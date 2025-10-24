Рус
Київ під тиском: в США розповіли, як Трамп добивається мирних переговорів

Анна Косик
24 жовтня 2025, 10:53
У США вважають, що Трамп має "козирі в рукаві" для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
Київ під тиском: в США розповіли, як Трамп добивається мирних переговорів
Трамп намагається створити умови для початку переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Що сказав посол:

  • У Трампа закінчується терпіння у питанні війни в Україні
  • Президент США хоче початку переговорів України і Росії
  • У Трампа є всі карти, щоб змусити Путіна говорити про припинення вогню

Війна в Україні стала окопною і хоч президент США Дональд Трамп продовжує підтримувати Україну, водночас продовжує тиснути як і на Москву, так і на Київ, аби змусити лідерів обох країн сісти за стіл переговорів.

Про це в інтерв'ю для Newsmax заявив посол США при НАТО Метью Вітакер. За його словами, Трамп знаходиться у пошуках все нових способів продовження тиску на кремлівського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського.

відео дня

Чому Трампу важливо розпочати переговори

Лідер США хоче досягти домовленостей про припинення вогню та покласти кінець війні, щоб більше не було вбивств. Вітакер стверджує, що у цих зусиллях Трамп стає все більш нетерплячим.

Провокує Трампа і Путін, який хоче піти на деескалацію. Водночас американський чиновник переконаний, що у Трампа є усі карти в руках, тому він їх розіграє.

"Він буде розігрувати ці карти так, як вважатиме за потрібне, щоб і далі створювати умови, які дають змогу Володимиру Путіну залишатися за столом переговорів, спонукати його до переговорів, до припинення цієї війни", - додав Вітакер.

Трамп не вперше здійснює спроби тиску на Україну

Главред писав, що за даними ЗМІ, під час зустрічі у Білому домі президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського прийняти умови Росії щодо припинення війни.

Трамп нібито попередив, що російський диктатор "знищить" Україну, якщо вона не погодиться на пропозиції Москви. Він навіть не розглядав карти лінії фронту а лише наполягав на передачі всього Донбасу.

Мирні зусилля Трампа - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що компроміс, запропонований президентом США Дональдом Трампом - зупинитися на лінії фронту - хороший, але російський диктатор Володимир Путін навряд чи його підтримає.

Раніше політолог Петро Олещук заявив, що тиск Трампа може змусити російського диктатора та воєнного злочинця Путіна припинити війну проти України.

Напередодні повідомлялося, що президент США хоче бачити від Путіна не лише розмов, а й конкретних дій для врегулювання війни РФ проти України. Він неодноразово наголошував, що для укладення справжньої мирної угоди обидві сторони мають бути зацікавлені в ній.

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін мирні переговори





