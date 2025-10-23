Трамп уперше вдарив санкціями по Росії: що чекає на "військову машину" Путіна

Трамп уперше за свою другу каденцію впровадив санкції проти агресора Росії, щоб добитися поступок від Путіна.

Санкції США вплинуть на здатність окупантів вести війну проти України - WSJ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Головне:

Санкції США мають посадити Путіна за переговори

Обмеження можуть торкнутися і партнерів Росії

На військову машину Путіна чекає серйозний удар

Нові санкції Сполучених Штатів проти Росії спрямовані на завдання шкоди окупаційній армії і мають змусити главу Кремля Володимира Путіна піти на реальне мирне врегулювання війни проти України. Причиною обмежень стало невдоволення Трампа тим, що Путін не йде на поступки.

"Повністю відрізані від долара"

У матеріалі The Wall Street Journal ідеться про те, що перші прямі заходи адміністрації Трампа щодо Росії спрямовані проти Лукойлу, Роснєфті, і ще їхніх 30 дочірніх компаній.

Причиною санкцій журналісти назвали застій у перемовинах щодо припинення вогню в російсько-українській війні. До того ж Трамп відклав свою зустріч із Путіним, яка планувалася в Будапешті.

У виданні додають, що санкції запроваджують через застій у перемовинах стосовно припинення вогню в Україні. Ба більше, Трамп відклав свою заплановану зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті.

"До сьогоднішнього дня "Роснефть" і "Лукойл" були відрізані від американських ринків капіталу. Сьогодні вони повністю відрізані від долара - від усіх транзакцій будь-якого виду", - пояснив заходи колишній високопоставлений чиновник Держдепу Едді Фішман, який відповідав за санкції.

"Ризикують бути під санкціями" і партнери РФ

"Іноземні фінансові установи, які здійснюють або сприяють значним операціям чи надають будь-які послуги, пов'язані з військово-промисловою базою Росії... ризикують бути підданими санкціям", - ідеться в повідомленні Мінфіну США.

Йдеться про вторинні санкції проти фінансових установ, якщо вони продовжуватимуть працювати з тими юрособами, яких торкнулися обмеження.

"Китайський банк, нафтотрейдер з ОАЕ, індійський нафтопереробний завод - якщо будь-хто з них здійснює операції з цими російськими компаніями, вони можуть потрапити під санкції США", - запевняє Фішман.

Як санкції вплинуть на Росію

Згідно з очікуваннями, обмеження проти можливості Росії продавати нафту та інші енергоресурси матиме значний вплив на її економіку і здатність вести війну.

"Військова машина Росії зазнає серйозного удару. Вони вже зараз зазнають труднощів із фінансуванням уряду і збройних сил, тому це вплине на їхню здатність продовжувати війну і може стати рушійним фактором, який змусить Путіна сісти за стіл переговорів", - говорить співробітник аналітичного центру Atlantic Council Кім Донаван. Раніше він працював у Білому домі та Мінфіні.

Вплив санкцій на Росію / Інфографіка: Главред

Які шанси Трампа на завершення війни - думка експерта:

Трамп може завершити війну, якщо надасть Україні потрібні озброєння, вважає колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

"Трамп може це зробити, надавши нам необхідні засоби ураження. Це правда. Це прискорить процес. Безумовно, ми матимемо свої засоби ураження, зокрема "Фламінго", але не лише вони, тому що насправді арсенал доволі серйозний, великий і досить ефективний. Але цей процес був би значно швидшим, якби ми зараз одразу отримали те, що нам потрібно для того, щоб комбіновано знищувати російську військову та промислову інфраструктуру, яка забезпечує війну", - сказав він в інтерв'ю Главреду.

Утім, поки що Трамп дотримується дипломатичного підходу, який із Путіним не працює.

"Зеленський правий, Трамп міг би зіграти величезну прискорювальну роль. Але поки що Трамп укотре "з'їхав із теми" і почав говорити про дипломатію. А дипломатія з Росією - це те саме, що й польоти Маска на Марс", - підкреслив Огризко.

Як повідомляв Главред, Трамп скасував зустріч із Путіним, яка була запланована в Будапешті. За словами Трампа, зараз він вважає її недоцільною. Проте він додав, що розраховує на проведення такої зустрічі в майбутньому.

Мирний план Трампа щодо України зазнав невдачі, і Путіна це влаштовує, написали журналісти CNN. Телефонна розмова держсекретаря США Марко Рубіо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, після якої скасували зустріч Трампа і Путіна, показала безвихідь ситуації.

Крім того, Трамп 23 жовтня заявив, що настав час для санкцій Сполучених Штатів проти Росії. Після цього Вашингтон запустив нові обмежувальні заходи. Під ударом опинилися компанії Лукойл, Роснефть, а також 30 інших пов'язаних із ними юридичних осіб.

