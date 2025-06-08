У ФСБ називають Китай ворогом, Пекін хоче території РФ: ЗМІ дізналися про таємний звіт

Провідна спецслужба в Росії вважає Китай загрозою національній безпеці, пишуть журналісти.

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Путін і Сі публічно "друзі", але у ФСБ побоюються Китаю - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

У ФСБ називають Китай ворогом

ФСБ побоюється зазіхання КНР на території РФ

Росію можна відірвати від Китаю

Співробітники ФСБ Росії у своїх внутрішніх документах називають Китай ворогом і побоюються підготовки Пекіном територіальних претензій до Кремля. Спецслужби вважають КНР серйозною загрозою безпеці своєї країни.

Як Китай працює проти Росії

У матеріалі The New York Times, посилаючись на внутрішній звіт ФСБ, який було отримано від кібергрупи Ares Leaks, пишуть, що документ, імовірно, було написано на початку 2024 року і він є чернеткою.

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Журналісти показали документ шести розвідувальним агентствам Заходу - спецслужби назвали його справжнім.

У ФСБ називають китайців ворогами

NYT пише, що незважаючи на публічну риторику Путіна про нібито міцну дружбу Росії та Китаю, у ФСБ називають Пекін ворогом. Китайці все частіше намагаються завербувати росіян для шпигунства, щоб отримати доступ до важливих військових технологій, і переманюють незадоволених російських учених.

Крім того, у ФСБ вважають, що Китай шпигує за російсько-українською війною, щоб дізнатися інформацію про озброєння Заходу і методи ведення бойових дій, включно з використанням БПЛА.

Територіальні претензії Китаю

Ба більше, в російській спецслужбі побоюються підготовки Китаєм основи, на базі якої Пекін може висунути Росії територіальні претензії, вказують журналісти.

Боротьба Росії з китайськими шпигунами

Крім цього, пише NYT, за три дні до повномасштабного нападу Росії на Україну, ФСБ затвердила програму під назвою Антанта-4. Її сенс у тому, щоб не дати китайцям підірвати інтереси Кремля.

Ймовірно, влада Росії, готуючи проєкт "Антанта-4", хвилювалася, що Китай може скористатися початком війни Москви проти Києва, щоб використати ситуацію для власної вигоди. ФСБ спостерігає за ситуацією, проте КНР запустила вербування російських чиновників, експертів, журналістів і бізнесменів, близьких до кремлівської влади.

Резюмуючи, у The New York Times дійшли висновку, що документ показав: за "правильного" підходу Росію можна відірвати від Китаю. Але все може бути і навпаки.

Коротко про позицію Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, у Китаї заблокували продаж Україні дронів. Крім того, за даними Bloomberg, китайці перестали продавати компоненти дронів країнам Європи. Офіційно КНР це заперечує.

Трамп не готовий до санкцій і досі сподівається відірвати Росію від Китаю, розповів Главреду російський дипломат Борис Бондарєв. За його словами, у Білому домі не розуміють, що сьогодні Москва більше зацікавлена в розвитку відносин із Пекіном, ніж із Вашингтоном.

Китай сухо прокоментував спецоперацію СБУ, в рамках якої було пошкоджено російські стратегічні бомбардувальники.

"(КНР, - ред.) закликає всі сторони дотримуватися "трьох принципів" для розрядки ситуації, а саме: не допускати поширення бойових дій, не допускати ескалації конфлікту і не роздмухувати полум'я", - сказав представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй.

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