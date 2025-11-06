Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Масована атака дронів по Росії: горять ГРЕС і нафтозавод, закрито аеропорти

Анна Ярославська
6 листопада 2025, 07:35
747
У Волгограді російська ППО вдарила по багатоповерхівці. Однак влада РФ звинувачує Україну.
Дрони атакували НПЗ у Волгограді
Дрони атакували НПЗ у Волгограді та Костромську ГРЕС / Колаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Коротко:

  • РФ зазнала масової атаки дронів
  • Під удар потрапили два стратегічно важливі об'єкти
  • У РФ закривали аеропорти в різних регіонах через загрозу БПЛА

У ніч на 5 листопада країну-агресора РФ атакували дрони. Під удар потрапила ГРЕС у Костромській області, а також НПЗ у Волгограді. Крім того, російська ППО вдарила по багатоповерхівці.

У Росавіації повідомили, що у зв'язку з нічною атакою дронів у РФ закривали аеропорти Самари, Краснодара, Пензи, Ульяновська, Ярославля, Іваново, Саратова, Владикавказу і Грозного.

відео дня

Атака на Костромську область

Як пише російський Telegram-канал Astra, Костромську ГРЕС атаковано у Волгореченську Костромської області. Цей факт підтверджують фото з місця подій. Місцеві жителі зняли вогняну заграву над Костромською ГРЕС.

Метсний губернатор Сергій Ситников повідомив, що влада усуває "наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури".

"У Волгореченську Костромської області відбито атаку безпілотників. Під ранок жителі міста чули роботу захисної системи - пролунало кілька хлопків. Наразі на місці працюють оперативні служби, які усувають наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури. Електропостачання не порушено. Постраждалих немає", - написав він у Telegram.

Костромська ГРЕС
Костромська ГРЕС / Фото: t.me/exilenova_plus
Костромська ГРЕС
Костромська ГРЕС / Фото: t.me/exilenova_plus

Костромська ГРЕС - третя за встановленою потужністю теплова електростанція Росії (3720 МВт). Вона виробляє близько 1,5% від загального обсягу виробленої в Росії електроенергії (щорічний відпуск електроенергії станцією становить близько 15 млрд кВт*4).

На станції встановлено вісім енергоблоків потужністю по 330 і 300 МВт і унікальний енергоблок "мільйонник" потужністю 1200 MBT.

Основним видом палива є газ, резервним - мазут.

Костромська ГРЕС потрапила під удар
Костромська ГРЕС потрапила під удар / Фото: t.me/astrapress

Атака на Волгоградську область

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про загоряння в районі промзони в Красноармійському районі - там розташований НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

"У ніч із 5 на 6 листопада підрозділи ППО Міністерства оборони Росії відбивають масовану атаку безпілотних літальних апаратів на територію Волгоградської області", - написав він у Telegram.

Напад на нафтопереробний завод
Атака на НПЗ Лукойл у Волгограді / t.me/exilenova_plus

Крім того, він звинуватив Україну в загибелі 48-річного чоловіка. За словами губернатора, у багатоповерхівку Волгограда нібито врізався дрон, а від його осколків загинув росіянин.

"Унаслідок терористичної атаки БПЛА на 24-поверховий житловий будинок на вул. Горя Хо**лова 4 пошкоджено балкони, вибито вікна сусідніх будинків. Унаслідок потрапляння осколків від обстрілу загинув мирний мешканець, чоловік 48 років", - наголосив Бочаров.

Водночас у Мережі стверджують, що в багатоповерхівку насправді влучила ракета від системи ППО "Панцир", а не український безпілотник.

Скриншот

Пошкоджено висотку за адресою вулиця Гаря Хо**лова, 4. За даними Astra, відстань від цієї багатоповерхівки до НПЗ - близько 19 кілометрів.

Масована атака дронів по Росії: горять ГРЕС і нафтозавод, закрито аеропорти
​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Вибухи в Криму в ніч на 6 листопада

Як писав Главред, вночі в окупованому Сімферополі прогриміла серія вибухів. У районі з почалася сильна пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, горить підприємство "Кримнафтозбут".

Нафтобаза, пов'язана з компанією ТОВ "Кримнафтозбут", є важливим елементом паливної інфраструктури в районі Сімферополя. Підприємство розташоване в селищі Бітумне на південній околиці Сімферополя.

Компанія займається оптовою торгівлею різними видами палива, нафтопродуктами, газом і паливно-мастильними матеріалами (ПММ).

Атаки ЗСУ по території РФ

У ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області. Зафіксовано влучення в об'єкт і пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6.

29 жовтня було підтверджено ураження Силами оборони двох нафтопереробних заводів, задіяних у забезпеченні армії країни-агресора: Новоспаського НПЗ (Ульяновська обл., РФ) і Марійського НПЗ (Республіка Марій Ел). Також уражено Будьонівський газопереробний завод (Ставропольський край, РФ).

На початку жовтня в Росії прогриміли потужні вибухи за 2000 кілометрів від українського кордону - у Тюмені. Таким чином було встановлено новий рекорд дальності польоту. Відомо, що в РФ пошкоджено нафтопереробний завод.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

09:53Україна
За посилки до 150 євро доведеться платити: що пропонує НБУ і як це вдарить по гаманцю українців

За посилки до 150 євро доведеться платити: що пропонує НБУ і як це вдарить по гаманцю українців

09:00Аналітика
Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в Україні

Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в Україні

08:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

Українські міста можуть залишитися без опалення: громадянам радять мати план "Б"

Китайський гороскоп на сьогодні 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Китайський гороскоп на сьогодні 6 листопада: Коням - зриви, Півням - втрати

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

Долар раптово полетів вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 6 листопада

Гороскоп на сьогодні 6 листопада: Стрільці зірвуть куш, Водоліям - великий успіх

Гороскоп на сьогодні 6 листопада: Стрільці зірвуть куш, Водоліям - великий успіх

Останні новини

09:53

В Україні можуть скасувати графіки відключень світла: експерт пояснив, що зміниться

09:30

Відмовилася від коси заради нового іміджу: Юлія Тимошенко змінила зачіску

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 листопада (оновлюється)

09:25

"Сім'я": Володимир Ярославський зробив публічне зізнання

09:24

Скандал у Фінляндії: 11-річну українку змусили співати найпопулярнішу у світі російську піснюВідео

Запоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після ПокровськаЗапоріжжя, Дніпро чи Добропілля: Коваленко – про те, куди російські війська попруть після Покровська
09:20

Гороскоп на завтра 7 листопада: Овнам - компліменти, Тельцям - розчарування

09:00

За посилки до 150 євро доведеться платити: що пропонує НБУ і як це вдарить по гаманцю українців

08:46

Чому Україні дуже потрібні Томагавки?Погляд

08:33

Трамп заявив, що розмовляв з Путіним і той просив його завершити війну в УкраїніВідео

Реклама
08:26

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:25

Шпигунський скандал у Німеччині: AfD підозрюють у передачі військових таємниць Кремлю

07:35

Масована атака дронів по Росії: горять ГРЕС і нафтозавод, закрито аеропорти

06:52

Заграву видно здалеку: у Криму після атаки дронів спалахнула пожежа на нафтобазі

06:11

Притягують блискавку та біду: які дерева не варто садити біля будинку

06:10

Чому Трамп програв вибори у Нью-ЙоркуПогляд

05:26

Як протирати листя кімнатних рослин, щоб воно блистіло: бабусин метод

05:00

Втекти не вдасться: доля підготувала сюрприз для трьох знаків зодіаку

04:47

Найбільше місто в світі знаходилось в Україні - як воно називається теперВідео

04:19

Популярний лайфхак виявився шкідливим: названо три речі, які не можна мити оцтомВідео

03:34

Власників автомобілів зі США почали масово штрафувати - в чому причина

Реклама
02:48

У трьох знаків зодіаку скоро будуть метелики в животі: на кого чекає щастя

02:15

Сонце знищить Землю: розкрито сценарій загибелі людства, що лякає

01:42

Що стоїть за атакою на Покровськ і чому Україна не може відступати — BBC

01:30

Зірка "Людей Ікс" їде розважати росіян - деталі

01:14

Поставила крапку: чим закінчився скандал з Okay Eva і брендом Bazhane

00:52

Дідова хитрість для врожаю: що зробити з кукурудзяним бадиллям восениВідео

05 листопада, середа
23:31

Уперше за 70 років: велика країна планує дебютувати на Євробаченні-2026

23:28

Заправка "під зав’язку": експерт розкрив наслідки популярної звички водіїв

23:25

Як змусити Китай відмовитися від російської нафти: названо головний аргументВідео

23:02

Чому кіт скаженіє, якщо закрити двері — справжня причина здивує багатьохВідео

22:40

Промоутер розкрив умови бою Усика з Вордлі: подробиці

22:28

РФ масовано б'є по Україні: розкрито цілі нових ударів

22:18

ЗСУ підняли український прапор над міськрадою Покровська - яка ситуація в містіВідео

22:04

Кабмін затвердив "Зимову підтримку": Свириденко пояснила, хто отримає 6500 грн

21:50

"З різними цілями": чи отримують учасниці "Холостяка" гонорари

21:31

Китай розглядає заміну Путіну: названо ймовірного наступника

21:10

"Нас хтось злив": військовий розповів правду про атаку РФ по Дніпропетровщині

20:48

Потап взявся за старе і зробив приголомшливе зізнання

20:29

Складається з понад 2 000 унікальних слів: як звучить найдовше імʼя у світі

20:27

Плита більше не потрібна: як приготувати ідеальну яєчню без сковорідки

Реклама
19:54

Завтра світло знову вимикатимуть: Укренерго оприлюднило нові графіки на 6 листопада

19:36

Водіям рекомендують наносити крем для гоління на лобове скло у листопаді: що сталося

19:28

"США готові розіграти ядерний сценарій": Розумний про відповідь Трампа на шантаж РФ

19:25

ТЦК "затримали" охоронця Анджеліни Джолі - з'явилась реакція військових

19:16

10 тисяч військових КНДР перекинуто до РФ: в розвідці назвали їхню головну місію

19:10

Покровськ і Куп'янськ: що потрібно знати про ситуацію на фронтіПогляд

19:04

Російські еліти можуть виступити проти війни лише за однієї умови - Тука

18:49

Ціни на молочку набирають обертів: скільки вже коштують популярні продукти

18:26

"Своє завдання Покровськ виконав": у ЗСУ відповіли на запитання про відступ

18:14

Достатньо одного літра: який антифриз може легко "вбити" двигун автоВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти