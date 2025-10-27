'Іншого виходу немає': названо найреалістичніший сценарій закінчення війни

Експерт прогнозує, що війна завершиться поступовим загасанням боїв і встановленням паритету на фронті, коли удари Росії зустрінуть адекватну відповідь.

https://glavred.net/war/drugogo-vyhoda-net-nazvan-samyy-realistichnyy-scenariy-okonchaniya-voyny-10709981.html Посилання скопійоване

Названо найреалістичніший сценарій закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 ОМБр

Про що сказав Горбач:

Швидкого закінчення війни не варто чекати

Для Росії завершення війни без перемоги означало б катастрофу

Продовження війни Росії проти України є питання політичного та фізичного виживання для російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна. Тому зараз не варто очікувати раптового або швидкого припинення бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Володимир Горбач вважає, що швидкого завершення війни очікувати не варто, оскільки Росія не здатна дозволити собі припинення бойових дій.

За його словами, всередині країни ситуація настільки розпалена пропагандою, що завершення війни без оголошення перемоги означало б політичну катастрофу для режиму — поразку, втрату влади та потенційно кінець самого Путіна, для якого ця війна стала питанням виживання.

"Який інший вихід може бути у Путіна? Почати якусь нову війну на новому напрямку і перевести увагу російського суспільства на іншу "загрозу". Це теж не дуже ймовірно", - вказує експерт.

Експерт також звернув увагу, що дії Росії щодо Європи, зокрема запуск безпілотників у напрямку Польщі та Північної Європи, були радше перевіркою реакції. Проте очікуваного ефекту це не принесло, адже замість паніки європейські держави продемонстрували готовність відповісти, що зводить нанівець надії Кремля на ослаблення Заходу.

"Найбільш ймовірний сценарій завершення війни – це, на мою думку, поступове загасання боїв на лінії фронту і припинення обстрілів нашого тилу, коли Росія досягне розуміння, що є паритет, і у відповідь на її удари, по ній б'ють так само", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Володимир Горбач розповів про розворот Трампа від Росії, спрогнозував подальший тиск США на Москву, а також застеріг про початок Путіним війни на знищення і спробу перетворити Київ на Бахмут:

Коли закінчиться війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, війна Росії проти України може тривати до березня 2026 року. До цього часу війська російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна намагатимуться досягти на фронті всього можливого. Таку оцінку висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Експерт зазначив, що бойові дії можуть завершитися раніше у разі кардинальних подій, наприклад, імпічменту Дональда Трампа або смерті Путіна. В іншому випадку, до березня, Росія продовжить воювати з усією запеклістю, водночас намагаючись уникнути нових санкцій.

За словами Ступака, до кінця року Путін прагне домогтися захоплення Покровська, взяття Костянтинівки та виходу до Слов’янська і Краматорська.

"До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися. І тоді в лютому Москва вийде з новими вимогами та умовами до України, США та Європи", - сказав експерт.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, план припинення вогню у війні Росії проти України мають підготувати протягом 7–10 днів. Над його розробкою працюватимуть Київ та "Коаліція рішучих". Це підтвердив президент Володимир Зеленський.

У ніч на 27 жовтня українські Сили спеціальних операцій успішно вдарили по тилових об’єктах російської армії на тимчасово окупованій території Луганщини, повідомила пресслужба ССО.

Тим часом глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін нібито готовий розглянути мирну концепцію, яку пропонує Білий дім.

Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

