Дрони атакували НПЗ у Волгограді: спалахнула пожежа

У 2025 році НПЗ у Волгограді вже пережив кілька подібних атак.

У Волгограді пожежа на НПЗ / Фото: t.me/astrapress

Коротко:

У Росії повідомили про нічну атаку дронів

Пожежа спалахнула на НПЗ Лукойл Волгограднафтопереробка

У ніч на 19 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойлу" у Волгограді. Цей НПЗ уже щонайменше двічі потрапляв під удар дронів.

Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, унаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння на покрівлі одного з корпусів лікарні №16 і на території НПЗ.

"Лікарі повідомляють, що намагалася працювати служба пожежогасіння, а постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

НПЗ і лікарня розташовані за кілька кілометрів один від одного.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, у ніч на 13 серпня в Росії дрони атакували нафтопереробні заводи у Волгоградській області та Краснодарському краї. Волгоградський НПЗ атакували до 20 дронів.

У ніч на 31 січня безпілотники також атакували район НПЗ і нафтобази у Волгограді. Російська влада тоді заявила, що падіння уламків спричинило пожежу.

Місцевий губернатор Андрій Бочаров заявив, що під час падіння уламків БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа. Одного постраждалого робітника заводу було госпіталізовано.

У 2024 році "Лукойл Волгограднафтопереробка" атакували принаймні тричі: у лютому, липні та вересні.

