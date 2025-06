У ФСБ називають Китай ворогом, Пекін хоче території РФ: ЗМІ дізналися про таємний звіт

Коротко:

Співробітники ФСБ Росії у своїх внутрішніх документах називають Китай ворогом і побоюються підготовки Пекіном територіальних претензій до Кремля. Спецслужби вважають КНР серйозною загрозою безпеці своєї країни.

У матеріалі The New York Times, посилаючись на внутрішній звіт ФСБ, який було отримано від кібергрупи Ares Leaks, пишуть, що документ, імовірно, було написано на початку 2024 року і він є чернеткою.

Журналісти показали документ шести розвідувальним агентствам Заходу - спецслужби назвали його справжнім.

NYT пише, що незважаючи на публічну риторику Путіна про нібито міцну дружбу Росії та Китаю, у ФСБ називають Пекін ворогом. Китайці все частіше намагаються завербувати росіян для шпигунства, щоб отримати доступ до важливих військових технологій, і переманюють незадоволених російських учених.

Крім того, у ФСБ вважають, що Китай шпигує за російсько-українською війною, щоб дізнатися інформацію про озброєння Заходу і методи ведення бойових дій, включно з використанням БПЛА.

Ба більше, в російській спецслужбі побоюються підготовки Китаєм основи, на базі якої Пекін може висунути Росії територіальні претензії, вказують журналісти.

Крім цього, пише NYT, за три дні до повномасштабного нападу Росії на Україну, ФСБ затвердила програму під назвою Антанта-4. Її сенс у тому, щоб не дати китайцям підірвати інтереси Кремля.

Ймовірно, влада Росії, готуючи проєкт "Антанта-4", хвилювалася, що Китай може скористатися початком війни Москви проти Києва, щоб використати ситуацію для власної вигоди. ФСБ спостерігає за ситуацією, проте КНР запустила вербування російських чиновників, експертів, журналістів і бізнесменів, близьких до кремлівської влади.

Резюмуючи, у The New York Times дійшли висновку, що документ показав: за "правильного" підходу Росію можна відірвати від Китаю. Але все може бути і навпаки.

Як повідомляв Главред, у Китаї заблокували продаж Україні дронів. Крім того, за даними Bloomberg, китайці перестали продавати компоненти дронів країнам Європи. Офіційно КНР це заперечує.

Трамп не готовий до санкцій і досі сподівається відірвати Росію від Китаю, розповів Главреду російський дипломат Борис Бондарєв. За його словами, у Білому домі не розуміють, що сьогодні Москва більше зацікавлена в розвитку відносин із Пекіном, ніж із Вашингтоном.

Китай сухо прокоментував спецоперацію СБУ, в рамках якої було пошкоджено російські стратегічні бомбардувальники.

"(КНР, - ред.) закликає всі сторони дотримуватися "трьох принципів" для розрядки ситуації, а саме: не допускати поширення бойових дій, не допускати ескалації конфлікту і не роздмухувати полум'я", - сказав представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй.

Інші новини:

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.