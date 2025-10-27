Рус
Зірка Кварталу 95 висловився про вагітність дружини: "Була історія"

Анна Підгорна
27 жовтня 2025, 23:50
Влітку поповнення в родині Юрія Ткача активно обговорювали в Мережі.
Юрій Ткач із дружиною та донькою
Юрій Ткач дружина - шоумен заговорив про майбутніх дітей і вагітність дружини / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuriy_tkach, instagram.com/viktoriya_tka4

Стисло:

  • Юрій Ткач висловився про чутки про вагітність дружини
  • Артист зізнався, чи будує разом із коханою плани про дітей

У липні 2025 року дружина коміка і шоумена Юрія Ткача підігріла чутки про нову вагітність - у соціальних мережах вона опублікувала фото з гендер-паті, у якому прихильники розгледіли натяк на майбутнє поповнення в родині. Ткач прокоментував цю ситуацію лише зараз, в інтерв'ю для Люкс ФМ.

Шоумен каже, що не очікував такої бурхливої реакції на просте фото з вечірки. При цьому Юрій наголосив - свято було присвячене приятелям сім'ї, а не їм самим; Вікторія наразі не чекає на ще одну дитину.

"Поповнення залежить від Бога. Але тут була історія, що хтось із наших друзів чи дружина запостили фотосесію з гендер-паті, куди нас запросили. Ми не думали, що це так рознесеться. Люди зрозуміли по-своєму", - розповів артист.

Юрій Ткач
Юрій Ткач дружина - шоумен заговорив про майбутніх дітей і вагітність дружини / Скриншот YouTube

Особисте життя Юрія Ткача

Юрій і Вікторія Ткач разом 13 років, з них 11 вони провели в офіційному шлюбі. У 2024 році пара пережила серйозну кризу у стосунках. У цей непростий час опорою подружжя була їхня спільна донька Ліза.

Що ж стосується ймовірності розширення сім'ї Ткачів, то тут Юрій зробив зізнання - в активних планах ще однієї дитини немає. Однак він не став приховувати, що покладається в цьому питанні на вищі сили.

"Не скажу, що ми обговорюємо це питання, але віддаємо все на розсуд долі. Як буде — так і буде", - каже Юрій Ткач.

Весілля Юрія та Вікторії Ткач
Весілля Юрія та Вікторії Ткач / фото: instagram.com/viktoriya_tka4
Юрій Ткач із дружиною та донькою
Юрій Ткач із дружиною та донькою / фото: instagram.com/yuriy_tkach

Про персону: Юрій Ткач

Юрій Ткач - український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" і "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.

