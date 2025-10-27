Рус
Для Києва особлива загроза - розкрито нову стратегію Росії у війні, чого чекати

Юрій Берендій
27 жовтня 2025, 21:27
Росія намагається зробити українські території непридатними для життя та зламати опір через удари по енергетиці й цивільній інфраструктурі, вказує Горбач.
Розкрито нову стратегію Росії у війні, чого чекати далі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Горбач:

  • Стратегія росіян вже не передбачає просування на фронті
  • Москва робить ставку на далекобійні удари по Україні
  • Особливою ціллю для РФ є Київ

Москва не відмовляється від ескалації, попри риторику Лаврова про "усунення першопричин". Кремль робить ставку на війну на виснаження, зокрема на далекобійні удари по енергетиці та інфраструктурі України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Стратегія росіян, в принципі, вже читається. Останні два місяці їхні дії спрямовані на те, щоб зробити територію України непридатною для проживання, насамперед прикордонні райони, але і Київ є такою метою. Мова йде не про просування на фронті, хоча і там росіяни очікують, що ось-ось фронт може посипатися. Це знову-таки їхня тактика "довбити, довбити і довбити", сподіваючись на те, що рано чи пізно вдасться якусь дірку пробити в стіні оборони", - вказує він.

Горбач зауважує, що нині Москва робить ставку на далекобійні удари, і війна виснаження перетворюється на тотальну війну з метою зробити українські території непридатними для життя та унеможливити організований опір.

На його думку, у тилу Росія насамперед націлена на енергетичну інфраструктуру, особливо в Києві, щоб морально й психологічно виснажити населення через холод, відсутність світла та газу.

Кремль розраховує, що це змусить українців тиснути на владу заради припинення війни, а тому ця зима має для них ключове значення, адже вони намагаються випробувати всі заходи саме в цей період, доки не переконаються, чи спрацюють вони.

"І тут наше завдання – цю зиму витримати, навіть без тепла і електрики. Інакше росіяни вийдуть переможцями, а ми, відповідно, переможеними, і далі буде ще гірше, ніж цієї зими", - резюмував він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Яка тактика ударів РФ по енергетиці - думка експерта

Як писав Главред, росіяни намагаються поступово виснажити енергетичну систему України. Про це попереджає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

За його словами, російська тактика спрямована на поступове виснаження країни, зокрема енергосистеми, що відбивається на економіці, виробництві й побуті населення.

Кремль прагне не одномоментно знищити систему, а поступово підривати її роботу через удари по великих електростанціях, газосховищах, родовищах і ключових об’єктах, що відповідають за очищення й подачу газу.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, як зазначали в ДТЕК, зранку в понеділок, 27 жовтня, в Україні почали застосовувати екстрені відключення електроенергії.

Глава "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що це вимушений крок через зростання споживання та хмарну погоду, а заплановані раніше обмеження потужності для промисловості виявилися неефективними й були розширені на населення.

Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький повідомляв, що російські війська зосередили удари по енергетичній інфраструктурі в трьох прикордонних областях — Чернігівській, Сумській і Харківській. Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, яка справжня мета цих атак.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Для Києва особлива загроза - розкрито нову стратегію Росії у війні, чого чекати

Викликає опіки і навіть смерть: в Україні помітили надзвичайно отруйну комаху

14:57

"Звалив наповал": переможниця Радіодиктанту розкритикувала текст та СумськуВідео

14:43

Чотири знаки зодіаку подолають велике розчарування в листопаді

