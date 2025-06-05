Китай уперше прокоментував операцію Павутина: яка позиція Пекіна

Країна-агресор Росія поглибила своє стратегічне партнерство з КНР під час вторгнення в Україну.

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Китай відреагував на операцію Павутина / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, СБУ

Китай прокоментував операцію СБУ Павутина проти російських аеродромів, в результаті якої було знищено кілька стратегічних ядерних бомбардувальників Москви в глибині території Росії.

Відповідаючи на запитання Newsweek про українську операцію 1 червня, представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй заявив, що позиція Китаю "послідовна та ясна".

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"Він закликає всі сторони дотримуватися "трьох принципів" для розрядки ситуації, а саме: не допускати поширення бойових дій, не допускати ескалації конфлікту і не роздмухувати полум'я", - заявив він.

Лю Пеньюй додав, що "Китай продовжить підтримувати зв'язок із міжнародним співтовариством і відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи".

Як відомо, Росія та Китай поглибили своє стратегічне партнерство під час вторгнення РФ в Україну. Пекін підтримав військову економіку Росії за допомогою великомасштабних закупівель нафти після того, як західні союзники ввели жорсткі санкції через вторгнення.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Операція Павутина - головне

Як повідомляв Главред, 1 червня Україна провела спецоперацію в тилу РФ, вразивши цілі на аеродромах РФ "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново". Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Операцію охрестили "Російським Перл-Харбором". СБУ показала найяскравіші кадри операції Павутина.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, після операції Павутина Росія впродовж тривалого часу не зможе здійснювати масовані ракетні обстріли по українських територіях.

Директор компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що було уражено, зокрема, і літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Наслідки цієї атаки можуть виявитися навіть серйознішими, ніж удари по стратегічній авіації Росії.

Спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що операція СБУ підвищила ризик ескалації конфлікту. США намагаються цьому запобігти.

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