'Ворог намагається атакувати': РФ перекидає в Донецьку область морпіхів - Братчук

На Придніпровському напрямку на Херсонщині російські окупанти не можуть закріпитися навіть на островах.

Що сказав Сергій Братчук:

Морпіхи мають низький рівень підготовки

Донеччина залишається пріоритетним напрямком для ворога

Російські війська, незважаючи на втрати, продовжують атаки на Добропільському напрямку Донецької області, де задіяні підрозділи морської піхоти. Про це заявив військовий експерт і представник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі "Київ24".

"Ворог, незважаючи на складну ситуацію для своїх частин і з'єднань, які знаходяться на Добропіллі, намагається атакувати. І, до речі, саме туди він направляє частини тієї самої морської піхоти. Це були представники всіх військово-морських флотів РФ, які несуть там величезні втрати", - сказав Братчук. відео дня

За словами експерта, у цих частин низький рівень підготовки. Братчук підкреслив, що Донеччина залишається пріоритетним напрямком для ворога.

Крім того, він додав, що на Придніпровському напрямку на Херсонщині російські окупанти не можуть закріпитися навіть на островах, а тому основні зусилля вони зосереджують на Донеччині.

Прогноз активності російських військ - експерт

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що російські війська можуть посилити активність на фронті, намагаючись досягти значних результатів. За його словами, Москва може витримувати паузу до грудня, а потім під час різдвяних свят зробити спробу прориву.

"До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", - зазначає Ступак.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час наради в одному з пунктів управління об'єднаного угруповання військ кремлівському диктатору Володимиру Путіну доповіли про нібито оточення українських сил. За даними російських ЗМІ, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявили, що на Куп'янському напрямку нібито перебуває в оточенні до 5 тисяч українських військових. Водночас начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що жодної загрози оточення для підрозділів ЗСУ немає, незважаючи на спроби армії РФ закріпитися в районі Куп'янська.

Підрозділ штурмовиків 425-го полку повністю зачистив населений пункт Торське на лівому березі річки Чорний Жеребець у Донецькій області від російських окупантів. Як зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, це високопрофесійні бійці, які ефективно працюють на найскладніших ділянках фронту.

Крім того, українські десантники звільнили село Сухецьке в Покровському районі Донецької області. Під час бою більшість російських загарбників було знищено, а решту взято в полон, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

