Зеленський назвав план України щодо перемовин із Росією

Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими і сильними, сказав Володимир Зеленський.

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Потрібно спочатку затвердити план, опрацювати його, а потім уже переходити до перемовин із Росією - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Україну не підштовхують до перемовин із Росією, проте шлейф такої атмосфери у світі присутній. Київ планує за підсумками Саміту миру отримати механізм, спрямований на розв'язання безпекових, гуманітарних, енергетичних та судноплавних питань. Перед тим, як говорити з Москвою, потрібно створити детальний план, узгоджений зі світовим співтовариством, і опрацювати його. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє РБК-Україна, під час зустрічі з журналістами він розповів про те, що Київ у питанні дипломатичного завершення війни робить ставку на Саміт миру.

Україну не підштовхують до перемовин із РФ

За словами президента, до діалогу з Москвою Київ не штовхають, проте певні тенденції до цього присутні.

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"Партнери не штовхають нас. Хоча мені здається, що в атмосфері миру це є. І тут нам потрібно бути просто дуже стійкими і сильними. І обрано сьогодні правильний майданчик, де в нас є ініціатива - саміт миру", - зазначив гарант.

Саміт миру

Як стверджує глава держави, Україна за підсумками саміту хотіла б отримати спільне комюніке. Рішення має стосуватися енергетичної, ядерної, гуманітарної, інших безпекових та безпекових сфер.

"Хочемо отримати вільне судноплавство. Будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі і взагалі на Півдні. Тому що вони б'ють по портах - це і інфраструктура, і море, і економіка. І ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. У гуманітарному аспекті обмін полонених - це подвійне питання, як і з енергетикою", - сказав Зеленський і уточнив, що в питанні обміну полонених також враховується повернення дітей.

Що відомо про "Саміт миру"? "Саміт миру" відбудеться у Швейцарії 15-16 червня на рівні лідерів держав світу. На нього запросили понад 160 делегацій з усіх континентів. Росію не запрошували, пише Deutsche Welle. "Швейцарія завжди проявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово публічно заявляла, що вона не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті. Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Без Росії він є немислимий", - заявили в швейцарському міністерстві закордонних справ.

Коли план перемовин передадуть Росії

Коли Україна отримає перевагу на полі дипломатії і всі питання будуть опрацьовані, план можна передати Москві.

"Якщо в нас буде серйозна кількість країн і буде відповідне комюніке, я вважаю, це буде наша дипломатична перевага. Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде опрацьовано кожен із цих пунктів. І тоді вже цей план давати представникам Росії", - каже Зеленський.

Політик також вважає, що узгодження Формули миру України має бути схожим із "зерновою угодою". Тоді план був окремо узгоджений з ООН і Туреччиною, які самі вже потім домовлялися з Росією. Важливо, щоб мирна ініціатива була підтримана великою кількістю країн, інакше росіяни зіскочать, як у ситуації із "зерновим коридором".

"Було дуже важко. І тому ось такий план за цими трьома пунктами. Якщо нам вдасться, це точно відкриває шлях до наступної зустрічі, де всі інші важливі речі мають бути напрацьовані", - наголосив Володимир Зеленський.

Саміт миру - коли відбудеться, і що обговорюватиметься:

Перший Саміт миру планується на 15-16 червня, говорив президент Володимир Зеленський. Україна та світові держави у Швейцарії обговорюватимуть механізми завершення російсько-української війни на базі Статуту Організації об'єднаних націй.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Мирний саміт у Швейцарії має стати першим кроком до миру, сподівається Володимир Зеленський. За його словами, лише глобальна сила здатна змусити Росію піти на справедливий мир в Україні.

Путін намагається зірвати Саміт миру політичними та військовими способами, розповів Зеленський. Гарант акцентував увагу на тому, що глава Кремля боїться реального примусу Росії до миру.

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