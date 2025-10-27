Мовчала майже чотири роки: співачка-зрадниця Йолка висловилася про війну в Україні

Йолка зізналася, чому раніше не торкалася теми війни, а також розповіла про маму в Україні.

Співачка Йолка про війну в Україні - чому мовчала і де її близькі / колаж: Главред, фото: instagram.com/elkasinger

Чому Йолка мовчала про війну в Україні

Яку думку висловила співачка-зрадниця

Співачка Йолка (Єлизавета Іванців) народилася в Ужгороді, і перші кроки у своїй кар'єрі в шоу-бізнесі зробила саме в Україні. З 24 лютого 2022 року артистка не зронила жодного слова про війну в Україні, але залишається жити в країні-окупанті, там гастролювати і брати участь у різних проєктах.

Лише нещодавно в Мережі з'явилося відео з концерту Йолки, в якому вона скаржиться, що в неї болить серце, мовляв, вона хвилюється, що в Україні зараз живе її мама і друзі. Проте називати війну війною Іванців зі сцени побоялася, відбувшись загальними фразами в стилі "голубки миру".

"Ви знаєте, де я народилася, де я жила 22 роки і звідки я приїхала. Я не дала на цю тему жодного коментаря, тому що я вважаю, що в нас мають бути сили залишатися вище цього всього. Єдине, що я хочу сказати і повторюю це щодня, я дуже хочу побажати нам мудрості і миру. Дуже не хочеться, щоб щось погане відбувалося. Нехай у тих, хто цим усім керує, вистачить мудрості зробити так, щоб це все було не боляче. У мене болить серце. У мене там матуся. У мене там стільки друзів. У кожного з вас в Україні велика кількість друзів. І я не знаю людини, яка б не переживала з цього приводу", - сказала Йолка.

Про персону: співачка Йолка Йолка (Єлизавета Іванцев) - російська співачка з України, колишня учасниця КВК. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ. Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету рф, побічно фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цього виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music і в соцмережах допомагає спонсорувати війну. Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

