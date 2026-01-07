Масштабна пожежа і вибухи: Сили оборони підірвали нафтобазу та склад росіян

Зафіксовано потужну пожежу в районі цілей, масштаби збитків наразі уточнюються.

Сили оборони уразили нафтобазу в Бєлгородській області та склад МТЗ / Колаж: Главред, фото: скриншот

Коротко:

Сили оборони уразили нафтобазу у Бєлгородській області РФ

Внаслідок влучань у резервуари виникла масштабна пожежа

На ТОТ Донеччині уражено склад росіян, збитки уточнюють

З метою зниження наступальних можливостей РФ підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Осколнєфтєснаб" Бєлгородської області РФ.

Нафтобаза забезпечувала армію окупантів пальним. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів", - йдеться у повідомленні.

У результаті влучань у резервуари на об’єкті виникла масштабна пожежа.

Крім того, щоб порушити логістику ворога, на тимчасово окупованій території Донеччини уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників.

У Генштабі зазначають, що масштаби збитків наразі уточнюються.

Також підтверджено, що внаслідок попередніх ударів на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області РФ пошкоджено два вертикальні резервуари РВС-5000.

Як удари по Росії вплинуть на завершення війни - думка експерта

Колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що продовження та посилення масованих ударів по Москві може суттєво вплинути на завершення війни. За його словами, якщо атаки на російську столицю будуть частими та інтенсивними, а удари по стратегічних підприємствах призведуть до серйозних проблем, наприклад, критичного дефіциту пального, який створить тиск на російські еліти.

Цей тиск, на думку Туки, може змусити їх почати чинити вплив на Путіна, щоб змусити його припинити війну. Тобто удари по ключових об’єктах РФ не лише завдають матеріальних збитків, а й мають потенційно політичний ефект - спонукати Кремль шукати вихід із війни через тиск з боку власних еліт.

Атаки вглиб Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 6 січня Нейський район Костромської області РФ атакували безпілотники. Ціллю атаки став 100-й склад боєприпасів та озброєння головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ). Внаслідок удару зафіксовано серію вибухів, що тривали протягом усієї ночі, а місцева влада розпочала евакуацію в прилеглих населених пунктах.

Нагадаємо, у ніч на 6 січня в низці міст Росії прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів. Голосно було в Липецькій області та Башкортостані. На вибухи також поскаржилися жителі Твері та Пензи.

Крім того, у ніч на 31 грудня ударні безпілотники атакували російське місто Туапсе в Краснодарському краї РФ. Місцеві жителі чули кілька потужних вибухів. Унаслідок атаки на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа.

