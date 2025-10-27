Мовчала майже чотири роки: співачка-зрадниця Йолка висловилася про війну в Україні

Читайте більше:
Співачка Йолка (Єлизавета Іванців) народилася в Ужгороді, і перші кроки у своїй кар'єрі в шоу-бізнесі зробила саме в Україні. З 24 лютого 2022 року артистка не зронила жодного слова про війну в Україні, але залишається жити в країні-окупанті, там гастролювати і брати участь у різних проєктах.
Лише нещодавно в Мережі з'явилося відео з концерту Йолки, в якому вона скаржиться, що в неї болить серце, мовляв, вона хвилюється, що в Україні зараз живе її мама і друзі. Проте називати війну війною Іванців зі сцени побоялася, відбувшись загальними фразами в стилі "голубки миру".
"Ви знаєте, де я народилася, де я жила 22 роки і звідки я приїхала. Я не дала на цю тему жодного коментаря, тому що я вважаю, що в нас мають бути сили залишатися вище цього всього. Єдине, що я хочу сказати і повторюю це щодня, я дуже хочу побажати нам мудрості і миру. Дуже не хочеться, щоб щось погане відбувалося. Нехай у тих, хто цим усім керує, вистачить мудрості зробити так, щоб це все було не боляче. У мене болить серце. У мене там матуся. У мене там стільки друзів. У кожного з вас в Україні велика кількість друзів. І я не знаю людини, яка б не переживала з цього приводу", - сказала Йолка.
Дивіться відео, на якому Йолка вперше висловилася про війну в Україні:
Про персону: співачка Йолка
Йолка (Єлизавета Іванцев) - російська співачка з України, колишня учасниця КВК. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ.
Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету рф, побічно фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цього виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music і в соцмережах допомагає спонсорувати війну.
Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.
