Росія відкриває двері Китаю: ЗМІ розповіли, що попросив Путін у Сі Цзіньпіна

Президент РФ запевнив, що Росія створить комфортні умови для китайських виробництв та інвестицій.

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Китай утримується від значних інвестицій в російську економіку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головні тези:

Путін підкреслив, що Росія готова забезпечити комфортні умови для китайських компаній

Експорт сировини в Китай досяг рекордів, але інвестиційний потік знизився

Президент Росії Володимир Путін під час переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Росія підтримує розширення китайських виробництв на своїй території. Про це повідомляє The Moscow Times.

"Росія стала головним імпортером китайських автомобілів у світі. Одночасно ми вітаємо створення та перенесення китайських промислових компетенцій до нашої країни", — зазначив Путін. відео дня

Президент країни-агресорки додав, що Росія готова створити "комфортні умови для діяльності компаній із Китаю в Росії" і вважає російсько-китайські відносини "зразком міждержавного спілкування в 21 столітті".

Очільник Кремля також повідомив, що експорт російської мінеральної сировини до Китаю досяг рекордних обсягів.

"Минулого року Росія не тільки лідирувала з експорту нафти до Китаю, а й вийшла на перше місце з постачання трубопровідного газу. Крім того, ми другі з відвантажень до Китаю вугілля і треті — з експорту скрапленого природного газу", — додав він.

Китай / Інфографіка: Главред

Однак, як зазначає видання, Китай, який став найбільшим торговим партнером РФ після початку війни в Україні, поки утримується від значних інвестицій у російську економіку.

За даними Центробанку РФ, з початку повномасштабного вторгнення економіка Росії втратила 57% іноземних інвестицій, і їхній загальний обсяг знизився до $216 млрд — найнижчого рівня з 2009 року.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з даними української розвідки та СБУ, Китай постачає Росії артилерійські снаряди, порох і долучається до виробництва зброї на її території.

У відповідь на це 18 квітня Міністерство закордонних справ Китаю спростувало такі звинувачення. Як передає Reuters, речник Лінь Цзянь назвав слова Зеленського необґрунтованими.

Водночас ексспівробітник західної розвідки повідомив агентству, що приблизно 200 китайських військових воюють на боці Росії в Україні. Двоє американських посадовців підтвердили, що таких солдатів понад сотню. Зеленський також заявив про понад 150 китайців, причетних до бойових дій, і зазначив, що двох з них нещодавно взяли в полон українські сили.

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Хто такий Сі Цзіньпін? Сі Цзіньпін - китайський державний, політичний і партійний діяч. Генеральний секретар Центрального комітету Компартії Китаю, голова КНР, і голова Центральної військової ради КНР і Компартії. У 2016 році партія присвоїла йому титул "основного" лідера, оскільки Сі обіймає керівні посади в партії, армії, і є главою держави, пише Вікіпедія.

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