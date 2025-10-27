"То був реп": Наталія Сумська "зачитала" Радіодиктант і підірвала мережу

Ви дізнаєтесь:
У День української писемності та мови українці традиційно долучились до написання Радіодиктанту національної єдності 2025 року. Авторкою тексту стала українська письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузнєцова, а дикторкою — народна артистка України Наталія Сумська, яка отримала чимало реакцій від користувачів мережі та стала героєм мемів цьогорічного диктанту.
Найбільшою проблемою для тих, хто вирішив писати цьогорічний диктант став швидкий темп мови Наталії Сумської. Користувачі мережі порівняли акторку з усесвітньо відомим репером Емінемом, українськими артистами Alyona Alyona та Kalush, та навіть з болідом Формули 1. Відомий український ведучий Женя Янович, для того щоб висловити емоції українців від швидкості цьогорічного диктанту, використав знакову фразу боксера Олександра Усика — "Don't push the horses" (Не жени коней).
Дехто з учасників радіодиктанту запропонував кандидатуру українського письменника Леся Подерв'янського для наступного мовного змагання, схарактеризувавши його як "людину з досвідом".
Як помітили користувачі мережі, радіодиктант справді об'єднав усіх, хто його писав. Поки частина користувачів жалілась на умови диктування та текст, який був наповнений діалектизмами, інша погодилась, що це стало цікавим випробуванням для них.
Раніше Главред повідомляв, що народна артистка України Наталя Сумська розповіла, як вона ставиться до сучасного кіно і чому майже не знімається. Акторка зазначила, що основна її робота саме в театрі, але інколи вона все ж погоджується на ролі в кіно, якщо їй підходить сценарій.
Також Наталія Сумська звернулася до журналістки Людмили Добровольської та прокоментувала її слова про акторські дані династії Сумських. Артистка наголосила, що дітям акторів складніше проявити свій талант, але на акторських династіях тримаються театри.
