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РФ проривається на 3 напрямках: експерт сказав, чому новий наступ відбудеться влітку

Руслана Заклінська
12 квітня 2024, 22:53
Російські окупанти всіма силами намагаються прорвати фронт, щоб потім перекинути резерви та добиватися нових успіхів, зазначив Михало Самусь.
РФ проривається на 3 напрямках: експерт сказав, чому новий наступ відбудеться влітку
Окупанти всіма силами намагаються прорвати фронт / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські війська проводять наступ ще з жовтня минулого року, починали його з операції з окупації Авдіївки. РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв з контрактників. Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь в ефірі "1+1".

"Вони Авдіївку знищили, Авдіївку зайняли і продовжили "на куражі" свій наступ, користуючись вікном можливостей, які вони зараз відчувають через відсутність американської допомоги", - сказав Самусь.

За його словами, окупанти всіма силами намагаються прорвати фронт. Часів Яр, Лиманський та Вугледарський напрямки наразі є основними для росіян. Після захоплення Часового Яру ворог продовжував би наступ на Краматорськ та Слов'янськ.

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Самусь стверджує, що російський наступ може розпочатися у травні-червні. До того часу РФ набирає резерви із контрактників, щоб потім їх перекинути на фронт.

"Вони зараз активно набирають контрактників, за підпис – десь 1 мільйон рублів. Таким чином росіяни намагаються уникнути тієї самої класичної мобілізації, набрати 100-200 тисяч контрактників і підготувати їх на той момент, коли, наприклад, буде прорваний фронт на цих трьох напрямках – вкинути цей резерв і вийти на стратегічний простір та добиватися вже інших успіхів", - пояснив експерт.

Втрати України та Росії у війні

Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.

Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.

За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.

За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").

Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що російські окупанти не мають можливостей для масштабного наступу в Україні цього літа. За його словами, те, що відбувається зараз на фронті, є максимумом їхніх зусиль.

Також полковник Ееро Ребо зазначив, що ЗСУ наразі перебувають у обороні, на фронті відчувається нестача боєприпасів та втома воїнів. Водночас російські окупанти мають тактичну ініціативу, яку не змогли розвинути в прорив чи досягти значних успіхів.

Крім цього, аналітики Інституту вивчення війни розповіли, що російські війська просунулися біля українського плацдарму на лівому березі Херсонської області та на островах у річці Дніпро. Геолокаційні кадри показують просування РФ в Кринках та на острові Великий Потьомкін.

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війна в Україні Михайло Самусь війна Росії та України
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