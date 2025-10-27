Рус
Медіавороги України озолотилися: ЗМІ назвали колосальні доходи топ-пропагандистів РФ

Віталій Кірсанов
27 жовтня 2025, 22:17
121
Російські пропагандисти за час війни значно збільшили свої доходи.
ЗМІ назвали колосальні доходи топ-пропагандистів РФ
ЗМІ назвали колосальні доходи топ-пропагандистів РФ

Коротко:

  • Зарплата Ольги Скабєєвої становить близько 23, 3 тисячі доларів
  • Гендиректор НТВ отримує близько 214 тисяч доларів на місяць

Зарплати російських пропагандистів з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну значно збільшилися. Наприклад, подружжя Ольги Скабєєвої та Євгена Попова нещодавно змогло придбати собі особняк вартістю 1,89 млн доларів у Підмосков'ї. Про це пише The Insider.

Російські журналісти з'ясували, що щомісячна зарплата пропагандистки Ольги Скабєєвої становить близько 1,85 млн рублів (приблизно 23,3 тисячі доларів). Згідно з публічними даними, 2021 року вона отримала майже 16 тисяч доларів на місяць.

відео дня

У виданні додали, що чоловік Скабєєвої, Євген Попов, який також є депутатом російської Держдуми, задекларував за 2021 рік дохід розміром 18,2 млн рублів (майже 229 тисяч доларів). Наразі ж телеканал "Россия" платить йому в середньому 1,3 млн рублів на місяць (близько 16 тисяч доларів), а також має приблизно 500 тисяч рублів зарплати в Держдумі та отримує періодичні надходження від товариства "Знання", у якому він вважається лектором, і рекламного агентства WildJam.

Крім того, під час війни збагатилися не тільки ведучі-пропагандисти. Майно глави медіахолдингу Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК) Олега Добродєєва оцінюють у мільярди доларів.

За даними видання, офіційна зарплата Добродєєва становить лише 690 тисяч рублів на місяць (близько 8,7 тисяч доларів), що нижче зарплат Скабєєвої і Попова. Проте приблизно раз на квартал глава ВГТРК отримує виплати по 15 мільйонів рублів (близько 189 тисяч доларів) від ТОВ "Національний рекламний альянс". Таку ж виплату раз на кілька місяців отримує і гендиректор "Первого канала" Костянтин Ернст.

Також журналісти з'ясували, що гендиректор телеканалу НТВ Олексій Земський за останній рік отримував у середньому по 17 мільйонів рублів на місяць (близько 214 тисяч доларів).

Чому Соловйова із Симоньян можуть прибрати - думка експерта

Наразі реальних ознак відсторонення Маргарити Симоньян немає. Однак сама поява чуток свідчить, що в кремлівській пропагандистській вертикалі можливі серйозні перестановки, якщо цього вимагатиме політична кон'юнктура. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла політичний аналітик Ольга Курносова.

Аналітик зазначила, що Симоньян є "вірним солдатом партії" і будувала структуру "Russia Today" досить професійно, перетворивши цей ресурс на потужний інструмент міжнародної пропаганди. Завдана світові шкода від її діяльності, за словами Курносової, величезна, і водночас заходи контрпропаганди на Заході виглядають доволі слабкими.

Кремлівська пропаганда - головне

Як писав Главред, поки Росія перевіряє східні рубежі НАТО за допомогою безпілотників і винищувачів, Кремль переписує реальність для власного населення. Однак уже є ознаки того, що російське суспільство просто хоче, щоб усе це закінчилося. Тож пропагандистська машина подвоює зусилля, виставляючи Росію "жертвою", а Захід - тендітними країнами, які тремтять перед її міццю.

Раніше російські пропагандисти поширювали фейкову інформацію про те, що віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина нібито запропонувала заборонити виїзд за кордон жінкам віком 18-27 років, а Верховна Рада підтримала цю ініціативу.

Навколо смерті російського режисера і пропагандиста Тиграна Кеосаяна, який помер 26 вересня, розгортається справжній детектив. У російському інформаційному просторі почали ширитися чутки, що чоловік головної кремлівської пропагандистки Маргарити Симоньян насправді живий.

