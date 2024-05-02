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Перший Саміт миру для України: Зеленський назвав дату і мету переговорів у Швейцарії

Анна Ярославська
2 травня 2024, 12:14оновлено 2 травня, 12:49
Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України.
Володимир Зеленський, прапор Швейцарії
Володимир Зеленський розповів про проведення саміту миру у Швейцарії / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Зазначається, що організація саміту є результатом скоординованих зусиль української та швейцарської сторін.

Зазначається, що засади роботи цього заходу були напрацьовані та узгоджені під час низки міжнародних зустрічей національних безпекових радників, ініційованих Офісом Президента для розробки Української формули миру.

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"Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права. Повагу до цих принципів засвідчили всі запрошені до участі в заході", - йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі X (Twitter), що до участі запрошені й очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - написав глава держави.

"Ці загальні правила, закріплені в Статуті ООН, захищають усі країни від нападу та насильства. Отже, наш спільний глобальний обов'язок - захищати їх реальними діями, а не лише словами. Саме про це йтиметься на першому Саміті миру у Швейцарії", - додав Зеленський.

Саміт миру - останні новини

28 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що шлях до мирного і справедливого завершення війни може розпочатися вже в червні. Україна готується до проведення глобального Саміту миру, в рамках якого обговорюватимуться механізми примусу агресора Росії до ухвалення мирних ініціатив.

Згідно з даними газети Neue Zürcher Zeitung, у заході може взяти участь президент США Джо Байден.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Журналісти Wall Street Journal раніше писали, що Саміт миру планували провести ще наприкінці 2023 року. Йшлося про зустріч світових лідерів і підписання документа, яким будуть встановлені механізми завершення війни та посилення України для майбутніх переговорів із РФ.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Формула миру Зеленського

Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов.

Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року.

"Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти:

  • повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;
  • повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.

Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.

"Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

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війна в Україні Володимир Зеленський новини України війна Росії та України мирні переговори з Росією
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