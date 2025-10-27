Ярмоленко вперше прокоментував ситуацію з Шовковським: що сказав футболіст

Капітан "Динамо" прокоментував ситуацію з конфліктом із Шовковським.

Ярмоленко відповів на чутки про конфлікт / Колаж: Главред, фото: instagram.com/yarmolenkoandrey, instagram.com/oleksandrshovkovskyi

У матчі 10-го туру УПЛ-2025/2026 київське "Динамо" нарешті здобуло довгоочікувану перемогу, розгромивши "Кривбас" з рахунком 4:0.

Таким чином, кияни перервали серію з п’яти нічиїх поспіль. Одним із ключових гравців зустрічі став Андрій Ярмоленко, який забив третій м’яч у ворота суперника.

Після фінального свистка досвідчений нападник поділився враженнями від гри та відповів на запитання щодо можливого конфлікту з головним тренером Олександром Шовковським. У коментарі FootballHub Ярмоленко категорично спростував будь-які чутки про непорозуміння з наставником.

"У мене ніяких конфліктів немає. Навіть якби був, я б точно не говорив про це на камеру — пішов би до головного тренера, і ми разом з’ясували б, що і як робити. Усе нормально, чесне слово. Я дуже задоволений тим, що команда сьогодні перемогла. З хорошим настроєм готуватимемося до "Шахтаря"", — сказав Ярмоленко.

Як повідомляв Главред, відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко заявив, що у вінгера "Динамо" Андрія Ярмоленка більший вплив на команду, ніж у тренера Олександра Шовковського.

Нагадаємо, що у команді абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика розкрили деталі щодо його майбутніх виступів. За інформацією директора спортсмена Сергія Лапіна, українець планує повернутися на ринг у першій половині 2026 року.

Крім того, французький журналіст Жан-Луї Турре висловив критику на адресу українського захисника ПСЖ Іллі Забарного після матчу 8-го туру Ліги 1 проти "Страсбура".

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

