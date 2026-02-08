Україна масовано вдарила 'Фламінго' по Росії - куди влучили та які наслідки атаки

Генеральний штаб ЗСУ повідомив нові деталі удару по російському полігону "Капустин Яр". з якого ворог випускає по Україні ракети "Орєшнік".

Україна вдарила "Фламінго" по Росії - відомі наслідки атаки / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

В Генштабі уточнили наслідки удару ракетами "Фламінго" по полігону "Капустин Яр"

Крім того, повідомили про наслідки атак по військових цілях РФ на тимчасово окупованих територіях України

На полігоні "Капустин яр", звідки російські окупаційні війська здійснюють пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Орєшнік" по Україні, внаслідок удару були пошкоджені об’єкти, що забезпечують обслуговування балістичних ракет. Раніше повідомлялося про ураження цього полігону із застосуванням далекобійних українських ракет "Фламінго". Нові подробиці атаки оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

"За результатами попередніх уражень по Державному центральному міжвидовому полігону МО РФ "Капустин Яр" Астраханської області РФ підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео ймовірного пуску ракет "Фламінго" по Росії:

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Крім того, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про ураження складу матеріально-технічного забезпечення, району зосередження живої сили та пункту управління безпілотниками противника.

Зазначається, що у межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських військ підрозділи Сил оборони України й надалі завдають вогневих ударів по військових об’єктах ворога як на тимчасово окупованих територіях України, так і на території РФ.

Зокрема, в ніч на 8 лютого було уражено склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу противника поблизу тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.

7 лютого в районі населеного пункту Красногірське на тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксовано ураження місця зосередження особового складу ворога.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу населеного пункту Новоекономічне, було уражено пункт управління ворожими безпілотними літальними апаратами.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора", - резюмували в Генштабі ЗСУ.

Які цілі ударів "Фламінго" - думка експерт

Як писав Главред, Україна обирає для ураження передусім важливі та фінансово значні для російського бюджету об’єкти, які водночас є відносно вразливими. Про це повідомив військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Він зазначив, що зі зростанням можливостей застосування українських ракет "Фламінго", удари мають спрямовуватися по військових об’єктах Росії, а також по так званих квазівійськових структурах — науково-дослідних установах і конструкторських бюро, які працюють на російський оборонно-промисловий комплекс, зокрема там, де розробляють авіаційні двигуни та технології для безпілотників, подібних до "Шахедів".

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, упродовж січня 2026 року Сили оборони України провели низку результативних ударів по стратегічному полігону "Капустин Яр" в Астраханській області Росії. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, ціллю стали ангарні комплекси, де здійснюється підготовка до запуску міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності. Для удару застосовувалися, зокрема ракети FP-5 "Фламінго".

У ніч на 7 лютого на території Росії пролунали вибухи. Міністерство оборони РФ заявило про нібито знищення 82 українських безпілотників, більшість із яких, за їхніми словами, було зафіксовано над Волгоградською областю.

Військові батальйону безпілотних систем "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців провели унікальну операцію, під час якої вперше вдалося уразити російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок" безпосередньо на території Росії — у Бєлгородській області. Відео цієї операції було оприлюднене на каналі бригади в понеділок, 2 лютого.

