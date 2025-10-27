Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Іншого виходу немає": названо найреалістичніший сценарій закінчення війни

Юрій Берендій
27 жовтня 2025, 17:02
487
Експерт прогнозує, що війна завершиться поступовим загасанням боїв і встановленням паритету на фронті, коли удари Росії зустрінуть адекватну відповідь.
'Іншого виходу немає': названо найреалістичніший сценарій закінчення війни
Названо найреалістичніший сценарій закінчення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 ОМБр

Про що сказав Горбач:

  • Швидкого закінчення війни не варто чекати
  • Для Росії завершення війни без перемоги означало б катастрофу

Продовження війни Росії проти України є питання політичного та фізичного виживання для російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна. Тому зараз не варто очікувати раптового або швидкого припинення бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

Володимир Горбач вважає, що швидкого завершення війни очікувати не варто, оскільки Росія не здатна дозволити собі припинення бойових дій.

відео дня

За його словами, всередині країни ситуація настільки розпалена пропагандою, що завершення війни без оголошення перемоги означало б політичну катастрофу для режиму — поразку, втрату влади та потенційно кінець самого Путіна, для якого ця війна стала питанням виживання.

"Який інший вихід може бути у Путіна? Почати якусь нову війну на новому напрямку і перевести увагу російського суспільства на іншу "загрозу". Це теж не дуже ймовірно", - вказує експерт.

Експерт також звернув увагу, що дії Росії щодо Європи, зокрема запуск безпілотників у напрямку Польщі та Північної Європи, були радше перевіркою реакції. Проте очікуваного ефекту це не принесло, адже замість паніки європейські держави продемонстрували готовність відповісти, що зводить нанівець надії Кремля на ослаблення Заходу.

"Найбільш ймовірний сценарій завершення війни – це, на мою думку, поступове загасання боїв на лінії фронту і припинення обстрілів нашого тилу, коли Росія досягне розуміння, що є паритет, і у відповідь на її удари, по ній б'ють так само", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Володимир Горбач розповів про розворот Трампа від Росії, спрогнозував подальший тиск США на Москву, а також застеріг про початок Путіним війни на знищення і спробу перетворити Київ на Бахмут:

Коли закінчиться війна Росії проти України - думка експерта

Як писав Главред, війна Росії проти України може тривати до березня 2026 року. До цього часу війська російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна намагатимуться досягти на фронті всього можливого. Таку оцінку висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Експерт зазначив, що бойові дії можуть завершитися раніше у разі кардинальних подій, наприклад, імпічменту Дональда Трампа або смерті Путіна. В іншому випадку, до березня, Росія продовжить воювати з усією запеклістю, водночас намагаючись уникнути нових санкцій.

За словами Ступака, до кінця року Путін прагне домогтися захоплення Покровська, взяття Костянтинівки та виходу до Слов’янська і Краматорська.

"До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися. І тоді в лютому Москва вийде з новими вимогами та умовами до України, США та Європи", - сказав експерт.

'Іншого виходу немає': названо найреалістичніший сценарій закінчення війни
Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, план припинення вогню у війні Росії проти України мають підготувати протягом 7–10 днів. Над його розробкою працюватимуть Київ та "Коаліція рішучих". Це підтвердив президент Володимир Зеленський.

У ніч на 27 жовтня українські Сили спеціальних операцій успішно вдарили по тилових об’єктах російської армії на тимчасово окупованій території Луганщини, повідомила пресслужба ССО.

Тим часом глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Володимир Путін нібито готовий розглянути мирну концепцію, яку пропонує Білий дім.

Інші новини:

Про персону: Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін Володимир Горбач мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Скандал у ЗСУ: полковника Манька звинувачують у зливі секретних карт – що кажуть військові

Скандал у ЗСУ: полковника Манька звинувачують у зливі секретних карт – що кажуть військові

19:54Україна
"Можемо підтвердити": розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника"

"Можемо підтвердити": розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника"

19:30Світ
Буде навіть налипання мокрого снігу: синоптики здивували новим прогнозом

Буде навіть налипання мокрого снігу: синоптики здивували новим прогнозом

18:40Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

З 27 жовтня у трьох знаків зодіаку починається "біла смуга": хто у списку

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

Китайський гороскоп на завтра 28 жовтня: Бикам - проблеми, Драконам - заздрість

Готуйте одразу подвійну порцію: рецепт закуски, яка зникає зі столу за хвилину

Готуйте одразу подвійну порцію: рецепт закуски, яка зникає зі столу за хвилину

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 жовтня (оновлюється)

Останні новини

19:54

Скандал у ЗСУ: полковника Манька звинувачують у зливі секретних карт – що кажуть військові

19:47

"Голландська хитрість": садівник показав ефективний спосіб посадки тюльпанівВідео

19:41

Найкращі дати для весілля у 2026 році - астрологи визначили сприятливі дні

19:30

"Можемо підтвердити": розвідка Норвегії розкрила місце запуску "Буревісника"

19:10

Чи справді Путін готовий прийняти мирну концепцію Білого дому?Погляд

Росія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – ГорбачРосія перейшла до війни на знищення, ця зима буде критичною – Горбач
18:49

Натхнення зі стрітстайлу: найкращі осінні образи з модних столиць новини компанії

18:48

Що означають проблискові маячки поліції - три важливі сигнали для водіївВідео

18:43

Ярмоленко вперше прокоментував ситуацію з Шовковським: що сказав футболістВідео

18:40

Буде навіть налипання мокрого снігу: синоптики здивували новим прогнозом

Реклама
18:33

"Я русскоязычный!", - в День української мови ЗМІ пригадали Порошенку його загравання з "русским миром"

18:18

Зеленський анонсував погані новини для Кремля за підсумками Ставки - що готують

18:15

Прорив Бєлгородської дамби: в ЗСУ розповіли, як підтоплення впливає на фронт

18:14

Що не можна робити у свято цього дня: суворі прикмети 28 жовтня

17:53

Популярний український співак вчетверте повертається на Нацвідбір на ЄвробаченняВідео

17:49

Вчені закликали не виливати каву в унітаз - в чому причина і яка альтернативаВідео

17:36

Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

17:36

ТЦК з 1 листопада більше не прийматимуть документи на відстрочку: що робити громадянам

17:30

Чому телефон нагрівається під час заряджання - причини і способи охолодженняВідео

17:20

Чи накриють Україну морози у листопаді: синоптик попередила українців

17:18

"То був реп": Наталія Сумська "зачитала" Радіодиктант і підірвала мережу

Реклама
17:14

"Ворог намагається атакувати": РФ перекидає в Донецьку область морпіхів - Братчук

17:13

Нових "прильотів" не було але світло вимкнули: чому насправді ввели графіки

17:02

"Іншого виходу немає": названо найреалістичніший сценарій закінчення війниВідео

16:53

"Місія 077": Київстар та "Повернись живим" запустили збір на зв’язок для військових новини компанії

16:35

Принц Вільям розповів про "єдиний правильний спосіб", яким він їсть булочки

16:31

Не просто декор: для чого козаки вішали зброю над порогом або іконами

16:26

Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

16:15

Справжнє диво: салат "Не Олів'є" здивує навіть досвідчених господиньВідео

16:12

Гетманцев посилює тиск на Мінцифру: причиною може бути конфлікт інтересів навколо лотереї "М.С.Л." — ЗМІ

16:10

Продажі Sister’s Aroma в росії: Бренд готовий заплатити 1 000 000 гривень за реальні докази постачання продукції новини компанії

15:54

Побачення з іншою: Мандзюк розірвала стосунки з "Холостяком" Тереном

15:52

Від звинувачень до примирення: Коломойський і генпрокурор близькі до мирного врегулювання, - адвокат

15:50

Завжди буде і чистими, і блищати: чим натерти дерев'яні меблі

15:44

План миру за 10 днів - на яку поступку пішла Україна та як відреагував Путін

15:36

Україну охопить рвучкий вітер та сніг: коли настане довгоочікуване потепління

15:19

Викликає опіки і навіть смерть: в Україні помітили надзвичайно отруйну комаху

14:57

"Звалив наповал": переможниця Радіодиктанту розкритикувала текст та СумськуВідео

14:43

Чотири знаки зодіаку подолають велике розчарування в листопаді

14:20

Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти: експерт пояснив, чому це реально

14:16

На світлофорі може з’явитись четвертий колір: яку функцію він виконуватиме

Реклама
14:10

Поки мама закордоном: ексчоловік Денисенко забрав сина на сімейну прогулянкуВідео

14:02

"Як без нього жити далі": за що дружина Дизеля Яценка звинувачує себе після його смерті

14:01

Раз і назавжди: як відключити рекламу на смартфонах Xiaomi

13:58

Гороскоп на завтра 28 жовтня: Овнам - хороші новини, Скорпіонам - успіх

13:49

План про припинення вогню буде готовий за 7-10 днів: Зеленський розповів деталі

13:43

15 шахедів і купа вибухів: Чернігів під масованим обстрілом РФ

13:35

У Кремлі зізналися, навіщо РФ випробовує нові ядерні ракети

13:18

Палає в тилу окупантів: ССО вдарили по складу пального та нафтобазі на Луганщині (відео)

12:51

Відомого українського актора мобілізували: "Підтримуйте мою маму"

12:49

"Далі я сам": Міша Лебіга повідомив про страшне горе в сім'ї

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
Прості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти