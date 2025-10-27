"Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

Мер Києва розповів, чи вільне його серце.

https://glavred.net/stars/moi-svidaniya-vitaliy-klichko-raskryl-pravdu-o-lichnoy-zhizni-posle-razvoda-10710086.html Посилання скопійоване

Віталій Кличко особисте життя - з ким зустрічається мер Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com/vitaliyklitschko

Стисло:

Віталій Кличко в розлученні понад три роки

Політик розповів, як зараз складається його особисте життя

Мер Києва та ексбоксер Віталій Кличко офіційно неодружений із серпня 2022 року - тоді він і Наталя Єгорова, співачка і модель, оголосили, що розлучаються після 25 років разом. Пара виростила трьох спільних дітей - Єгора-Деніела (2000), Єлизавету-Вікторію (2002) і Максима-Олександра (2005).

Понад три роки про особисте життя діяча було практично нічого не відомо. Рідкісний коментар Кличко дав для Люкс ФМ. У ньому він розповів про побачення, та чи вільне його серце.

відео дня

"Які побачення? У мене прийом громадян від ранку до вечора! Ось це мої побачення, де до мене звертаються з проханнями вирішити питання людей. Ось такі побачення у мене. Офіційно серце вільне, але воно зайняте справами і зайняте містом. Часу не вистачає, дуже велике навантаження. Нам потрібно долати виклики, а все інше буде потім", - каже політик.

Віталій Кличко особисте життя - з ким зустрічається мер Києва / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про мобілізацію відомого українського актора Віталія Теплюка. Він приєднається до ЗСУ, і попросив у близьких подбати про його матір.

Також родичка покійного Андрія Дизеля Яценко висловилася про його здоров'я, і розкрила, що дружина музиканта важко справляється з втратою і сильно картає себе після його смерті.

Читайте також:

Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред