кілометрів за 15 годин. Але до цієї заяви був певний скепсис, зазначають у Defense Express.

Річ у тім, що прямоточний повітряно-реактивний ядерний двигун зазвичай передбачає проходження повітря через активну зону реактора. Якраз за рахунок цього й утворюється реактивна тяга, бо повітря нагрівається більш ніж на 1000 градусів. А разом з тим утворюється "радіоактивний вихлоп".

Такі двигуни не є новими, і в США їх випробовували в рамках проєкту Pluto для ракети SLAM, яка мала бути покрита золотом.

Водночас у Норвегії, яка дуже точно відстежує будь-які дії РФ у регіоні в атомній та ядерній сфері та фіксує навіть незначні перевищення, про підвищення радіоактивного фону не повідомляється.

На думку експертів Defense Express, це може бути пов'язано з тим, що поки що радіоактивні частинки в повітрі не долетіли до самої Норвегії. Або те, що в РФ було використано іншу конструкцію повітряно-реактивного ядерного двигуна із закритим контуром. У ньому повітря нагрівається за рахунок теплообмінників реактора з рідкометалевим носієм.

Що відомо про ядерну ракету "Буревісник"

9М730 "Буревісник" - це крилата ракета наземного базування. Вона не тільки здатна нести ядерну боєголовку, а й має ядерний двигун, йдеться в матеріалі Reuters.

Уперше Путін повідомив про цей проект у березні 2018 року.

За даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, "Буревісник" матиме номінальну дальність до 20 000 км, що дасть йому змогу базуватися в будь-якій точці Росії і вражати цілі в США.

При цьому стверджується, що передбачувана висота польоту ракети становить лише 50-100 метрів.

Деякі західні експерти стверджують, що дозвукова швидкість "Буревісника" зробить його помітним, і що довше він перебуватиме в польоті, тим вразливішим він стане.

У Росії заявили, що під час випробування 21 жовтня ракета подолала 14 000 км і перебувала в повітрі близько 15 годин.

Ядерні загрози Росії - новини за темою

Як писав Главред, Міністерство оборони Росії замовило 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр". Вони мають бути оснащені ядерною боєголовкою.

Нагадаємо, раніше колишній президент РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяву Дональда Трампа, що у Росії нібито залишилося не 50, а всього 10-12 днів на мирне врегулювання з Україною. Він пригрозив США війною.

Після цих слів Трамп порадив Медведєву "стежити за словами". Однак Медведєв не став стриманішим і пригрозив американському лідеру російською ядерною зброєю.

Інші новини:

Нова Земля

Архіпелаг Нова Земля - це віддалений і стратегічно важливий регіон Росії, розташований у Північному Льодовитому океані між Баренцевим і Карським морями. Він включає два великих острови - Північний і Південний, розділених протокою Маточкін Шар, а також безліч малих островів.

Загальна площа архіпелагу становить понад 83 000 квадратних км, а його довжина з південного заходу на північний схід сягає 925 км.

Архіпелаг адміністративно входить до складу Архангельської області Росії і є закритим адміністративно-територіальним утворенням. Його адміністративний центр - селище Білуша Губа.

У радянський період архіпелаг використовувався для проведення ядерних випробувань, що залишило слід в екологічній ситуації регіону. Росіяни стверджують, що там проводяться роботи з очищення території від радіоактивних забруднень, зокрема затоплених твердих радіоактивних відходів.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні Норвегія Дональд Трамп Володимир Путін Ракета Буревісник
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

    Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

    22:26Війна
    "Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

    "Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

    21:54Фронт
    "Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

    "Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

    20:58Війна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

    З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

    Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

    Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

    5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

    5-бальна магнітна буря атакує Україну: названо дату початку жорсткого шторму

    Останні новини

    22:26

    Москва вже другу ніч поспіль здригається від вибухів - столиця РФ під атакою дронів

    22:17

    Медіавороги України озолотилися: ЗМІ назвали колосальні доходи топ-пропагандистів РФ

    22:14

    "Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

    22:11

    В Росії придумали свою систему визначення часу - в чому відмінність від світовоїВідео

    22:01

    Що буде, якщо людина ненароком стала в труну - відповідь священникаВідео

    Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – ГорбачРосія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач
    21:54

    "Там найбільше ударних сил": Зеленський розкрив ситуацію в районі Покровська

    21:27

    Для Києва особлива загроза - розкрито нову стратегію Росії у війні, чого чекатиВідео

    21:19

    В Україні стрімко подешевшав популярний осінній фрукт - ціни впали майже на 50%

    20:58

    "Суперзброя" чи проста ракета: експерт розкрив, чи реально збити "Буревісник"

    Реклама
    20:57

    Як 28 жовтня вимикатимуть світло: в "Укренерго" оновили дані

    20:47

    Мовчала майже чотири роки: співачка-зрадниця Йолка висловилася про війну в УкраїніВідео

    20:21

    У РФ є чотири слабкі місця, які призведуть до поразки Путіна - La Stampa

    19:54

    Скандал у ЗСУ: полковника Манька звинувачують у зливі секретних карт – що кажуть військовіВідео

    19:47

    "Голландська хитрість": садівник показав ефективний спосіб посадки тюльпанівВідео

    19:41

    Найкращі дати для весілля у 2026 році - астрологи визначили сприятливі дні

    19:30

    "Можемо підтвердити": розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника"

    19:10

    Чи справді Путін готовий прийняти мирну концепцію Білого дому?Погляд

    18:49

    Натхнення зі стрітстайлу: найкращі осінні образи з модних столиць новини компанії

    18:48

    Що означають проблискові маячки поліції - три важливі сигнали для водіївВідео

    18:43

    Ярмоленко вперше прокоментував ситуацію з Шовковським: що сказав футболістВідео

    Реклама
    18:40

    Буде навіть налипання мокрого снігу: синоптики здивували новим прогнозом

    18:33

    "Я русскоязычный!", - в День української мови ЗМІ пригадали Порошенку його загравання з "русским миром"

    18:18

    Зеленський анонсував погані новини для Кремля за підсумками Ставки - що готують

    18:15

    Прорив Бєлгородської дамби: в ЗСУ розповіли, як підтоплення впливає на фронт

    18:14

    Що не можна робити у свято цього дня: суворі прикмети 28 жовтня

    17:53

    Популярний український співак вчетверте повертається на Нацвідбір на ЄвробаченняВідео

    17:49

    Вчені закликали не виливати каву в унітаз - в чому причина і яка альтернативаВідео

    17:36

    Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

    17:36

    ТЦК з 1 листопада більше не прийматимуть документи на відстрочку: що робити громадянам

    17:30

    Чому телефон нагрівається під час заряджання - причини і способи охолодженняВідео

    17:20

    Чи накриють Україну морози у листопаді: синоптик попередила українців

    17:18

    "То був реп": Наталія Сумська "зачитала" Радіодиктант і підірвала мережу

    17:14

    "Ворог намагається атакувати": РФ перекидає в Донецьку область морпіхів - Братчук

    17:13

    Нових "прильотів" не було але світло вимкнули: чому насправді ввели графіки

    17:02

    "Іншого виходу немає": названо найреалістичніший сценарій закінчення війниВідео

    16:53

    "Місія 077": Київстар та "Повернись живим" запустили збір на зв’язок для військових новини компанії

    16:35

    Принц Вільям розповів про "єдиний правильний спосіб", яким він їсть булочки

    16:31

    Не просто декор: для чого козаки вішали зброю над порогом або іконами

    16:26

    Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

    16:15

    Справжнє диво: салат "Не Олів'є" здивує навіть досвідчених господиньВідео

    Реклама
    16:12

    Гетманцев посилює тиск на Мінцифру: причиною може бути конфлікт інтересів навколо лотереї "М.С.Л." — ЗМІ

    16:10

    Продажі Sister’s Aroma в росії: Бренд готовий заплатити 1 000 000 гривень за реальні докази постачання продукції новини компанії

    15:54

    Побачення з іншою: Мандзюк розірвала стосунки з "Холостяком" Тереном

    15:52

    Від звинувачень до примирення: Коломойський і генпрокурор близькі до мирного врегулювання, - адвокат

    15:50

    Завжди буде і чистими, і блищати: чим натерти дерев'яні меблі

    15:44

    План миру за 10 днів - на яку поступку пішла Україна та як відреагував Путін

    15:36

    Україну охопить рвучкий вітер та сніг: коли настане довгоочікуване потепління

    15:19

    Викликає опіки і навіть смерть: в Україні помітили надзвичайно отруйну комаху

    14:57

    "Звалив наповал": переможниця Радіодиктанту розкритикувала текст та СумськуВідео

    14:43

    Чотири знаки зодіаку подолають велике розчарування в листопаді

    Новини України
    Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
    Лайфхаки та хитрощі
    Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    Новини шоу бізнесу
    Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла Пугачова
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Рецепти
    Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

    © 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти