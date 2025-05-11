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У Китаї "підіграли" Кремлю і розкрили плани Путіна на перемовини з Україною

Андрій Ганчук
11 травня 2025, 11:22
956
Путін "високо оцінив" нібито справедливу й об'єктивну позицію Китаю щодо війни Росії проти України.
Путін, Сі
Путін розповів Сі Цзіньпіну про свої плани щодо перемовин / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Що сказали в Китаї:

  • Путін готовий до перемовин щодо України "без попередніх умов"
  • Путін хоче "справедливої і міцної угоди"

Глава Кремля Володимир Путін сказав лідеру Китаю Сі Цзіньпіну, що він, мовляв, готовий до перемовин щодо завершення війни з Україною "без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої і міцної мирної угоди". Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї.

Як повідомляє Xinhua, глава китайського МЗС також розповів, що Путін, мовляв, оцінив і позицію Пекіна з питання російсько-української війни.

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"Президент Путін високо оцінив об'єктивну і справедливу позицію Китаю щодо української кризи (війни, яку РФ веде проти України) і висловив готовність розпочати мирні перемовини без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої і міцної мирної угоди", - сказав Ван І.

Китай, зі свого боку, мовляв, вітає будь-які зусилля, "спрямовані на мир".

Журналісти нагадали, що Сі Цзіньпін був у Росії в період з 7 по 10 травня. Це вже 11-й візит Сі до РФ.

У Китаї 'підіграли' Кремлю і розкрили плани Путіна на перемовини з Україною
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Путін запропонував Україні прямі перемовини - що відповіли в Києві:

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 травня кремлівський керівник Путін запропонував Україні прямі перемовини, які можна провести 15 травня в Туреччині. Агресор Росія, мовляв, готова розмовляти з Києвом без попередніх умов. Але "щоб усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу".

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков назвав і так звану умову Росії для перемовин з Україною. Йдеться про врахування "реальної ситуації" на полі бою.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи заяви Путіна, висловив надію на припинення війни.

"Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий, набагато кращий СВІТ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду Великий тиждень!" - сказав глава Білого дому.

Президент Володимир Зеленський вважає, що думки Кремля про завершення війни - хороший знак. Проте Росія має погодитися на повне припинення вогню вже з 12 травня. Якщо так станеться, Україна готова до перемовин.

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Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне

Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах.

Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет.

Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або добитися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій.

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