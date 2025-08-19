Дрони атакували НПЗ у Волгограді: спалахнула пожежа

Коротко:
- У Росії повідомили про нічну атаку дронів
- Пожежа спалахнула на НПЗ Лукойл Волгограднафтопереробка
У ніч на 19 серпня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Лукойлу" у Волгограді. Цей НПЗ уже щонайменше двічі потрапляв під удар дронів.
Як пише Telegram-канал Astra з посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, унаслідок падіння уламків дронів сталося загоряння на покрівлі одного з корпусів лікарні №16 і на території НПЗ.
"Лікарі повідомляють, що намагалася працювати служба пожежогасіння, а постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.
НПЗ і лікарня розташовані за кілька кілометрів один від одного.
Як писав Главред, у ніч на 13 серпня в Росії дрони атакували нафтопереробні заводи у Волгоградській області та Краснодарському краї. Волгоградський НПЗ атакували до 20 дронів.
У ніч на 31 січня безпілотники також атакували район НПЗ і нафтобази у Волгограді. Російська влада тоді заявила, що падіння уламків спричинило пожежу.
Місцевий губернатор Андрій Бочаров заявив, що під час падіння уламків БПЛА у Волгоградській області на нафтопереробному заводі виникла пожежа. Одного постраждалого робітника заводу було госпіталізовано.
У 2024 році "Лукойл Волгограднафтопереробка" атакували принаймні тричі: у лютому, липні та вересні.
Інші новини за темою:
- У Сизрані прогриміло близько 10 вибухів, над містом - стовп диму: що атакували дрони
- Удари дронами по Україні в серпні: РФ накопичила тисячі безпілотників
- Прямо під час переговорів у США: РФ підступно атакувала Україну дронами та ракетою
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред