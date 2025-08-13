Рус
У Росії поскаржилися на атаку дронів: куди був спрямований удар БпЛА

Маріна Фурман
13 серпня 2025, 09:28
Цієї ночі декілька регіонів Росії опинилися під атакою дронів.
У Росії поскаржилися на чергову нічну атаку дронів / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Коротко:

  • У Росії лунали вибухи
  • Під атаку, ймовірно, потрапили НПЗ

У ніч на 13 серпня у Росії було неспокійно. Невідомі дрони атакували нафтопереробні заводи у Волгоградській області та Краснодарському краї. Крім того, вибухи було чутно і в тимчасово окупованому Криму. Про атаку дронів повідомляють росЗМІ.

Атака БпЛА на Волгоградський регіон

За даними місцевих пабліків, волгоградський НПЗ цієї ночі атакували до 20 дронів. Результати удару наразі невідомі. Водночас губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що уламки збитого безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок у Волгограді.

Крім того, там було закрито місцевий аеропорт. Рейси в Москву та на курорти Єгипту затримані.

Вибухи в Брянській області

Жителі Брянської області повідомляють, що в ніч на 13 серпня дрони знову атакували місто Унеча і район. За їхніми даними, під удар, ймовірно, потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція "Унеча" в селі Високе. На кадрах з місця події видно зарево. Офіційно жодна зі сторін не коментувала.

"12 ворожих БпЛА літакового типу знищені силами ППО Міністерства оборони РФ над Брянською областю. Наслідки уточнюються. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", — повідомив губернатор.

Краснодарський край

У Слов'янську-на-Кубані уламки невідомих БпЛА впали на території НПЗ, загорілася ГАЗель. Про це повідомили в оперштаб Краснодарського краю.

"Постраждалих немає. Загоряння оперативно ліквідовано. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", — йдеться в повідомленні.

У місті розташований нафтопереробний завод "Слов'янськ ЕКО", який раніше вже піддавався атакам.

Вибухи в тимчасово окупованому Криму

У тимчасово окупованому Криму цієї ночі також прогриміли вибухи. Ймовірно, цього разу під ударом опинився порт "Кавказ", повідомляє Крим.Реалії.

Цієї ночі вибухи лунали одразу в декількох районах Криму, зокрема в Керчі.

На іншому березі Керченської протоки, в районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї, зафіксовано пожежу – це підтверджує супутникова система NASA FIRMS.

Місцеві жителі також повідомляли про вибухи у Джанкойському районі та Феодосії.

Тим часом у Міноборони країни-агресора РФ традиційно відзвітували про успішну роботу ППО.

За даними відомство, за ніч над РФ і анексованим Кримом нібито було збито 46 українських БПЛА

"15 — над територією Брянської області, 11 — над територією Волгоградської області, 7 — над територією Ростовської області, 5 — над територією Краснодарського краю, 2 – над територією Бєлгородської області, 2 – над територією Воронезької області, 2 – над Кримом, 2 – над акваторією Азовського моря", – йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Безпілотники атакували НПЗ в Росії - дивіться відео:

У Росії поскаржилися на атаку дронів: куди був спрямований удар БпЛА

Вибухи в Росії - новини за темою

Нагадаємо, безпілотники Служби безпеки України вдруге за тиждень атакували термінал зберігання дронів типу Shahed у Татарстані РФ. Термінал знаходиться на відстані 1300 кілометрів від України.

Як писав Главред, 11 серпня, далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях "Арзамаського приладобудівного заводу ім. Пландіна" в Нижегородській області РФ. На заводі виготовляють компоненти для ракет, якими РФ обстрілює Україну.

Нещодавно українські безпілотники вперше атакували Республіку Комі. Унаслідок атаки було уражено Ухтинський нафтопереробний завод, який розташований приблизно за 2000 км від кордону РФ з Україною.

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

краснодарський край Волгоград Міноборони РФ вибух у Росії вибух атака дронів
19:31

Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - де він тепер

19:25

Кілька днів Україна буде під впливом антициклону: якою буде погода

19:10

Мюнхенська пастка на АлясціПогляд

