Зараз чекати тепла не варто: відомо, в якому місяці українцям увімкнуть опалення

Зазначається, що старт опалювального сезону у більшості міст прив’язаний до сплати ПСО.

Коли увімкнуть опалення в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Опалення з’явиться в будинках українців не раніше листопада

В Києві опалення можуть увімкнути навіть у грудні

Також є проблема із забезпеченням електроживлення для насосів, які подають тепло

Опалювальний сезон в Україні почнеться не раніше листопада. Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Він пояснив, що старт тепла у більшості міст прив’язаний до сплати ПСО з 1-го листопада, але це дуже умовна дата.

Водночас, за його словами, в Києві опалення можуть увімкнути навіть у грудні.

"Початок опалювального сезону в більшості міст України почнеться саме з 1 листопада. Знову ж, 1 листопада – це дуже умовна цифра, тому що, як показує ситуація останніх років, в деяких районах Києва опалювальний сезон розпочинався і в грудні, тому не варто очікувати тепло саме з 1 листопада: 15 листопада, 20 листопада, 1 грудня і навіть 10 грудня – це реальність початку опалювального сезону для багатьох киян", - наголосив він.

Попенко додав, що окремою проблемою є забезпечення багатоповерхівок електроживленням для насосів, які подають тепло на верхні поверхи.

"При відключеннях електроенергії потрібне живлення насосних груп, які будуть подавати тепло на верхні поверхи. І тут величезна проблема, тому що в Києві наставили сонячні станції через програму 70/30 замість того, щоб потурбуватися, аби в будинках вище п'ятого поверху стояли елементи живлення для роботи насосів під час відключень", - підкреслив він.

Якою може бути ситуація з газом та опаленням

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук не виключає, що на українців можуть чекати відключення газу.

За його словами, теплокомуненерго також будуть обмежувати теплопостачання багатоквартирних будинків до мінімуму.

"І людям доведеться не просто вдягати светр, як радили, а, можливо, ще й шубу вдома", - наголосив він.

Як підготуватись до опалювального сезону / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, глава Укренерго Віталій Зайченко говорив, що вже протягом десяти днів тепло має з’явитися в домівках по всій Україні.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що через критичну нестачу газу в Україні дедалі частіше лунають заклики до відтермінування початку опалювального сезону.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, що у Кривому Розі можливі перебої з теплопостачанням навіть без атак з боку Росії. До групи ризику він відніс також Суми, Харків, Миколаїв та Одесу.

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

