Масована атака дронів по Росії: горять ГРЕС і нафтозавод, закрито аеропорти

У Волгограді російська ППО вдарила по багатоповерхівці. Однак влада РФ звинувачує Україну.

Дрони атакували НПЗ у Волгограді та Костромську ГРЕС / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

РФ зазнала масової атаки дронів

Під удар потрапили два стратегічно важливі об'єкти

У РФ закривали аеропорти в різних регіонах через загрозу БПЛА

У ніч на 5 листопада країну-агресора РФ атакували дрони. Під удар потрапила ГРЕС у Костромській області, а також НПЗ у Волгограді. Крім того, російська ППО вдарила по багатоповерхівці.

У Росавіації повідомили, що у зв'язку з нічною атакою дронів у РФ закривали аеропорти Самари, Краснодара, Пензи, Ульяновська, Ярославля, Іваново, Саратова, Владикавказу і Грозного.

Атака на Костромську область

Як пише російський Telegram-канал Astra, Костромську ГРЕС атаковано у Волгореченську Костромської області. Цей факт підтверджують фото з місця подій. Місцеві жителі зняли вогняну заграву над Костромською ГРЕС.

Метсний губернатор Сергій Ситников повідомив, що влада усуває "наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури".

"У Волгореченську Костромської області відбито атаку безпілотників. Під ранок жителі міста чули роботу захисної системи - пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Костромська ГРЕС / Фото: t.me/exilenova_plus

Костромська ГРЕС / Фото: t.me/exilenova_plus

Костромська ГРЕС - третя за встановленою потужністю теплова електростанція Росії (3720 МВт). Вона виробляє близько 1,5% від загального обсягу виробленої в Росії електроенергії (щорічний відпуск електроенергії станцією становить близько 15 млрд кВт*4).

На станції встановлено вісім енергоблоків потужністю по 330 і 300 МВт і унікальний енергоблок "мільйонник" потужністю 1200 MBT.

Основним видом палива є газ, резервним - мазут.

Костромська ГРЕС потрапила під удар / Фото: t.me/astrapress

Атака на Волгоградську область

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про загоряння в районі промзони в Красноармійському районі - там розташований НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

"У ніч із 5 на 6 листопада підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області", - написав він у Telegram.

Атака на НПЗ Лукойл у Волгограді / t.me/exilenova_plus

Крім того, він звинуватив Україну в загибелі 48-річного чоловіка. За словами губернатора, у багатоповерхівку Волгограда нібито врізався дрон, а від його осколків загинув росіянин.

"Унаслідок терористичної атаки БПЛА на 24-поверховий житловий будинок на вул. Горя Хо**лова 4 пошкоджено балкони, вибито вікна сусідніх будинків. Унаслідок потрапляння осколків від обстрілу загинув мирний мешканець, чоловік 48 років", - наголосив Бочаров.

Водночас у Мережі стверджують, що в багатоповерхівку насправді влучила ракета від системи ППО "Панцир", а не український безпілотник.

Пошкоджено висотку за адресою вулиця Гаря Хо**лова, 4. За даними Astra, відстань від цієї багатоповерхівки до НПЗ - близько 19 кілометрів.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Вибухи в Криму в ніч на 6 листопада

Як писав Главред, вночі в окупованому Сімферополі прогриміла серія вибухів. У районі з почалася сильна пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, горить підприємство "Кримнафтозбут".

Нафтобаза, пов'язана з компанією ТОВ "Кримнафтозбут", є важливим елементом паливної інфраструктури в районі Сімферополя. Підприємство розташоване в селищі Бітумне на південній околиці Сімферополя.

Компанія займається оптовою торгівлею різними видами палива, нафтопродуктами, газом і паливно-мастильними матеріалами (ПММ).

Атаки ЗСУ по території РФ

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області. Зафіксовано влучення в об'єкт і пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

29 жовтня було підтверджено ураження Силами оборони двох нафтопереробних заводів, задіяних у забезпеченні армії країни-агресора: Новоспаського НПЗ (Ульяновська обл., РФ) і Марійського НПЗ (Республіка Марій Ел). Також уражено Будьонівський газопереробний завод (Ставропольський край, РФ).

На початку жовтня в Росії прогриміли потужні вибухи за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені. Таким чином було встановлено новий рекорд дальності польоту. Відомо, що в РФ пошкоджено нафтопереробний завод.

